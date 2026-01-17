Colombia

Marta Lucía Ramírez inició campaña en redes sociales para derrotar el petrismo en las elecciones 2026: “Sin dejarnos engañar”

La exvicepresidenta de la República advirtió sobre el riesgo inminente para la democracia colombiana, enfatizando la urgencia de actuar

Guardar
Marta Lucía Ramírez habló sobre su propuesta de cara a las elecciones 2026 - crédito @mluciaramirez/X

La exvicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, anunció que impulsa una campaña para las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, proceso en el que se renovarán el Congreso y la jefatura de Estado de Colombia.

El llamado a la unidad nacional se ubica en el centro de su iniciativa, priorizando una hoja de ruta común entre actores políticos para los próximos cuatro años. La dirigente precisó: “Es una campaña por el buen manejo del Estado, con metas de eficiencia, de transparencia, de servicio a todos los ciudadanos sin distinción. Unidad es distinto a consulta porque la unidad significa unos valores compartidos, propuestas en común, compromisos conjuntos (sic)”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Si bien Ramírez aclaró que no busca una candidatura, hizo énfasis en motivar a todos los sectores para consolidar un camino conjunto antes de los comicios. Además, subrayó la importancia de que las agrupaciones políticas, como la Gran Consulta por Colombia, presenten propuestas capaces de entusiasmar a la ciudadanía.

La exvicepresidenta de la República
La exvicepresidenta de la República advirtió sobre el riesgo inminente para la democracia colombiana, enfatizando la urgencia de actuar - crédito @mluciaramirez/X

“Ojalá que ese grupo le presente a Colombia ese equipo y esas propuestas que generen entusiasmo para que en las elecciones por el Congreso de Colombia en el mes de marzo y por la presidencia de Colombia en el mes de mayo, votemos con positivismo, con confianza, con integridad sobre todo, sin dejarnos engañar y sin dejarnos comprar el voto, cuidemos todos a Colombia”, expuso la exministra de Defensa.

Para este ciclo electoral, la política colombiana reiteró que el propósito es fomentar que los votantes participen con positivismo, confianza e integridad. En su más reciente columna publicada en El Tiempo, la también exministra de Relaciones Exteriores advirtió sobre el riesgo inminente para la democracia colombiana, enfatizando la urgencia de “actuar ya” antes de que, en palabras suyas, el país siga “descarrilándose” hacia una situación irreversible.

La candidata presidencial en 2014 alertó sobre consecuencias ya palpables de la crisis, tales como la caída de la inversión, el aumento del desempleo, la inseguridad en barrios, la pérdida de oportunidades para los jóvenes, el auge del narcotráfico y los ataques armados contra la fuerza pública. Ramírez añadió que el deterioro institucional repercute sin distinción en toda la sociedad y que las generaciones actuales deben cargar con una “responsabilidad ética” para proteger a “los más pobres”.

Marta Lucía Ramírez advirtió que
Marta Lucía Ramírez advirtió que no hay tiempo necesario para debatir las alianzas, sino para defender la democracia, las instituciones y el futuro del país - crédito Colprensa

Sobre la actualidad nacional, apoyándose en datos del informe de Naciones Unidas, Ramírez remarcó que entre 2022 y 2024 se contabilizaron 658 casos de reclutamiento forzado de menores en Colombia, cerca de la mitad de ellos en comunidades indígenas y afrodescendientes. Además, relacionó el avance del narcotráfico con el incremento de cultivos ilícitos y la reducción de la calificación económica del país por firmas internacionales como S&P y Moody’s, tras lo que calificó como “manejo fiscal irresponsable”.

“La regla fiscal se suspendió, el gasto público se disparó en burocracia y contratación de servicios a dedo, las tasas de interés suben y la inversión se aleja. El costo lo pagaremos todos”, escribió Ramírez, señalando al Gobierno del presidente Gustavo Petro como responsable de debilitar la economía y entregar territorios a la delincuencia y el narcotráfico.

