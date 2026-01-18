Colombia

Cayeron cuatro presuntos miembros del Tren de Aragua en operativo del Gaula Militar en Villa del Rosario, Norte de Santander

Durante el operativo, incautaron dosis de marihuana, base de coca, teléfonos móviles y una motocicleta de placa venezolana, afectando directamente los ingresos de la organización delictiva

Las autoridades realizaron la captura de presuntos integrantes del Tren de Aragua, quienes habrían controlado la venta de drogas y generado temor en el barrio La Parada, municipio fronterizo con Venezuela - crédito Montaje Infobae

El Gaula Militar en Norte de Santander realizó la captura de cuatro presuntos miembros de la organización criminal Tren de Aragua, señalados de operar en el barrio La Parada, en Villa del Rosario (Norte de Santander), municipio fronterizo con Venezuela.

El grupo delincuencial, conformado por individuos conocidos en la zona como alias Pacuzo, alias El Mono, alias Milena y alias Bazuco, estaría dedicado al tráfico de estupefacientes y a la intimidación de la comunidad.

La operación se desarrolló durante labores de seguridad y control del orden público en este sector estratégico, donde el microtráfico representa una fuente constante de conflicto entre bandas rivales.

Las autoridades atribuyen a los detenidos la disputa territorial con otras organizaciones delictivas, así como la generación de temor entre la población local.

Golpe a las finanzas del Tren de Aragua en Norte de Santander con la captura de cuatro sospechosos - crédito Ejército Nacional

Durante el procedimiento, las fuerzas militares incautaron 57 dosis de marihuana, 78 de base de coca, 47 cigarrillos artesanales de marihuana, dos bolsas con 280 y 89 gramos de la misma sustancia, además de dos teléfonos móviles y una motocicleta Yamaha con matrícula venezolana.

Todo el material decomisado quedó bajo custodia de la Fiscalía, entidad encargada de coordinar la presentación de los detenidos ante un juez para definir su situación jurídica.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el impacto económico de la captura resultó significativo, ya que el grupo obtenía entre 10 y 15 millones de pesos por semana a través de actividades ilícitas relacionadas con el expendio de drogas.

Las autoridades sostuvieron que la desarticulación de esta organización criminal afecta de forma directa los ingresos del Tren de Aragua en la zona, en un contexto donde la confrontación por el control del microtráfico ha derivado en situaciones de violencia e inseguridad para los habitantes.

El Gaula Militar subrayó que el operativo se ejecutó siguiendo lineamientos de inteligencia y vigilancia continuada, permitiendo identificar y ubicar a los sospechosos en el momento en que realizaban actividades relacionadas con la distribución de estupefacientes.

Capturados integrantes del Tren de Aragua señalados de intimidar a la comunidad - crédito Policía Nacional

La comunidad de La Parada, que ha sufrido el accionar de diferentes estructuras criminales, expresó su preocupación por la persistencia de estos delitos y solicitó mantener los controles en la zona.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para colaborar con la denuncia de hechos sospechosos y fortalecer la acción conjunta frente al fenómeno del microtráfico en la frontera colombo-venezolana.

SAE recuperó motel usado por el Tren de Aragua para lavado de activos en Medellín

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) en Colombia tiene la misión de administrar bienes incautados a organizaciones delictivas y redes de narcotráfico, transformando esos activos en oportunidades para la sociedad, la reparación de víctimas y el desarrollo de la reforma agraria.

Tras lo anterior, el 15 de enero de 2026, la seccional Antioquia de la SAE informó sobre la intervención de un motel presuntamente usado por el Tren de Aragua en Medellín para lavar activos ilícitos.

El operativo, realizado en La Estrella, municipio cercano a la capital antioqueña, contó con la participación de funcionarios de la entidad y agentes de la Policía Nacional, quienes ingresaron al Motel Los Ángeles.

Este sitio era utilizado por miembros de la estructura criminal internacional - crédito SAE

Según informaron, en ese lugar se cometían delitos relacionados con la estructura criminal venezolana, que ha extendido su influencia a Colombia en los últimos años, disputando control territorial con bandas locales.

Aunque el inmueble había pasado a control de la SAE en 2018 tras comprobarse el ingreso de menores y la comisión de abusos sexuales, los delincuentes retomaron el predio en los últimos meses.

Se presume que el sitio era parte de las zonas bajo influencia de alias Adriancito, líder del Tren de Aragua capturado en Medellín en diciembre de 2025.

Durante la operación, las autoridades detuvieron a un ciudadano colombiano señalado de ser enlace entre ese cabecilla y grupos de microtráfico de la zona. El detenido tenía ocho antecedentes judiciales, incluyendo cargos por estafa y porte ilegal de armas.

El motel, de dos hectáreas y 104 habitaciones, había sido adaptado como bodega para actividades ilícitas.

En la intervención se hallaron 28.000 tubos de crema dental rellenos de manera fraudulenta y 3.600 dosis de un potenciador sexual retirado del mercado por Invima, además de detectar el uso de parte del establecimiento como discoteca.

