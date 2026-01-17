Colombia

El patrimonio líquido de Iván Cepeda superó los 2.400 millones de pesos en 2024: creció 79,1% desde 2019

Las cifras contenidas en la declaración de renta del candidato del Pacto Histórico muestran un crecimiento sostenido en los activos y la situación financiera del senador, en contraste con los incrementos anuales aplicados a los salarios legislativos

Guardar
Iván Cepeda declaró un incremento
Iván Cepeda declaró un incremento patrimonial del 79,1% desde 2019 - crédito Colprensa

El patrimonio líquido declarado por Iván Cepeda Castro, actual senador y candidato presidencial por el Pacto Histórico, superó 2.400 millones de pesos en 2024, cifra que marca el punto más alto de una evolución sostenida en sus finanzas personales durante los últimos seis años, según las declaraciones de renta y de bienes revisadas por El Tiempo.

Este aumento representa un incremento acumulado del 79,1% desde 2019, en un contexto donde el ajuste salarial para los congresistas ha oscilado entre 2,61% y 14,62% anualmente durante este periodo, de acuerdo con decretos revisados por el mismo medio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la declaración correspondiente a 2024, Iván Cepeda indicó que su patrimonio líquido alcanzó $2.443.398.000, lo que supone un ascenso de $298.355.000 respecto al año anterior, equivalente a una subida del 13,9%.

Esta evolución se reflejó de forma constante a lo largo del último quinquenio: en 2019, el entonces senador del Polo Democrático reportó $1.364.358.000, mientras que en 2020 la cifra aumentó a $1.531.988.000 (un 13,83% más) y en 2021 la cifra se situó en $1.691.771.000, lo que implicó un incremento adicional del 10,43%.

Declaración de renta presentada por
Declaración de renta presentada por el senador Iván Cepeda en 2019 - crédito @GustavoRugeles/X

El ritmo se mantuvo en 2022 con 1.841.526.000 de pesos (+8,85%). Por primera vez en 2023, Cepeda reportó un patrimonio líquido superior a los 2.000 millones: exactamente 2.145.043.000 pesos, un aumento del 16% frente al año precedente.

Durante 2024, Iván Cepeda registró ingresos, bienes y acreencias por $809.528.733, distribuidos principalmente en salarios y otros ingresos laborales ($403.129.000), cesantías ($48.846.000), gastos de representación ($246.260.000), arriendos ($22.547.346) y diversas fuentes ($88.746.387).

Además, el senador reportó dos cuentas de ahorros en Colombia con un saldo conjunto de $266.754.154 y declaró como obligación vigente una tarjeta de crédito por $6.890.476.

En la misma declaración, incluyó tres bienes inmuebles en Bogotá, con un valor total de $1.050.076.000, y dos bienes muebles que sumaron $1.133.457.889. En el informe del medio citado se verificó que las propiedades corresponden a apartamentos en la localidad de Teusaquillo y en Usaquén.

La revisión histórica del patrimonio de Cepeda evidencia otra tendencia al analizar sus deudas: en 2019 estas ascendían a $18.261.000, pasando a $21.073.000 en 2020 (+15,4%).

Las obligaciones descendieron en 2021 a $1.938.000, un descenso del 90,8%, para volver a crecer progresivamente en los tres años siguientes, alcanzando $6.890.000 en 2024.

En la plataforma de Función Pública, también se encuentran resumidos los documentos de conflicto de intereses. En 2020, los ingresos, bienes y acreencias de Cepeda sumaban $492.489.946, repartidos entre salarios ($440.649.000), cesantías ($35.949.000), arriendos ($15.880.000) y el resto por otros conceptos.

A esa fecha, el senador mantenía tres cuentas de ahorro por un total de $619.069.299 y una tarjeta de crédito por $3.429.864. Tenía dos inmuebles en Bogotá, uno por $208.296.000 y otro por $340 millones.

En 2024, los ingresos, bienes
En 2024, los ingresos, bienes y acreencias del senador Iván Cepeda alcanzaron 809 millones de pesos, distribuidos entre salarios, cesantías y arrendamientos - crédito AFP

En el apartado de actividades privadas, Cepeda indicó dos: la autoría de libros, con ingresos por derechos de autor, y el arriendo de un inmueble urbano. Entre sus inversiones, el Fondo Nacional de Ahorro de Colombia concentró $345.384.516 y una donación de $1.500.000 a la Asociación para la Promoción Social Alternativa – Minga le permitió deducir ese monto en su declaración.

En 2021, los ingresos y bienes declarados ascendieron a $579.175.787, un 17% más respecto al año anterior, con salarios de $487.206.000, cesantías ($38.601.000), arriendos ($15.600.000), honorarios ($19.925.176) y otros conceptos ($17.843.611).

Las cuentas de ahorro, dos en total, sumaron $741.062.460 y $67.954 respectivamente, y el saldo de la tarjeta de crédito bajó a $1.901.074.

Mantuvo los dos bienes en Bogotá, y reportó donaciones a la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos ($10 millones) y a Anthoc ($14 millones). El documento incluyó 13 potenciales conflictos de interés, entre los que resaltan investigaciones en la Corte Suprema y la Fiscalía, así como el trabajo de su pareja, Blanca del Pilar Rueda Jiménez, como asesora de la JEP.

