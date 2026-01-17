Matt Damon elogió a las dos actrices colombianas con las que coincidió en el rodaje de ‘The Rip’: “Si las mujeres en Colombia son como ellas dos...”

Matt Damon y Ben Affleck protagonizan 'The Rip', película de Netflix que cuenta con la presencia de Sasha Calle y Catalina Sandino en el elenco - crédito Netflix

Netflix lanzó el viernes 16 de enero The Rip, thriller policial dirigido por Joe Carnahan que reúne nuevamente a Matt Damon y Ben Affleck, dos de los actores más destacados de Hollywood. Ambientada en Miami y basada en hechos reales ocurridos en el departamento de policía, la película muestra cómo el hallazgo de una gran suma de dinero transforma a los agentes de la ley en sus propios adversarios.

El elenco incluye a dos actrices que tienen en vilo a Colombia con su participación en este largometraje: Catalina Sandino, con una trayectoria de más de dos décadas en el cine hollywoodense, y la norteamericana de padres colombianos Sasha Calle, reconocida por sus participaciones en The Young and the Restless de CBS, y por encarnar a Supergirl en la película The Flash.

Como parte de la promoción por el lanzamiento de The Rip en la plataforma, Matt Damon habló junto a Sandino y Steven Yeun (The Walking Dead, Minari) para Última Hora, y abordaron aspectos de la experiencia de trabajar con ambas colombianas en el set.

“No quiero hacer afirmaciones generales sobre las mujeres colombianas”, apuntó Damon inicialmente, para luego expresar su admiración por ambas actrices sin reservas.

“Puedo decir que tuvimos a dos mujeres colombianas increíbles, maravillosas, poderosas y talentosas en esta película, y fuimos muy afortunados de tenerlas a ambas. Lo pasamos muy bien trabajando con ellas. Ojalá podamos hacer muchos más proyectos juntos, y si las mujeres en Colombia son como ellas dos, entonces Colombia es un lugar muy afortunado”, remató.

Yeun estuvo de acuerdo y destacó en particular su experiencia grabando las escenas con Sandino. “En mi experiencia, al compartir con Catalina y trabajar con ella, hay una forma de ver la vida que realmente aprecio... y es muy bonito”, manifestó, a lo que la colombiana le respondió con un gesto de ternura.

Catalina Sandino destacó la importancia del lazo cultural y la conexión personal con Sasha Calle durante la filmación de 'The Rip' - crédito Jeenah Moon/REUTERS

Para Catalina Sandino, el vínculo construido con sus colegas trascendió la pantalla, colocando como ejemplo el modo en que se acercó a Sasha Calle.

“Apenas supe que Sasha tenía raíces colombianas, me acerqué y le dije ‘hola’, y ella me respondió: ‘¿Qué más? ¿Cómo estás?’ Ese calor que tenemos está ahí. Somos personas muy cálidas y nos sentimos muy seguras entre nosotros”, recordó, sin dejar de enfatizar lo importante que era ese lazo. “Después de esta película, seguimos hablando, nos mandamos mensajes. Eso es muy raro que pase. Trabajas con muchas personas, pero la vida elige a quienes se quedan para siempre, y Sasha es una de esas personas que voy a cuidar”, apuntó.

Por otra parte, Matt Damon admitió que adaptarse al español en varios pasajes de The Rip fue un reto personal que asumió con humildad y sentido del humor. “No, tengo que practicar más”, comentó entre risas cuando se le preguntó sobre su incursión en el idioma durante la filmación. “Necesito volver a la escuela y practicar en serio. He estado muy ocupado y me arrepiento mucho de no hablar fluidamente. Realmente debería, pero tengo que trabajar en eso. Todavía soy lo suficientemente joven para intentarlo”.

Sasha Calle se planteó romper estereotipos de Colombia en el exterior con ‘The Rip’

Sasha Calle incluyó una frase que no estaba en el guión, buscando romper estereotipos sobre Colombia en 'The Rip' - crédito Jeenah Moon/REUTERS

Durante una conversación con la crítica de cine Gaby Meza, la actriz reveló el trasfondo de una de las frases más potentes de su personaje, en la que afirmaba que Colombia no era solamente crimen.

“Eso no estaba en el guion. Eso yo lo metí, porque yo me siento muy orgullosa de ser colombiana, de entrar acá, hacer esta película con Cata, de escucharla, de sentir el acento, de sentir como si fuera parte de mi familia, la verdad, de conocer al hermano, al hijo. Para mí, yo me siento muy orgullosa de ser colombiana”, manifestó.

Calle señaló que su intervención la sintió como un deber de su parte. “La gente que no sabe nada de Colombia cree algo muy específico, o hay un estereotipo de Colombia, y me parece que ya eso está muy anticuado y que Colombia es lo mejor. Entonces, por eso yo lo metí, porque para mí, yo siento, no sé, como medio responsabilidad de que la gente sepa que Colombia es una chimba, que es muy lindo. A mí me gusta mucho”, declaró.

La actriz aseguró que su intervención fue recibida con naturalidad por el resto del equipo: “No hubo decisión. Ben [Affleck], yo creo que metió algo y yo lo tiré tal cual. Y nadie me dijo nada. Entonces, yo seguí tirando. Y el director y todo el mundo tomó la decisión de dejarlo ahí y me parece muy bacano de parte de ellos”, expresó.