Denuncian millonaria donación a campaña de Mafe Carrascal del mismo restaurante fantasma que financió a Carolina Corcho: la congresista respondió

Continúan las revelaciones sobre presuntas irregularidades en las campañas electorales de integrantes del Pacto Histórico. Primero se conoció el uso de la finca El Hatillo, un bien incautado y actualmente bajo control estatal, en una actividad vinculada con la campaña presidencial de Iván Cepeda en Baranoa, Atlántico.

La representante Catherine Juvinao denunció anomalías en los reportes financieros de la campaña de Carolina Corcho cabeza de lista del Pacto Histórico. La congresista investigó la existencia del restaurante Custeau Chefcito, empresa que, según el informe, habría otorgado un préstamo de $742.000.000 a la campaña de Corcho. Al desplazarse a la dirección consignada en el registro mercantil, ubicada en la localidad de Bosa en Bogotá, encontró que en la “calle 77 I #69b - 62 sur” no existía ningún establecimiento gastronómico.

En medio de las denuncias, María Fernanda Carrascal, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, resultó salpicada tras publicación de documentos que hizo el economista y aspirante a la Cámara Germán Ricaurte. Según el registro, Sigfredo Vergara Martínez, dueño del restaurante Custeau Chefcito donó $25.000.000.0000 a la campaña de Carrascal, por lo que Ricaurte cuestionó la transparencia de la aspiración de la integrante del partido político.

“Les tengo una preguntica: ¿El representante legal del corrientazo Gusteau Chefcito, que financió a la Dra Corcho, es el mismo que financió a la Representante María Fernanda Carrascal? Feliz viernes”, escribió Ricaurte en su cuenta de X.

Con respecto a la acusación del economista, Carrascal, en la misma plataforma digital, aclaró la situación financiera que la involucra con el dueño del polémico restaurante. En ese sentido, señaló que no se trata de una donación, sino de un préstamo que tendrá que devolver.

“A ver le explico, lo tenía bloqueado desde hace rato, no es por esto, así que deje el show. No me financió, mi campaña lo contrató a él como servicio de alimentación y quedó como cuenta por pagar. Lea el título de lo que expone: contribuciones, donaciones y CRÉDITOS, es decir, préstamos. Al menos tenga un mínimo de comprensión de lo que “audita””, explicó la congresista.

En respuesta a las explicaciones de la Carrascal, la congresista Juvinao pidió que demuestre con pruebas que fue un crédito y no una donación.

“María Fernanda, muéstranos la factura(s) emitida por Custeau Chefcito que por ley debes tener como soporte. Es raro que lo hayas contratado dado que es una empresa inactiva. Pero con la factura podremos ver qué servicios te prestó y conocer al menos el menú del chefcito”.

Revelan los gastos de la consulta del Pacto Histórico

El Consejo Nacional Electoral (CNE) reveló los movimientos financieros de los 520 aspirantes que participaron en la consulta interna del Pacto Histórico del 26 de octubre de 2025, aportando detalles inéditos sobre el flujo de recursos en las campañas presidenciales y legislativas. Conforme a los documentos divulgados por el organismo y sistematizados en la plataforma Cuentas Claras, las cifras reflejan el peso económico y político de los dos principales protagonistas: Iván Cepeda y Carolina Corcho. Ambos canalizaron en conjunto más de $2.300.000.000 para conquistar la nominación presidencial y liderar las listas al Congreso, una dinámica que evidencia la intensidad de la competencia interna.

La información oficial muestra que Carolina Corcho, exministra de Salud y principal referente de la colectividad para el Senado, declaró ingresos y egresos por $1.428.995.950. Dentro de ese total, $1.407.527.438 provinieron de créditos otorgados por particulares, mientras que las donaciones alcanzaron $21.468.000. Una fracción significativa de los recursos se invirtió en actos públicos, con énfasis en la partida destinada a refrigerios, que lideró el rubro de gastos con $738.736.164. Los gastos administrativos sumaron $415.627.014, al tiempo que la promoción en medios representó $171.213.950. Otros apartados incluyeron oficinas, transporte, servicios postales, honorarios judiciales y obligaciones de rendición de cuentas.

El informe de resultados revela que Corcho obtuvo 678.962 votos en la consulta, posicionándose como la figura central del movimiento para la cámara alta, según precisó el CNE en el desglose por aspirante.

En contraste, el senador y aspirante presidencial Iván Cepeda reportó ingresos y gastos totales de $964.830.000. De ese monto, $839.730.000 correspondieron a donaciones y aportes individuales, mientras que $125.100.000 derivaron de recursos propios y familiares. El segmento más voluminoso del gasto en la campaña de Cepeda se concentró en publicidad política, con $776.022.412 invertidos en esa finalidad, seguido de gastos administrativos por $92.453.562 y la organización de actos públicos —como el cierre de campaña—, que supusieron $68.800.000. Otras erogaciones abarcaron servicios de transporte, asesoría judicial, rendición de cuentas y costos financieros, según la documentación reportada.

Cabe señalar que la consulta del Pacto Histórico incluyó en su fase inicial a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien, al formalizar su renuncia fuera del plazo dispuesto por la autoridad electoral, no entregó informe financiero, de acuerdo con la información consignada en Cuentas Claras.

En el balance de la votación, Iván Cepeda capitalizó 1.540.391 sufragios, consolidándose como el abanderado presidencial de la coalición, conforme detalló el Consejo Nacional Electoral.