Gustavo Petro se refirió a la crisis en el Catatumbo y el ELN; se cumple un año: “Delito de lesa humanidad”

El presidente reaccionó a un nuevo ataque perpetrado por guerrilleros del ELN en el departamento de Norte de Santander - créditos Carlos Villalón / Europa Press | Cristian Bayona / Colprensa

Un año después del aumento de la violencia en el Catatumbo, la región afronta afectaciones profundas sobre la vida civil a raíz de la persistencia del conflicto armado y el accionar de grupos ilegales.

Al respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió desde su cuenta de X la mañana del sábado 17 de enero de 2026 sobre las problemáticas que la población civil ha atravesado por cuenta de los atentados en contra de la fuerza pública, y que en su mayoría recaen sobre el ELN (Ejército de Liberación Nacional).

Este mismo grupo armado ilegal fue señalado como el responsable del ataque con drones en jurisdicción del municipio de Tibú que dejó un militar muerto y cuatro heridos durante operaciones del Ejército en el Catatumbo, subregión ubicada en el departamento de Norte de Santander.

“Estamos a un año de un delito de lesa humanidad: la muerte sistemática de campesinos en el Catatumbo solo por controlar campos de hoja de coca”, escribió Petro.

Asimismo, el jefe de Estado agregó: “Sangre del pueblo derramada por simple codicia y poder cuando se hablaba de amor eficaz, vida y paz”.

Al final, el presidente Colombiano afirmó que “los destinos diferentes de la humanidad en cierta forma se anuncian en el Catatumbo”.

“La revolución es Vida y punto”, concluyó el mandatario colombiano.

Este fue uno de los mensaje que el jefe de Estado compartió la mañana del sábado 17 de enero de 2026 - crédito @petrogustavo/X

Las posibilidades de que la situación mejore en el Catatumbo: esto explicó la Defensoría del Pueblo

A pesar de la multiplicidad de testimonios y el clamor de las comunidades recogidos en los dos informes de la Defensoría del Pueblo, la solución se vislumbra lejana mientras el territorio sigue sujeto a dinámicas de desplazamientos, reclutamiento de menores y economías ilícitas que alimentan la espiral de violencia.

El ente instó al Estado colombiano a aplicar medidas estructurales con enfoque integral y sostenido para la protección de la población en el Catatumbo, según el informe Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz, presentado en Tibú.

La Defensoría en cabeza de Iris Marín recalcó la necesidad de que las estrategias vayan más allá de la gestión de crisis urgente, para abordar las causas del conflicto y garantizar derechos básicos como acceso a salud, educación y justicia, así como condiciones para la recuperación y la paz.

Al cierre de 2025, los impactos humanitarios del conflicto se reflejaron en cifras alarmantes

Según la Unidad para las Víctimas, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre del año pasado, 105.203 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas por desplazamiento forzado (101.587), amenazas (7.777), confinamiento (3.772) y despojo de tierras (2.948).

En palabras de la defensora del Pueblo: “Quisimos darle voz a la gente que vive en el Catatumbo, la que ha enfrentado los daños, los dolores. Los hechos narrados por la gente son crímenes internacionales”.

Imagen de referencia. Ataque con dron cargado de explosivos dejó un soldado muerto y cuatro heridos en Tibú - crédito Ministerio de Defensa

Los informes también detallan que, sólo en 2025, la comisión humanitaria facilitó la liberación de 121 personas secuestradas, aunque 59 permanecían en cautiverio al terminar el año.

El secuestro, según la Defensoría, afecta indistintamente a todas las capas sociales, cuyas familias viven en constante angustia.

Otro dato relevante revelado en los reportes: entre 1990 y el 31 de julio de 2025 se contabilizaron 12.610 víctimas por minas antipersonal y municiones sin explosionar en Colombia.

Norte de Santander sumó 978 víctimas, mientras que el año pasado, en municipios como Tibú, Hacarí, San Calixto y Lourdes, ocurrieron 20 eventos asociados a estos artefactos, con 22 víctimas, al menos una de ellas mortal.

La expansión de las economías ilegales, especialmente los cultivos ilícitos y las prácticas de extorsión y contrabando en Tibú, potencia el conflicto al dotar de recursos a los actores armados.

Comerciantes denunciaron la imposición de mecanismos como la carnetización obligatoria y la restricción de movimientos mediante chalecos identificativos, estrategias empleadas por los grupos para consolidar su control y financiar poblaciones a través de actividades ilegales, como la trata de personas y el tráfico de migrantes.

