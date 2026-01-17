El golpe silencioso a Ecopetrol que le costaría a Colombia $2,3 billones y pone en jaque las cuentas del Estado

El balance financiero de Ecopetrol para 2025 anticipa una caída del 40% en sus utilidades debido a la baja del precio del crudo y la apreciación del peso colombiano - crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS

El balance que empieza a perfilarse para Ecopetrol al cierre de 2025 no solo inquieta a los mercados, sino que vuelve a poner en el centro del debate la estrecha relación entre el petróleo y las finanzas públicas del país. En un contexto de crudo más barato y un peso más fuerte, la petrolera estatal se encamina a registrar uno de los descensos más marcados de utilidades en los últimos años, con un impacto directo sobre los ingresos que recibe la Nación.

Las proyecciones apuntan a una caída cercana al 40% en las ganancias frente a 2024. En términos prácticos, eso significa pasar de utilidades por $14,9 billones a un nivel cercano a los $8,9 billones en 2025. El golpe no es menor, de cumplirse este escenario, Colombia dejaría de recibir alrededor del 30% de los dividendos que tradicionalmente aporta su principal empresa energética.

La diferencia se refleja con claridad en las cuentas del Gobierno. Mientras en 2024 la Nación recibió dividendos por $7,8 billones, para 2025 la cifra se reduciría a unos $5,5 billones. Son $2,3 billones menos en un momento en el que las presiones fiscales siguen siendo altas y cada peso cuenta dentro del presupuesto nacional.

Detrás de este ajuste hay dos factores clave que se combinaron durante el año, la caída en los precios internacionales del crudo y la revaluación del peso colombiano. Ambos elementos jugaron en contra del desempeño financiero de Ecopetrol, incluso si los niveles de producción se mantienen estables.

El académico y experto en energía Sergio Cabrales explicó en Valora Analitik que el comportamiento del Brent es determinante. Según sus cálculos, el precio promedio del barril se ubicó en USD63 durante el último trimestre de 2025, un nivel significativamente inferior al observado en los trimestres previos del mismo año, cuando el promedio fue de USD74, USD66 y USD68 por barril. Esta tendencia a la baja redujo de forma directa los ingresos por exportaciones, uno de los pilares del negocio petrolero.

A esta presión externa se sumó el comportamiento del dólar en Colombia. Cabrales detalló que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) promedió $3.813 por dólar en el cuarto trimestre de 2025, por debajo de los $4.180, $4.190 y $4.005 registrados en los trimestres anteriores. La apreciación del peso, aunque positiva para otros sectores de la economía, tiene un efecto adverso para una compañía que vende buena parte de su producción en dólares.

La lógica es sencilla, pero contundente. Cuando el dólar se mantiene alto, Ecopetrol, bajo la presidencia de Ricardo Roa, recibe más pesos por cada barril que coloca en el mercado internacional. Eso mejora tanto los ingresos como la utilidad final. En cambio, con un peso más fuerte frente al dólar, la empresa termina recibiendo menos pesos por la misma cantidad de crudo exportado, lo que comprime sus márgenes y reduce las ganancias.

Ese doble efecto explica por qué el cierre de año luce tan desafiante. “Con base en estos dos factores, la utilidad neta de Ecopetrol en el cuarto trimestre de 2025 podría situarse en $1,4 billones o menos, lo que llevaría la utilidad anual a cerca de $8,9 billones, frente a $14,9 billones en 2024, lo que implicaría una caída interanual cercana a 40 %”, expresó Cabrales en el medio antes mencionado.

El panorama internacional tampoco ofrece, por ahora, señales claras de alivio. Felipe Bernal, miembro del Centro Global de Energía de la Universidad de Columbia, señaló que los precios del crudo enfrentan presiones estructurales a la baja debido a una mayor sobreoferta en el mercado. En particular, mencionó las expectativas de incremento en la capacidad de producción de países como Venezuela y Rusia, lo que aumenta la competencia y limita cualquier repunte sostenido de precios.

“Con estos márgenes, hay una mayor rivalidad en el mercado, menores incentivos para la inversión y una afectación a los presupuestos nacionales cuando las compañías petroleras son estatales, como es el caso de Ecopetrol”, afirmó Bernal. La advertencia no es menor, en economías como la colombiana, el petróleo sigue siendo una fuente relevante de ingresos fiscales, por lo que su volatilidad se traduce rápidamente en tensiones presupuestales.

De hecho, análisis previos de Cabrales ya habían puesto cifras concretas a ese riesgo. Según sus estimaciones, por cada dólar que cae el precio del Brent durante un año, el país puede dejar de percibir hasta $400.000 millones en ese mismo periodo. Un escenario de precios bajos prolongados, por tanto, no solo golpea a la empresa, sino a todo el andamiaje fiscal.

¿Hay espacio para un repunte del crudo? Bernal considera que un escenario alcista podría materializarse solo bajo choques geopolíticos de gran magnitud. Uno de ellos sería una eventual intervención de Estados Unidos en Irán, que tendría efectos colaterales inmediatos en la región, como una disminución del flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético global.

En el frente cambiario, las señales tampoco apuntan a un dólar significativamente más alto en el corto plazo. Bernal explicó que en Colombia la divisa estadounidense podría mantenerse en niveles relativamente bajos, impulsada por las recientes emisiones de deuda y por las expectativas de recortes en la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ese entorno seguiría jugando en contra de los ingresos en pesos de la petrolera.