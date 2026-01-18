Ataque con explosivos en Cajibío, Cauca, deja graves daños en hospital, viviendas e infraestructura eléctrica

En la zona delinquen las disidencias de las Farc de alias 'Iván Mordisco' y el ELN - crédito suministrado Ejército Nacional

En la madrugada del domingo 18 de enero de 2026, se reportó un ataque con explosivos en Cajibío, departamento de Cauca, dejando varios daños en el casco urbano del municipio.

Según los primeros reportes, el hecho provocó graves daños en la infraestructura eléctrica, el hospital local y varias viviendas. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni personas lesionadas tras el hecho.

El incidente afectó tanto el suministro de energía como el funcionamiento del hospital y dejó a varias familias con sus viviendas deterioradas. Las autoridades de Cajibío anunciaron que realizarán censos en el área para determinar con precisión el alcance de las afectaciones.

En la zona delinquen las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco y el ELN, grupos armados que mantienen presencia en diversos sectores del departamento. Hasta ahora, no se ha confirmado la autoría del ataque.

Según información de Blu Radio, el ataque estaba dirigido contra la estación de la Policía Nacional del municipio.

El Ejército Nacional informó que con explosivos intentaron derribar la torre de energía en Cajibío.

Según la institución, la fuerte detonación se escuchó en municipios como Popayán y Piendamó. De hecho, el Ejército compartió un video, en el que se puede observar los estragos que dejó el ataque en Cajibío.

El hospital San Juan Bautista resultó con vidrios quebrados y daños en su estructura, según reportes oficiales.

“Tengo el reporte del ataque que fue cerca al hospital y algunas redes eléctricas se afectaron. Fueron explosiones muy grandes pues afectaron varias viviendas y el estruendo fue tan ruidoso que se alcanzó a escuchar en otros municipios como Piendamó y Morales. Se habla de daños materiales solamente (sic)”, afirmó Amanda Nubia Elvira Méndez, personera de Cajibío.

Las autoridades de Salud del Cauca consideraron el ataque con explosivos en Cajibío como una agresión adicional contra la misión médica en la zona. El hecho provocó temor entre el personal de salud, que buscó refugio en la estación de enfermería.

Según Blu Radio, en el transcurso de la jornada las autoridades se desplazarán al sitio donde ocurrió el ataque y a las áreas más afectadas.

Ataque en Suárez, Cauca

Este nuevo acto violento en Cajibío, Cauca, se sumó al ocurrido el miércoles 14 de enero de 2025, cuando se reportó otro episodio en Suárez, donde la estación de Policía fue blanco de un hostigamiento iniciado con disparos contra el edificio.

En ese momento, un dron impactó las instalaciones policiales y se activaron los protocolos de seguridad y respuesta de las autoridades.

La reacción de la Policía y el Ejército Nacional consistió en responder con disparos para repeler la agresión y mantener el control de la zona. “De manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. La Policía y Ejército Nacional dan respuesta mediante disparos frente a las agresiones que se estaban generando contra la estación”, indicó puntualmente la Policía del departamento.

A raíz de la verificación inicial, las autoridades aseguraron que no se registraron personas lesionadas, ni entre los uniformados ni entre los civiles. El reporte oficial destacó que la intervención rápida de las fuerzas de seguridad permitió evitar consecuencias mayores.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado a los responsables del ataque armado contra la estación policial en Suárez. Las investigaciones siguen en curso para determinar el origen de la agresión y dar con los autores materiales e intelectuales.

Estos hechos violentos incrementan la preocupación en el suroccidente del Cauca y reflejan las dificultades que enfrentan las instituciones de seguridad en zonas con presencia de grupos armados. La situación mantiene en alerta tanto a las autoridades como a la población de la región.