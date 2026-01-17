Falta de vacunas en Colombia amenaza la protección frente a enfermedades prevenibles y aumenta el riesgo de brotes y pandemias

El recorte al presupuesto del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) amenaza la continuidad de los esquemas de vacunación - crédito Freepik

El drástico recorte al presupuesto del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) encendió las alarmas entre autoridades sanitarias y expertos en salud pública, quienes advierten que Colombia podría quedar gravemente expuesta ante una eventual pandemia.

La reducción de recursos no solo compromete la protección frente a enfermedades prevenibles actuales, sino que debilita la capacidad del país para responder a amenazas sanitarias futuras, en un contexto regional marcado por el resurgimiento de virus que ya habían sido eliminados.

De acuerdo con las proyecciones que analiza el Ministerio de Salud, varios territorios del país ya incumplen la meta mínima del 95% de cobertura en vacunas clave como la BCG, la pentavalente y la triple viral (sarampión, rubéola y paperas), umbral recomendado por organismos internacionales para evitar brotes epidémicos.

Esta situación resulta especialmente preocupante cuando países como Estados Unidos y México han confirmado nuevos casos de sarampión, lo que incrementa el riesgo de importación del virus hacia Colombia.

La alerta fue reforzada por el médico epidemiólogo Luis Jorge Hernández, coordinador del Observatorio de Salud Pública y Epidemiológica de la Universidad de los Andes, quien en diálogo con Blu Radio advirtió que el recorte presupuestal podría provocar una caída adicional del 20% o 30% en las coberturas de vacunación.

“Las personas sin inmunización son más susceptibles a enfermar y morir. En una pandemia, eso se traduce en más hospitalizaciones y más muertes evitables”, señaló.

El impacto del desfinanciamiento se extiende también a la población adulta mayor, uno de los grupos más vulnerables ante enfermedades respiratorias y emergencias sanitarias.

Según cifras presentadas por Hernández, apenas el 30% de los mayores de 60 años están vacunados contra la influenza y menos del 20% contra neumococo. A esto se suma que actualmente no hay disponibilidad de vacunas contra la Covid-19 para este grupo etario, pese a que deberían contar con múltiples dosis y refuerzos para garantizar una protección adecuada.

La raíz del problema está en la decisión del Departamento Nacional de Planeación de aprobar solo 190 mil millones de pesos para el PAI, frente a los 772 mil millones solicitados por el Ministerio de Salud.

En términos prácticos, apenas se autorizó el 24% de los recursos requeridos para garantizar la continuidad del programa. Aunque la cartera de Salud evalúa recurrir al Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta ahora no existe certeza sobre el origen del financiamiento ni sobre la sostenibilidad del esquema hasta 2027.

Influenza A(H3N2) reaviva alertas sanitarias en el país

A este escenario se suma la confirmación en Colombia de la circulación de la variante de influenza A(H3N2), notificada por las autoridades sanitarias el martes 23 de diciembre.

Según la Asociación de Epidemiología de Colombia (Asocepic), el principal desafío que plantea esta cepa es su alta capacidad de contagio y la alteración de los picos respiratorios habituales, lo que obliga a adelantar y reforzar las estrategias de prevención y vacunación.

Aunque la variante no presenta una mayor letalidad frente a otras cepas de influenza, su rápida propagación puede generar un aumento significativo de hospitalizaciones, incrementando la presión sobre un sistema de salud que ya enfrenta limitaciones presupuestales.

En este contexto, la vacunación oportuna sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir complicaciones graves, especialmente en poblaciones vulnerables como niños, adultos mayores, mujeres gestantes y personas con enfermedades crónicas.

Vigilancia genómica debilitada y menor capacidad de respuesta

Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es el debilitamiento de la vigilancia genómica en Colombia. Si bien los sistemas de vigilancia epidemiológica y virológica mantienen un funcionamiento aceptable, la capacidad para identificar oportunamente mutaciones y variantes ha disminuido de manera significativa.

Esta debilidad reduce el margen de reacción del país ante la entrada y circulación de nuevos virus, limitando la posibilidad de anticiparse a escenarios de mayor riesgo.

La experiencia de la pandemia de Covid-19 demostró que la detección temprana y la caracterización genética de los virus son herramientas clave para diseñar respuestas sanitarias oportunas.

La pérdida de esta capacidad deja al país en una posición de mayor vulnerabilidad frente a emergencias epidemiológicas, justo en un momento en el que la prevención y la anticipación resultan determinantes.