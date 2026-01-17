Ataque con drones del ELN en Tibú deja un militar muerto y cuatro heridos durante operaciones del Ejército en el Catatumbo

- crédito Colprensa/Captura de Pantalla Redes sociales

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, donde integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacaron con drones cargados con explosivos a tropas del Ejército Nacional que adelantaban operaciones militares en la región del Catatumbo.

De acuerdo con la información conocida, el ataque ocurrió en la vereda Palmeras, zona rural de Tibú, mientras unidades del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 se encontraban desplegadas en labores operacionales.

Durante la acción armada, murió el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo del municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca.

- crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además del militar fallecido, resultaron heridos dos suboficiales y dos soldados profesionales, quienes sufrieron lesiones por esquirlas tras la detonación de los artefactos explosivos lanzados desde los drones. Los uniformados lesionados recibieron atención inicial en el área y posteriormente fueron evacuados vía aérea a un centro médico especializado en la ciudad de Cúcuta, según informó el Ejército.

En un comunicado oficial, la institución señaló que los uniformados “fueron objeto de un ataque indiscriminado con drones equipados con artefactos explosivos, por integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del grupo armado organizado ELN”. Este frente hace presencia en varios sectores del Catatumbo y ha sido vinculado a acciones armadas recientes en la región.

El Catatumbo, subregión ubicada en el nororiente del país y limítrofe con Venezuela, continúa siendo escenario de confrontaciones armadas entre grupos ilegales y la Fuerza Pública. En este territorio convergen disputas por el control de economías ilícitas, especialmente relacionadas con el narcotráfico y las extorsiones, de acuerdo con informes oficiales citados por Semana.

Las comunidades que habitan en esta zona han enfrentado restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados y amenazas, en medio de la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc. Las autoridades han advertido que los grupos armados ilegales imponen órdenes a la población civil, lo que incrementa los riesgos humanitarios en varios municipios de Norte de Santander.

Este ataque con drones se suma a una serie de acciones armadas que han sido registradas durante los últimos meses en Tibú y otros municipios del Catatumbo. Las Fuerzas Militares han señalado que el uso de drones adaptados con explosivos se ha convertido en una táctica recurrente por parte de algunos grupos armados ilegales para hostigar a las tropas sin exponerse directamente al combate.

En paralelo a este hecho, se conoció que la defensora del Pueblo, Iris Marín, realizó una visita a Tibú, donde recorrió las inmediaciones de la Estación de Policía del municipio. La funcionaria explicó que el objetivo de su presencia fue “expresar solidaridad por los cinco policías privados de la libertad por parte del ELN, el pasado 6 de enero”, según información divulgada por Semana.

Tras ese recorrido, la Defensoría del Pueblo indicó que ha avanzado en gestiones humanitarias orientadas a facilitar la liberación de los cinco uniformados que permanecen en poder del ELN. Estos policías fueron retenidos en el marco de la escalada de violencia que se mantiene en la zona, de acuerdo con reportes oficiales.

Asimismo, la Defensoría dio a conocer un informe en el que se resalta la relevancia estratégica de la frontera entre Colombia y Venezuela, señalando que esta condición geográfica “permite el paso de lado y lado de asuntos ilegales”. Según el documento, esta dinámica facilita el tránsito de armas, drogas y otros elementos utilizados por los grupos armados ilegales que operan en el Catatumbo.

Iris Marín - crédito @MarnIris / X

Las autoridades han advertido que esta situación fronteriza ha fortalecido la capacidad operativa del ELN en la región, permitiéndole mantener influencia territorial y logística. En ese contexto, el grupo armado ha sido señalado como uno de los actores con mayor presencia en varios corredores estratégicos del Catatumbo.

El Ejército Nacional reiteró que mantiene el despliegue de sus unidades en la zona y continúa desarrollando operaciones para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales.