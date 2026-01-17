Colombia

Ataque con drones del ELN en Tibú deja un militar muerto y cuatro heridos durante operaciones del Ejército en el Catatumbo

Un ataque con drones cargados con explosivos atribuido al ELN dejó un soldado profesional muerto y cuatro militares heridos en zona rural de Tibú, Norte de Santander, durante operaciones del Ejército. Los hechos ocurrieron en la vereda Palmeras, en medio de la escalada violenta que persiste en el Catatumbo

Guardar
- crédito Colprensa/Captura de Pantalla
- crédito Colprensa/Captura de Pantalla Redes sociales

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, donde integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacaron con drones cargados con explosivos a tropas del Ejército Nacional que adelantaban operaciones militares en la región del Catatumbo.

De acuerdo con la información conocida, el ataque ocurrió en la vereda Palmeras, zona rural de Tibú, mientras unidades del Batallón de Despliegue Rápido N.° 9 se encontraban desplegadas en labores operacionales.

Durante la acción armada, murió el soldado profesional Juan Esteban González Sánchez, oriundo del municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además del militar fallecido, resultaron heridos dos suboficiales y dos soldados profesionales, quienes sufrieron lesiones por esquirlas tras la detonación de los artefactos explosivos lanzados desde los drones. Los uniformados lesionados recibieron atención inicial en el área y posteriormente fueron evacuados vía aérea a un centro médico especializado en la ciudad de Cúcuta, según informó el Ejército.

En un comunicado oficial, la institución señaló que los uniformados “fueron objeto de un ataque indiscriminado con drones equipados con artefactos explosivos, por integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez, del grupo armado organizado ELN”. Este frente hace presencia en varios sectores del Catatumbo y ha sido vinculado a acciones armadas recientes en la región.

El Catatumbo, subregión ubicada en el nororiente del país y limítrofe con Venezuela, continúa siendo escenario de confrontaciones armadas entre grupos ilegales y la Fuerza Pública. En este territorio convergen disputas por el control de economías ilícitas, especialmente relacionadas con el narcotráfico y las extorsiones, de acuerdo con informes oficiales citados por Semana.

Las comunidades que habitan en esta zona han enfrentado restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados y amenazas, en medio de la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc. Las autoridades han advertido que los grupos armados ilegales imponen órdenes a la población civil, lo que incrementa los riesgos humanitarios en varios municipios de Norte de Santander.

Este ataque con drones se suma a una serie de acciones armadas que han sido registradas durante los últimos meses en Tibú y otros municipios del Catatumbo. Las Fuerzas Militares han señalado que el uso de drones adaptados con explosivos se ha convertido en una táctica recurrente por parte de algunos grupos armados ilegales para hostigar a las tropas sin exponerse directamente al combate.

En paralelo a este hecho, se conoció que la defensora del Pueblo, Iris Marín, realizó una visita a Tibú, donde recorrió las inmediaciones de la Estación de Policía del municipio. La funcionaria explicó que el objetivo de su presencia fue “expresar solidaridad por los cinco policías privados de la libertad por parte del ELN, el pasado 6 de enero”, según información divulgada por Semana.

Tras ese recorrido, la Defensoría del Pueblo indicó que ha avanzado en gestiones humanitarias orientadas a facilitar la liberación de los cinco uniformados que permanecen en poder del ELN. Estos policías fueron retenidos en el marco de la escalada de violencia que se mantiene en la zona, de acuerdo con reportes oficiales.

Asimismo, la Defensoría dio a conocer un informe en el que se resalta la relevancia estratégica de la frontera entre Colombia y Venezuela, señalando que esta condición geográfica “permite el paso de lado y lado de asuntos ilegales”. Según el documento, esta dinámica facilita el tránsito de armas, drogas y otros elementos utilizados por los grupos armados ilegales que operan en el Catatumbo.

Iris Marín - crédito @MarnIris
Iris Marín - crédito @MarnIris / X

Las autoridades han advertido que esta situación fronteriza ha fortalecido la capacidad operativa del ELN en la región, permitiéndole mantener influencia territorial y logística. En ese contexto, el grupo armado ha sido señalado como uno de los actores con mayor presencia en varios corredores estratégicos del Catatumbo.

El Ejército Nacional reiteró que mantiene el despliegue de sus unidades en la zona y continúa desarrollando operaciones para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales.

Temas Relacionados

Ejército NacionalELNTibúCatatumboataque con dronesColombia -Noticias

Más Noticias

Resultados Lotería de Santander viernes 16 de enero de 2026: todos los números ganadores del último sorteo

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Resultados Lotería de Santander viernes

Resultados Lotería de Medellín viernes 16 de enero: números ganadores del último sorteo

Enseguida los resultados del sorteo de la Lotería de Medellín y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados Lotería de Medellín viernes

Lotería de Risaralda: revise los números que resultaron ganadores esta semana

Los recursos obtenidos han permitido fortalecer infraestructura, cultura y educación en una región que redefine cómo se distribuyen los beneficios de una lotería

Lotería de Risaralda: revise los

Santander: estos son los cortes de la luz de este 17 de enero

Toma precauciones y conoce cuáles se llevarán a cabo los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Santander: estos son los cortes

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: estos fueron los movimientos de los 20 equipos durante el 16 de enero

Conjuntos como Nacional, América, Junior de Barranquilla y Tolima presentaron novedades para el armado de sus plantillas, ahora en el inicio de la temporada

Mercado de fichajes Liga BetPlay
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en

Siguen apareciendo cadáveres abandonados en carreteras del Catatumbo: víctima fue hallada en zona rural de Teorama

Disidentes de las Farc robaron dos camiones “niñera” que movilizaban 17 vehículos de alta gama en vía Panamericana

Cinco de los nueve implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tendrían avanzadas negociaciones con la Fiscalía

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: tres participantes

‘Desafío Siglo XXI’: tres participantes se sometieron al corte de cabello extremo, Myriam dio la sorpresa, y un cuarto se sumó

Shakira se sumó al reto de “el nuevo 2016” en sus redes sociales con un carrete de fotografías que derritió a sus fans

Tom Hiddleston habló de la nueva temporada de ‘The Night Manager’, grabada en Colombia

Matt Damon elogió a las dos actrices colombianas con las que coincidió en el rodaje de ‘The Rip’: “Si las mujeres en Colombia son como ellas dos...”

Este es el top 10 de series en Netflix Colombia para disfrutar acompañado

Deportes

Mercado de fichajes Liga BetPlay

Mercado de fichajes Liga BetPlay 2026-I: estos fueron los movimientos de los 20 equipos durante el 16 de enero

Seattle Seahawks vs. San Francisco 49ers se verán las caras en la ronda divisional de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los playoffs

La presión al mariscal definiría el choque Denver Broncos vs. Buffalo Bills de la NFL: hora y dónde ver en Colombia los playoffs

Luis Díaz sorprende en Alemania con el detalle “más escandaloso de la Bundesliga”: así luce la figura del Bayern Múnich

Hugo Rodallega envió un fuerte mensaje a Jhon Jáder Durán por su mal momento: “Que se dedique a jugar”