Para 2022, las cifras mostraron $618.809.826 en ingresos, bienes y acreencias. De esta suma, $502.056.000 correspondieron a salarios.

Cepeda mantenía inversiones en el Fondo Nacional del Ahorro ($497.986.351) y reportó dos cuentas de ahorro con un saldo de $768.001.238, además de una tarjeta de crédito por $2.892.819 y una cuenta por pagar en el edificio Toulouse P.H. por $347.000. Sus intereses privados y los potenciales conflictos de interés no cambiaron respecto al año anterior.

Iván Cepeda posee tres bienes
Iván Cepeda posee tres bienes inmuebles en Bogotá, valorados en más de 1.050 millones de pesos, ubicados en Teusaquillo y Usaquén - crédito Dian

En 2023, el total declarado subió a $702.605.022. El desglose fue: salarios ($362.085.000), cesantías ($42.615.000), gastos de representación ($219.607.000), arriendos ($19.878.500) y otros conceptos ($58.419.522).

Declaró dos cuentas de ahorro ($563.501.288 en total) y una tarjeta de crédito por $4.945.536. A los dos inmuebles ya conocidos en Bogotá ($247.474.000 y $340 millones), sumó dos bienes muebles ($400 millones y $598.274.012). La inversión en el Fondo Nacional del Ahorro alcanzó $598.274.012 y agregó un CDT de $400 millones. Los ítems de conflictos de interés permanecieron sin variaciones.

En 2024, El Tiempo corroboró que a nombre de su pareja Blanca del Pilar Rueda figuran cinco propiedades en Bogotá: dos garajes, un apartamento y un depósito en Chapinero y una casa en Engativá. Una consulta en Secop confirmó, además, que Iván Cepeda no registra contratos vigentes con el Estado colombiano.

Temas Relacionados

Iván CepedaDeclaración de rentaPatrimonio líquidoIngresos económicosSenado de la RepúblicaCandidato presidencialPacto HistóricoElecciones 2026Elecciones presidencialesColombia-noticias

Más Noticias

RB Leipzig vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 18 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Con la mitad de la temporada en transcurso, el equipo dirigido de Vincent Kompany quiere seguir en lo más alto del campeonato alemán

RB Leipzig vs. Bayern Múnich

Petro da pañitos de agua tibia a Camacol y aseguró que el aumento del salario mínimo no implica aumento en la compra de vivienda VIS

El jefe de Estado también arremetió contra algunos medios de comunicación, refiriéndose a lo que considera una interpretación exagerada de sus comentarios y decisiones sobre la política de vivienda

Petro da pañitos de agua

UwUAfterDark: la serie de fiestas cosplay nocturnas que conquista la vida geek en Colombia

Una innovadora experiencia fomenta la creatividad y la integración de los fans del anime y los videojuegos en espacios de experimentación colectiva

UwUAfterDark: la serie de fiestas

Caravana con las cenizas de Yeison Jiménez fue escoltada por sus caballos cumpliendo la última voluntad del artista

Un video difundido en redes exhibió el momento en que los animales, conducidos por allegados del artista, participaron en el especial tributo que evocó la letra de una de sus canciones más reconocidas

Caravana con las cenizas de

La Flip denunció nuevo episodio de acoso judicial contra la periodista Lorena Beltrán, ahora desde el exterior

La Fundación para la Libertad de Prensa alertó que el hostigamiento legal contra la periodista se intensificó y ya llegó hasta el país donde se encuentra exiliada

La Flip denunció nuevo episodio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gustavo Petro se refirió a

Gustavo Petro se refirió a la crisis en el Catatumbo y el ELN; se cumple un año: “Delito de lesa humanidad”

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

Cinco de los nueve implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tendrían avanzadas negociaciones con la Fiscalía

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

ENTRETENIMIENTO

UwUAfterDark: la serie de fiestas

UwUAfterDark: la serie de fiestas cosplay nocturnas que conquista la vida geek en Colombia

La vieron bailando con un hombre tras ruptura de José Rodríguez: Yaya Muñoz explicó de quién se trata

Habló la mujer que le consiguió el primer concierto a Yeison Jiménez y marcó su destino artístico: “Yo fui la primera que creyó en él”

Esta fue la reacción de Jhon Alex Castaño a las polémicas declaraciones de Giovanny Ayala por homenaje a Yeison Jiménez

Luis Alberto Posada sorprende a sus seguidores con nueva propuesta para sus ‘shows’ en vivo: así les retribuirá el cariño

Deportes

RB Leipzig vs. Bayern Múnich

RB Leipzig vs. Bayern Múnich EN VIVO, fecha 18 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026 EN VIVO: estos son las altas y bajas de jugadores para el 17 de enero

Arturo Reyes armó polémica por el arbitraje tras la derrota del Deportivo Pereira por la Liga BetPlay: “Le dañó el esmalte”

Bucaramanga vs. Millonarios, fecha 1 de la Liga BetPlay EN VIVO: el ballet azul se estrena en la Ciudad Bonita

Luis Fernando Muriel habló sobre su deseo de debutar con la camiseta del Junior de Barranquilla: “Estoy listo”