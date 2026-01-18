Armando Benedetti respondió a María Fernanda Cabal por acusarlo de participar en política: “El presidente no es candidato”

Rifirrafe entre Armando Benedetti y María Fernanda Cabal - crédito Colprensa - Hugo Sierra/Presidencia

El escenario político colombiano se vio sacudido tras las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien afirmó en su cuenta de X que ningún candidato presidencial podría superar a Gustavo Petro si existiera la reelección.

Las palabras del funcionario generaron reacciones inmediatas en el ámbito político y social, marcando un nuevo capítulo en el debate sobre la participación de altos cargos en asuntos electorales.

Benedetti sostuvo que en los recorridos por diversas ciudades de Colombia, trabajadores de diferentes sectores expresan su respaldo hacia el actual presidente.

“En las calles, el obrero, el vigilante y el policía me gritan ‘Viva Petro, viva Benedetti’, mientras los del Country, los dueños de la casa, me ponen mala cara”, manifestó el ministro en su mensaje.

El ministro señaló que, de existir la reelección, sería posible una victoria de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales - crédito @AABenedetti/X

El funcionario insistió en que la gestión de Petro habría logrado beneficios económicos, asegurando que “Petro bajó el dólar, bajó la gasolina, no subió la papa ni el huevo”.

En un video publicado en la misma red social, el titular de la cartera del Interior amplió su posición.

En ese mismo pronunciamiento, añadió que “los del country te ponen mala cara o entonces los dueños de la casa también te ponen mala cara”, y defendió la labor del presidente afirmando que “Petro es un berraco, Petro bajó la gasolina, bajó el dólar, no subió el pescado ni el grano ni el pollo ni el huevo”.

Las afirmaciones de Benedetti desataron una rápida respuesta de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, quien denunció una supuesta infracción constitucional.

La legisladora expresó: “Esto es inadmisible. Están participando en política, asunto que le está prohibido por Constitución a los funcionarios públicos como Benedetti”.

María Fernanda Cabal contestó a las declaraciones del ministro Armando Benedetti - crédito @MariaFdaCabal

Para la dirigente, la intervención del ministro evidencia una estrategia ante un contexto electoral adverso para el oficialismo.

“Se saben perdidos en estas elecciones y por eso recurren a todo tipo de maniobras”, advirtió la senadora, y solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación.

En respuesta, el propio Benedetti defendió su conducta, negando que existiera participación indebida en política electoral.

“Participación en política?! El presidente Gustavo Petro no es candidato y no hay reelección, no puedo pedir el voto por él. Otra cosa es que resalte los logros del gobierno y a alguien le moleste”, argumentó el ministro en su cuenta de X.

Benedetti rechazó acusaciones de María Fernanda Cabal y afirmó que solo destaca logros del Gobierno - crédito @AABenedetti

Exdirector del Icetex advierte riesgo de crisis institucional si no se sancionan abusos de poder

La controversia entre la senadora María Fernanda Cabal y el ministro Armando Benedetti sumó un nuevo capítulo con la intervención pública de Alfonso Garzón, exconcejal y exdirector del Icetex.

A través de un mensaje en X dirigido a la Procuraduría General de la Nación y a Gregorio Eljach, Garzón solicitó una pronta y contundente acción frente al presunto abuso de poder de funcionarios públicos que, según su mensaje, estarían interviniendo en procesos electorales.

En su publicación de X, Garzón instó a la Procuraduría a transformar “el buen discurso” y las “mejores intenciones” en resultados concretos que la ciudadanía pueda reconocer.

“Las palabras contundentes con las que te has referido al abuso de poder de funcionarios públicos para intervenir en elecciones deben traducirse en una acción equivalente”, afirmó el exconcejal.

Alfonso Garzón exigió a la Procuraduría actuar ante presunta intervención política de funcionarios públicos - crédito @ALFONSOGARZON

El exdirector del Icetex advirtió sobre el riesgo de permitir que estas conductas queden sin sanción.

“Aquí se han cruzado todas las rayas. Si no se detiene a tiempo, con la fuerza de la Constitución y la ley, mañana será tarde, como ocurrió en el vecindario. Solo que acá hay más combustible acumulado, y una conflagración arrasaría con todo”, expresó.

Su mensaje subrayó la necesidad de evitar escenarios de crisis institucional similares a los observados en otros países de la región.

Garzón concluyó su llamado recordando la obligación legal de las autoridades de actuar.

“Por favor: actúa. La omisión de funciones sigue siendo delito en Colombia. Merecemos seguir confiando en nuestras instituciones y en gente decente como tú, que ha crecido en ellas por respeto y rectitud”, escribió.