Los menores reclutados por las disidencias de las Farc y el ELN siguen siendo una de las mayores problemáticas que afectan a las poblaciones más jóvenes en la subregión del Catatumbo - crédito Icbf

El reclutamiento forzado de menores de edad

Un fenómeno persistente es la utilización de niños, niñas y adolescentes por los grupos armados.

Entre enero y noviembre de 2025, el Icbf (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) reportó la desvinculación de 49 menores de estas estructuras.

De igual forma, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica colaboraron en la recuperación de adolescentes reclutados por el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

Los menores son reclutados mediante engaños, regalos y promesas de futuro; y trunca proyectos de vida, además de profundizar la crisis social en la zona.

La violencia basada en género también presentó cifras alarmantes.

Durante los primeros once meses de 2025 se documentaron 634 casos en Norte de Santander, incluidas situaciones de trata y violencia sexual. Mujeres y niñas enfrentan obstáculos en el acceso a la salud reproductiva y reportaron casos de explotación sexual.

El uso de drones y artefactos explosivos improvisados ha modificado el curso de la guerra

De esta forma se están transformando amplias zonas rurales en campos minados y restringiendo la movilidad y productividad de comunidades campesinas e indígenas, particularmente el pueblo Barí.

Las autoridades locales señalaron que la amenaza permanente de explosiones perpetúa el miedo entre la población y deteriora sus prácticas culturales y su bienestar emocional.

El soldado profesional Juan Esteban González Sánchez falleció por ataque del ELN en Tibú - crédito Ejército Nacional

A su vez, en el ámbito político la persistencia del conflicto ha puesto en riesgo los procesos electorales de 2025 y 2026.

Tanto la Defensoría como la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtieron que la disputa por el control territorial amenaza la seguridad de candidatos y la infraestructura electoral, en una región clave para los comicios nacionales y locales.

Las comunidades del Catatumbo exigen procesos de paz inclusivos, acceso real a derechos fundamentales y el fortalecimiento de una presencia estatal legítima e integral.

“Persisten respuestas fragmentadas, centradas en la atención básica, que dejan de lado la posibilidad real de construir soluciones duraderas desde el primer día de la crisis. Esta desconexión entre la fase de la acción humanitaria inmediata y la construcción de paz, el desarrollo, el retorno, la reubicación y las soluciones duraderas para los desplazados, pues es necesaria abordarla desde el principio para evitar que se perpetúen las causas estructurales de la vulnerabilidad”, explicó Marín.

El Ejército y su labor social en el Catatumbo en 2025

El Ejército Nacional de Colombia informó que, durante el último año, ha implementado una serie de actividades orientadas a la atención humanitaria y el fortalecimiento comunitario en la subregión del Catatumbo.

Las acciones, coordinadas por la Brigada de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.° 1 y su Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo N.° 2, se enfocaron en respuesta a la crisis que forzó el desplazamiento de numerosas familias y elevó los niveles de vulnerabilidad en la zona.

Estas acciones se realizaron para ayudar a la población civil que resultó afectada por la crisis en la subregión ubicada en el departamento de Norte de Santander - crédito Ejército Nacional de Colombia

Por todo lo anterior, y gracias al apoyo de entidades del Estado, se distribuyeron 227 toneladas de ayudas humanitarias en Cúcuta, Ocaña y Tibú.

Además, en coordinación con la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército, se realizaron operaciones de perifoneo aéreo y el reparto de 108.000 volantes con mensajes dirigidos a pobladores civiles.

En el ámbito educativo, el Ejército junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones entregó 655 computadores portátiles a instituciones rurales de Tibú y Sardinata a través del programa Computadores para Educar.

Esta iniciativa fue presentada como una medida para apoyar el acceso a herramientas tecnológicas en zonas apartadas.

Durante la conmemoración del Día de la Madre, más de 300 mujeres alojadas en un centro temporal de Cúcuta participaron en una jornada de integración en la que actuó la Orquesta Segunda Dimensión del Ejército Nacional.

Asimismo, a través del proyecto XV Sueños con Amor, 19 jóvenes de Cúcuta, Bochalema y Catatumbo, incluyendo menores bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, festejaron su fiesta de quince años con apoyo de empresarios locales.

Declaraciones del coronel Carlos David Calderón, comandante de la Brigada de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo No. 1 del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional de Colombia

El programa de bilingüismo Eco Kids, desarrollado con la empresa Súper Giros, proporcionó enseñanza de inglés mediante material didáctico y programas radiales en La Gabarra, El Tarra, San Calixto y Sardinata, en colaboración con emisoras Colombia Estéreo.

En Sardinata, se construyó una ludoteca en la institución educativa rural San Roque, dotada de libros y material pedagógico, con la finalidad de incentivar la lectura y proteger a los menores ante riesgos de reclutamiento forzado.