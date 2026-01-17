El patrimonio líquido de Iván Cepeda superó los 2.400 millones de pesos en 2024: creció 79,1% desde 2019

Iván Cepeda declaró un incremento patrimonial del 79,1% desde 2019 - crédito Colprensa

El patrimonio líquido declarado por Iván Cepeda Castro, actual senador y candidato presidencial por el Pacto Histórico, superó 2.400 millones de pesos en 2024, cifra que marca el punto más alto de una evolución sostenida en sus finanzas personales durante los últimos seis años, según las declaraciones de renta y de bienes revisadas por El Tiempo.

Este aumento representa un incremento acumulado del 79,1% desde 2019, en un contexto donde el ajuste salarial para los congresistas ha oscilado entre 2,61% y 14,62% anualmente durante este periodo, de acuerdo con decretos revisados por el mismo medio.

En la declaración correspondiente a 2024, Iván Cepeda indicó que su patrimonio líquido alcanzó $2.443.398.000, lo que supone un ascenso de $298.355.000 respecto al año anterior, equivalente a una subida del 13,9%.

Esta evolución se reflejó de forma constante a lo largo del último quinquenio: en 2019, el entonces senador del Polo Democrático reportó $1.364.358.000, mientras que en 2020 la cifra aumentó a $1.531.988.000 (un 13,83% más) y en 2021 la cifra se situó en $1.691.771.000, lo que implicó un incremento adicional del 10,43%.

Declaración de renta presentada por el senador Iván Cepeda en 2019 - crédito @GustavoRugeles/X

El ritmo se mantuvo en 2022 con 1.841.526.000 de pesos (+8,85%). Por primera vez en 2023, Cepeda reportó un patrimonio líquido superior a los 2.000 millones: exactamente 2.145.043.000 pesos, un aumento del 16% frente al año precedente.

Durante 2024, Iván Cepeda registró ingresos, bienes y acreencias por $809.528.733, distribuidos principalmente en salarios y otros ingresos laborales ($403.129.000), cesantías ($48.846.000), gastos de representación ($246.260.000), arriendos ($22.547.346) y diversas fuentes ($88.746.387).

Además, el senador reportó dos cuentas de ahorros en Colombia con un saldo conjunto de $266.754.154 y declaró como obligación vigente una tarjeta de crédito por $6.890.476.

En la misma declaración, incluyó tres bienes inmuebles en Bogotá, con un valor total de $1.050.076.000, y dos bienes muebles que sumaron $1.133.457.889. En el informe del medio citado se verificó que las propiedades corresponden a apartamentos en la localidad de Teusaquillo y en Usaquén.

La revisión histórica del patrimonio de Cepeda evidencia otra tendencia al analizar sus deudas: en 2019 estas ascendían a $18.261.000, pasando a $21.073.000 en 2020 (+15,4%).

Las obligaciones descendieron en 2021 a $1.938.000, un descenso del 90,8%, para volver a crecer progresivamente en los tres años siguientes, alcanzando $6.890.000 en 2024.

En la plataforma de Función Pública, también se encuentran resumidos los documentos de conflicto de intereses. En 2020, los ingresos, bienes y acreencias de Cepeda sumaban $492.489.946, repartidos entre salarios ($440.649.000), cesantías ($35.949.000), arriendos ($15.880.000) y el resto por otros conceptos.

A esa fecha, el senador mantenía tres cuentas de ahorro por un total de $619.069.299 y una tarjeta de crédito por $3.429.864. Tenía dos inmuebles en Bogotá, uno por $208.296.000 y otro por $340 millones.

En 2024, los ingresos, bienes y acreencias del senador Iván Cepeda alcanzaron 809 millones de pesos, distribuidos entre salarios, cesantías y arrendamientos - crédito AFP

En el apartado de actividades privadas, Cepeda indicó dos: la autoría de libros, con ingresos por derechos de autor, y el arriendo de un inmueble urbano. Entre sus inversiones, el Fondo Nacional de Ahorro de Colombia concentró $345.384.516 y una donación de $1.500.000 a la Asociación para la Promoción Social Alternativa – Minga le permitió deducir ese monto en su declaración.

En 2021, los ingresos y bienes declarados ascendieron a $579.175.787, un 17% más respecto al año anterior, con salarios de $487.206.000, cesantías ($38.601.000), arriendos ($15.600.000), honorarios ($19.925.176) y otros conceptos ($17.843.611).

Las cuentas de ahorro, dos en total, sumaron $741.062.460 y $67.954 respectivamente, y el saldo de la tarjeta de crédito bajó a $1.901.074.

Mantuvo los dos bienes en Bogotá, y reportó donaciones a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ($10 millones) y a Anthoc ($14 millones). El documento incluyó 13 potenciales conflictos de interés, entre los que resaltan investigaciones en la Corte Suprema y la Fiscalía, así como el trabajo de su pareja, Blanca del Pilar Rueda Jiménez, como asesora de la JEP.

Para 2022, las cifras mostraron $618.809.826 en ingresos, bienes y acreencias. De esta suma, $502.056.000 correspondieron a salarios.

Cepeda mantenía inversiones en el Fondo Nacional del Ahorro ($497.986.351) y reportó dos cuentas de ahorro con un saldo de $768.001.238, además de una tarjeta de crédito por $2.892.819 y una cuenta por pagar en el edificio Toulouse P.H. por $347.000. Sus intereses privados y los potenciales conflictos de interés no cambiaron respecto al año anterior.

Iván Cepeda posee tres bienes inmuebles en Bogotá, valorados en más de 1.050 millones de pesos, ubicados en Teusaquillo y Usaquén - crédito Dian

En 2023, el total declarado subió a $702.605.022. El desglose fue: salarios ($362.085.000), cesantías ($42.615.000), gastos de representación ($219.607.000), arriendos ($19.878.500) y otros conceptos ($58.419.522).

Declaró dos cuentas de ahorro ($563.501.288 en total) y una tarjeta de crédito por $4.945.536. A los dos inmuebles ya conocidos en Bogotá ($247.474.000 y $340 millones), sumó dos bienes muebles ($400 millones y $598.274.012). La inversión en el Fondo Nacional del Ahorro alcanzó $598.274.012 y agregó un CDT de $400 millones. Los ítems de conflictos de interés permanecieron sin variaciones.

En 2024, El Tiempo corroboró que a nombre de su pareja Blanca del Pilar Rueda figuran cinco propiedades en Bogotá: dos garajes, un apartamento y un depósito en Chapinero y una casa en Engativá. Una consulta en Secop confirmó, además, que Iván Cepeda no registra contratos vigentes con el Estado colombiano.