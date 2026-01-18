Colombianos todavía no tienen claro por quién votar, según director de Cifras y Conceptos: Trump jugaría un papel clave en estas elecciones

El desinterés y la falta de conexión con las propuestas dificultan la movilización del electorado colombiano - crédito Colprensa

Quedan menos de 2 meses para que el país decida por los candidatos que, a partir del 7 de agosto de 2026, ocuparán las curules del Senado de la República y la Cámara de Representantes, sin contar que, en un plazo inferior a seis meses, también deberán elegir a quienes, en el caso más probable, vayan a la segunda vuelta y se disputen en las urnas la oportunidad de convertirse en el siguiente presidente de Colombia.

Sin embargo, el panorama electoral para el país todavía parece ser muy imprevisible, pues más del 60% de los colombianos aún no decidirían por quién votar en marzo de 2026, pese a las reñidas campañas de más de 3.000 candidatos de todas las corrientes políticas que intentan llegar al Legislativo.

Así lo advirtió César Caballero, director de la firma encuestadora Cifras y Conceptos, que señaló que la indecisión domina el ambiente político, a pesar de la cercanía de los próximos comicios.

El comportamiento del electorado colombiano, según Caballero, reflejaría una falta de conexión con las propuestas y aspirantes actuales. “El grueso de la población colombiana, a la fecha, no ha decidido por quién votar”, explicó el analista en conversación con Confidencial Noticias.

A pesar del predominio del centro, la identificación con partidos tradicionales es baja: Alianza Verde 1 %, Nuevo Liberalismo 2 % y Partido de la U 2 %. Más de cuatro de cada diez colombianos no se sienten cercanos a ninguna colectividad - crédito Cifras y Conceptos

Según el experto, esta situación y desinterés de los ciudadanos plantea un reto para las campañas, que deberán redoblar esfuerzos para captar la atención de los votantes en los próximos meses.

Caballero destacó que las relaciones internacionales podrían inclinar la balanza electoral, en especial los vínculos entre Colombia, Estados Unidos y Venezuela.

“El presidente Donald Trump ha sido clave en todos los procesos electorales; trató de influir en Brasil, en Argentina, en Chile y en prácticamente todas las elecciones de América Latina en los últimos meses”, relató el director de Cifras y Conceptos a Confidencial Noticias.

Además, el directivo advirtió que no sería una sorpresa en el caso de que el mandatario norteamericano intente influir de nuevo en las elecciones de un país latinoamericano, especialmente Colombia.

Medición de voto para las elecciones presidenciales de 2026 - crédito Polimétrica Cifras y Conceptos

El experto también planteó un escenario hipotético en el que el presidente Gustavo Petro solicite durante una visita oficial a la Casa Blanca ser retirado, junto con su círculo cercano, de la Lista Clinton. “Esto podría generar exigencias por parte del gobierno estadounidense”, advirtió Caballero, señalando los potenciales condicionamientos que podrían surgir en la relación bilateral.

Las posturas frente a Venezuela han generado tensiones dentro de los principales bloques políticos colombianos. Caballero expuso que, semanas atrás, la oposición intentó vincular a Petro y al senador Iván Cepeda con el chavismo y el régimen de Nicolás Maduro, mientras que la izquierda contraatacó tildando a la derecha de ser “progringa”.

Sin embargo, el reciente acercamiento de Trump al gobierno venezolano ha descolocado a ambos bandos y debilitado sus argumentos, explicó el analista al portal digital.

La falta de definición en el electorado, sumada a la influencia extranjera y el cambiante escenario internacional, perfila unas elecciones cargadas de incertidumbre y estrategias en constante revisión.

Las agrupaciones políticas y movimientos aparecen organizados según la modalidad de voto preferente o no preferente, permitiendo a los ciudadanos elegir entre candidatos individuales o listas completas en cada región - crédito Registraduría

Entretanto, el próximo Congreso de Colombia contará con una cifra récord de 3.144 aspirantes que competirán en los comicios legislativos del 8 de marzo de 2026. La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que la totalidad de las listas quedó oficializada tras el cierre del periodo para ajustes y reemplazos, lo que da inicio formal a la contienda electoral.

En la puja por un escaño en el Senado de la República, los electores podrán elegir entre 1.078 candidatos organizados en 26 listas. De ese total, la circunscripción nacional concentra 16 listas y 1.054 aspirantes, mientras que la circunscripción indígena contará con 10 listas y 24 postulantes.

Por su parte, la Cámara de Representantes reunirá a 2.066 candidatos distribuidos en 498 listas. La mayor parte corresponde a la circunscripción territorial, con 302 listas y 1.631 candidatos. También figuran 10 listas indígenas con 22 inscritos, 46 listas afrodescendientes con 124 aspirantes, 17 listas internacionales que suman 43 candidatos y 123 listas de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep), que reúnen 246 nombres.