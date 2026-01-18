Ataque sicarial dejó un muerto y un herido en Cúcuta, las autoridades avanzan en las investigaciones

La víctima mortal fue identificada como Jesús David Arellano Fuentes - crédito Redes sociales/Montaje Infobae

En la tarde del sábado 17 de enero de 2026, un ataque armado sacudió el barrio Prados Norte en Cúcuta, dejando un saldo trágico. Dos individuos en motocicleta dispararon contra quienes se encontraban en un local comercial.

Las detonaciones acabaron con la vida de Jesús David Arellano Fuentes y causaron graves heridas a Edison Gómez Oliveros.

Las autoridades locales explicaron a La Opinión que Arellano Fuentes presentaba 11 anotaciones judiciales por diferentes delitos. Su historial figura como un dato relevante para los investigadores, quienes buscan establecer posibles móviles detrás del crimen.

La víctima compartía en el lugar con su pareja, que no sufrió daños durante el incidente, y con Gómez Oliveros, que permanece bajo cuidados médicos y pronóstico reservado en el Hospital Universitario Erasmo Meoz.

De acuerdo con versiones recogidas por el medio citado, el ataque ocurrió cerca de las 4 p. m. Testigos aseguraron que los agresores ingresaron al establecimiento y dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del sitio.

En el entorno, la presencia policial se incrementó, mientras se desarrollaban labores de recolección de pruebas y entrevistas a posibles testigos. El hecho generó conmoción entre los residentes del sector, que no ocultaron su preocupación ante la escalada de violencia.

Fuentes consultadas por La Opinión señalaron que una disputa previa en un estanco del mismo barrio, ocurrida el día anterior, figura entre las hipótesis que tienen las autoridades. Se investiga si este altercado estaría vinculado con el ataque sufrido por Arellano Fuentes y Gómez Oliveros.

La Policía Metropolitana de la ciudad de Cúcuta pidió colaboración ciudadana para avanzar en la identificación de los atacantes. Por el momento, la investigación sigue abierta y se espera que en las próximas horas se entreguen nuevos detalles sobre el caso.

Joven fue asesinada tras ser llamada por su nombre en violento ataque en Cúcuta

La noche del jueves 15 de enero de 2026 en Cúcuta ,terminó de forma trágica para Linda Vanessa Acuña Moreno. Un hombre joven, vestido completamente de negro, apareció en la Avenida Los Libertadores, pronunció su nombre en voz alta antes de abrir fuego.

El ataque, que fue perpetrado en un separador vial adaptado como estacionamiento informal frente a establecimientos del sector de El Malecón, resultó fatal para la joven de 24 años.

Según informó La Opinión, un individuo armado disparó en varias ocasiones contra Acuña Moreno, quien cayó gravemente herida en el lugar del hecho.

De acuerdo con las autoridades locales, Linda Vanessa Acuña Moreno había llegado minutos antes en un automóvil acompañada de dos hombres y dos mujeres. Todos descendieron del vehículo tras estacionarlo, momento en el cual el agresor irrumpió en la escena.

Testimonios recogidos por el medio local sostienen que el atacante se movilizaba en una motocicleta negra y habría seguido al grupo hasta ese punto.

“Linda, Linda”, gritó el atacante antes de accionar el arma, según relataron testigos al periódico cucuteño. El impacto de los disparos dejó a la joven tendida en el pavimento. Sus acompañantes la trasladaron de inmediato a un centro médico, pero el personal sanitario no logró revertir las consecuencias de las heridas.

Pese a la atención recibida en urgencias, los médicos confirmaron su fallecimiento pocos minutos después del ingreso.

La Policía llegó al sitio para iniciar la investigación correspondiente. Los agentes recolectaron pruebas y entrevistaron a quienes presenciaron el homicidio. Hasta el momento, el móvil del crimen no ha sido esclarecido y la identidad del responsable permanece sin confirmar.

Las autoridades tampoco descartan que el agresor conociera previamente a Acuña Moreno, ya que la llamó por su nombre antes de disparar. No obstante, los investigadores no descartan la posibilidad de que el atacante buscara asegurarse de la identidad de su objetivo mediante la repetición del nombre.

El caso dejó conmocionados a residentes y comerciantes de la ciudad de Cúcuta, quienes han manifestado inquietud por la inseguridad en espacios frecuentados por jóvenes.