Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers se verán las caras en la ronda divisional de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los playoffs

Este sábado, Seattle Seahawks y San Francisco 49ers protagonizan un partido de máxima tensión en Lumen Field, donde ambas escuadras llegan con victorias recientes y el peso de una rivalidad histórica por un lugar en la final de conferencia - crédito Eric Hartline/Reuters

Con la temporada regular concluida y las rondas de comodines dándole un nuevo respiro a varias de las franquicias más importantes de la NFL, las rondas de playoffs dan inicio este fin de semana y solo unas tres semanas separan a los ocho aspirantes de llegar al Super Bowl.

Uno de los duelos que captura la atención enfrenta a una de las mejores defensas de la temporada, los Seattle Seahawks, y a uno de los equipos más venerados del fútbol americano, los San Francisco 49ers. Ambos decidirán quien avanza al juego de la Conferencia Nacional.

Aunque se trata de un duelo reciente en la NFL (los Seahawks iniciaron su andar como franquicia en 2002), el historial de enfrentamientos entre ambos de postemporada entre ambos deja en claro que existe paridad entre ambos: una victoria para cada uno en dos duelos disputados.

El antecedente más reciente en playoffs se produjo en 2022, cuando los 49ers se impusieron a loss Seahawks en la ronda de comodines, mientras que estos se impusieron en 2014 y aseguraron su lugar en el Super Bowl donde levantaron por primera vez su historia el Trofeo Vince Lombardi.

La defensa de Seattle impuso condiciones en el más reciente enfrentamiento ante San Francisco, en la parte final de la temporada regular - crédito Neville E. Guard/Reuters

Estos antecedentes refuerzan el ambiente de máxima presión que suele rodear cada cruce, como refleja el dato de que, en los últimos nueve enfrentamientos totales—incluyendo temporada regular y playoffs—Seattle sostiene una ventaja de 7-2, un aspecto que eleva la relevancia del duelo siguiente para el cuadro californiano.

Durante la temporada regular, ambos equipos dividieron triunfos en sus cruces de temporada regular, reflejando el equilibrio que caracteriza sus partidos más recientes. En encuentros en los que las ofensivas fueron protagonistas durante las primeras semanas, en las más recientes Seattle impuso su defensa y le propinó un 13-3 a San Francisco que podría marcar la pauta en su próximo enfrentameinto.

El registro histórico, según el balance en temporada regular, favorece a San Francisco por 31-23 tras 54 partidos, aunque el puntaje global muestra una mínima diferencia: 1.048 puntos convertidos por Seattle contra 1.035 logrados por San Francisco.

George Kittle se retiró lesionado en la primera mitad del partido de la ronda de comodines de la NFL y será una baja sensible para 49ers en el juego ante los Seahawks - crédito Derik Hamilton/AP

El partido se jugará con algunas variables que condicionan el desempeño de los equipos. San Francisco, que llega motivado tras eliminar a Filadelfia, enfrentará la baja de George Kittle por una lesión en el tendón de Aquiles, sufrida frente a los Eagles en la ronda de comodines, dejando debilitada una ofensiva que deberá encontrar nuevas vías ante una defensa rival sólida. La unidad defensiva de Seattle demostró recientemente su eficacia, bloqueando los ataques de los 49ers en el enfrentamiento que sentenció la supremacía divisional hace apenas dos semanas.

Durante la temporada los Seahawks mostraron solidez mental y es especialista en manejar los momentos de presión y el tiempo de partido. Frente a esto, los 49ers tendrán que ejecutar una estrategia paciente, con foco tanto en la defensa como en evitar cargas de ansiedad, para contrarrestar la contundencia de los Seahawks liderados por su capacidad táctica.

El encuentro no solo pondrá en juego la supervivencia en la carrera hacia el Super Bowl, sino que renovará un enfrentamiento que a pesar de no ser uno considerado entre las mayores rivalidades de la NFL, con el paso de los años va tomando más fuerza para ambos equipos.

Hora y dónde ver en Colombia el partido entre Seattle Seahawks y San Francisco 49ers

El enfrentamiento se disputará el sábado 17 de enero de 2026 en el Lumen Field de Seattle, a partir de las 08:00 p. m. (hora de Colombia), y podrá seguirse a través de las señales de ESPN en televisión y Disney + en plataformas de streaming.

El ganador de dicho enfrentamiento accederá a la serie de Conferencia ante el vencedor entre los Chicago Bears y Los Angeles Rams.