Neerlandés y colombiana con circular roja fueron capturados en Bogotá por su vinculación con red de trata de blancas

Los presuntos delincuentes se dedicaría a la trata de personas colombianas en Países Bajos - crédito @DirectorPolicía/X

La Policía Nacional confirmó la captura de dos personas que estarían vinculadas a una organización criminal transnacional dedicada a la trata de personas y tráfico de seres humanos en un operativo realizado en Bogotá.

Según información proporcionada por la institución, la acción se ejecutó a través de la Oficina Central Nacional de la Interpol, mediante el uso de una notificación roja.

Los detenidos, identificados como Jacob Brett BOS Rudi Theodorus, de nacionalidad neerlandesa, y Laura Nathalie Castro Cipagauta, de nacionalidad colombiana, eran requeridos por las autoridades de Países Bajos por su presunta responsabilidad en la captación, traslado y explotación de mujeres colombianas hacia Europa.

La Policía Nacional de Colombia detiene en Bogotá a dos personas vinculadas con una red internacional de trata de personas y tráfico de seres humanos - crédito @DirectorPolicía/X

De acuerdo con las autoridades, estas mujeres eran sometidas a actividades de prostitución en territorio neerlandés.

Las investigaciones señalan que ambos cumplían el papel de cabecillas dentro de la estructura criminal, la cual operaba entre Suramérica y Europa.

El operativo se desarrolló en cumplimiento de los mecanismos de cooperación internacional, permitiendo que los solicitados sean puestos a disposición de las autoridades competentes.

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, enfatizó que “Colombia es un país que no permite alojar criminales: quien delinque y es requerido por la justicia internacional será ubicado y puesto a disposición de las autoridades competentes”.

Finalmente, la institución también destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la trata de personas y la protección de las víctimas.

Entre los capturados figura Jacob Brett BOS Rudi Theodorus, ciudadano neerlandés, requerido por las autoridades de Países Bajos por trata de personas - crédito @DirecotrPolicía/X

Capturan a cabecilla de red que explotaba sexualmente a mujeres colombianas en Noruega

La captura de Chilari Dayana Hernández Díaz marcó un nuevo capítulo en la lucha contra la trata de personas en el país, al ser señalada como una de las figuras clave de una organización criminal transnacional dedicada a la explotación sexual de mujeres en Oslo (Noruega).

El operativo de detención, realizado por agentes de la Dijín y fiscales de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, fue posible gracias a la denuncia de varias víctimas que lograron escapar del círculo de explotación.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Hernández Díaz no era una reclutadora más. Su papel central en la estructura habría consistido en captar mujeres en barrios afectados por la pobreza en Cali, donde ofrecía oportunidades laborales y una vida mejor en Europa.

La mujer, presuntamente, se presentaba como empresaria, prometiendo contratos y salarios en euros, y facilitaba trámites de viaje, pasaportes y cartas de invitación para el ingreso a Noruega.

Las investigaciones citadas permitieron establecer que, antes de reclutar a otras mujeres, Hernández Díaz también había sido víctima de explotación sexual en Oslo, y que continuó ejerciendo actividades sexuales mientras lideraba el traslado de nuevas víctimas.

Capturados por trata de blancas en Cali - crédito Fiscalía General de la Nación

Entre julio y noviembre de 2023, al menos tres mujeres caleñas entregaron sus documentos y participaron en estudios fotográficos en ropa interior, requisito que entonces no despertó sospechas.

Hernández Díaz habría coordinado su traslado desde Cali hasta el aeropuerto El Dorado, en Bogotá, y su posterior viaje a Oslo. Al llegar a la capital noruega, las víctimas habrían sido sometidas a tratos degradantes, obligadas a ejercer la prostitución y endeudadas bajo amenazas constantes.

Según los investigadores, en esa fase operaba Johan Alexander Cadena Roa, señalado de encargarse de la logística y de intimidar armadamente a quienes intentaran denunciar o buscar ayuda.

Después de dos meses de retención, las mujeres lograron quedar en libertad, aunque durante ese tiempo les arrebataron un total de $180 millones—60 millones a cada una—, según conoció El Colombiano. Una vez de regreso en Colombia, pese a las amenazas, las víctimas decidieron denunciar los hechos ante las autoridades.

Gracias a la denuncia, la Fiscalía y la Dijín localizaron y capturaron a Hernández Díaz y a Cadena Roa, que fueron presentados ante un juez de control de garantías e imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas. Ninguno aceptó los cargos. En los operativos realizados en hoteles de Oslo, también fueron rescatadas otras mujeres de distintas nacionalidades que estaban siendo explotadas por la misma organización.