En su columna, la exfuncionaria acusó a Gustavo Petro de desafiar las instituciones al “imponer una constituyente inconstitucional” y fomentar la polarización. Su crítica se enfocó en la fragmentación del sistema democrático nacional y en los riesgos que entraña, a su juicio, la indiferencia social.

En este escenario, Marta Lucía Ramírez propuso la conformación de un “frente unido de defensa del país”, recordando la convocatoria impulsada por el cardenal Luis José Rueda Aparicio. Consideró que esta iniciativa es fundamental para “recuperar la confianza, restablecer el orden, proteger a los niños, impulsar la economía y garantizar que en 2026 exista una alternativa democrática, unificada, institucional y contundente, que evite el populismo y la improvisación que destruyen lo construido en 200 años”.

La exvicepresidenta propuso la construcción
La exvicepresidenta propuso la construcción de un “frente unido de defensa del país” - crédito Registraduría Nacional

La exvicepresidenta instó a políticos, empresarios, líderes sociales, ciudadanos, estudiantes, instituciones, la Iglesia y los medios de comunicación a asumir juntos la defensa de Colombia, argumentando que “la responsabilidad no es solo de los políticos, somos todos. Si fallamos en articularnos, si seguimos divididos o indiferentes, los costos serán irreversibles y los pagaremos todos”.

Temas Relacionados

Marta Lucía RamírezElecciones 2026PetrismoCoalición de derechaCampaña Marta Lucía RamírezGran ConsultaColombia-Noticias

Más Noticias

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1 de la Liga BetPlay EN VIVO: el ballet azul se estrena en la Ciudad Bonita

Después de una pretemporada exigente en el Río de la Plata, los “Embajadores” harán su estreno liguero ante los dirigidos por Leonel Álvarez

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1

El dólar se desploma en Colombia y la aparente buena noticia esconde un problema mayor: así está el panorama

La fuerte apreciación del peso entusiasma a consumidores y deudores, pero expertos alertan que el dólar barato responde a movimientos temporales y puede traer efectos adversos para remesas, exportadores y cuentas fiscales

El dólar se desploma en

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Disney+ busca mantenerse en el agrado de la gente a través de estas personajes

El top de lo más

Educación y tecnología en Colombia: el desafío de una brecha que sigue excluyendo a nuevas generaciones

Nelson Cubides, especialista en innovación tecnológica, sostiene que la apropiación digital es clave para garantizar la permanencia y proyección laboral de los estudiantes en el corto plazo

Educación y tecnología en Colombia:

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

En audios de pobladores en Guaviare, mencionan que este peligroso criminal era el “terror” de la región

Alias Jimmy estaría entre los
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alias Jimmy estaría entre los

Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Alias 5-7, el líder criminal del Clan del Golfo condenado a 24 años de cárcel por 30 homicidios: en Magdalena, Cesar y La Guajira

Gustavo Petro se refirió a la crisis en el Catatumbo y el ELN; se cumple un año: “Delito de lesa humanidad”

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

ENTRETENIMIENTO

El top de lo más

El top de lo más visto en Disney+ Colombia para disfrutar acompañado

Los podcasts más sonados hoy en Spotify Colombia

UwUAfterDark: la serie de fiestas cosplay nocturnas que conquista la vida geek en Colombia

La vieron bailando con un hombre tras ruptura de José Rodríguez: Yaya Muñoz explicó de quién se trata

Habló la mujer que le consiguió el primer concierto a Yeison Jiménez y marcó su destino artístico: “Yo fui la primera que creyó en él”

Deportes

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1 de la Liga BetPlay EN VIVO: el ballet azul se estrena en la Ciudad Bonita

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

Luis Díaz estuvo presente en la remontada y goleada del Bayern Múnich: 5-1 ante Leipzig por la fecha 18 de la Bundesliga

Hugo Rodallega reveló que Millonarios lo buscó en medio de su estadía en Santa Fe: “Les fui claro con mi posición”

América de Cali presentó su nueva camiseta para la temporada 2026, previo a su debut por Liga BetPlay