Alias Jimmy estaría entre los disidentes asesinados en combates entre disidencias de ‘Calarcá y ‘Mordisco’

Infobae Colombia conoció información exclusiva sobre los enfrentamientos registrados en el municipio de El Retorno, más específicamente en la conexión entre las veredas de La Paz y La Libertad, en donde frentes de las disidencias de las Farc al mando de “Calarcá” e “Iván Mordisco” están combatiendo.

De manera preliminar, se conoció que, entre los más de 27 guerrilleros que han muerto en los combates, los mismos que han aparecido en diferentes fotografías difundidas en redes sociales, estaría alias “Jimmy Parra”, conocido en la región como “el Terror”.

Precisamente, en audios de pobladores de las veredas, estos mencionan algunos aspectos de lo que se ha registrado en la zona desde tempranas horas del 17 de enero.

“Papito, eso fue acá en Guaviare, entre La Paz, están agarrados los calarcá y los mordiscos, ahí cayó “Jimmy”, el que era “el Terror” del frente 44 de los mordisco”.

En otra comunicación entre pobladores, un residente afirmó que los enfrentamientos se registraron en poco tiempo y de manera sorpresiva, puesto que era de conocimiento público que los frentes de ambos bandos estaban en una zona cercana. “Eso fue en un momentico, un fogonazo rápido. Es que, como ahí están los dos bandos, los de “Calarcá” y los de “Mordisco”, los dos están”.

Sobre “Jimmy Parra” cuyo nombre real es Jhon Wilmer Ulcué Tróchez, es el cabecilla del frente 44 del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc al mando de “Iván Mordisco”, cargo que ocupa desde que se registró la caída de “Dumar”, tras una traición que fue mencionada en los informes de las Fuerzas Militares.

En diciembre de 2025 fue noticia nacional por los audios que se filtraron en los que ordenaba a las poblaciones en el Guaviare participar en paros contra la fuerza pública y evitar que el ejército ingresara a zonas de poder de las disidencias.

“Quiero ver toda esa gente… brotando pa allá pa afuera a apoyar… y a pelear, no irse de maniquiur ni patiquiurni de paseo ni de tomatragos, pilas con eso”, fueron las palabras de “Jimmy Parra en esa ocasión”.

En otro audio, el cabecilla del frente 44 se mostró molesto porque algunos locales no siguieron sus órdenes, por lo que amenazó con represalias contra los pobladores si no se sumaban a los bloqueos.

“Los que no hagan las cosas, incumplan, y ya saben cómo les toca, pa que se pongan buenos, porque no es que vayan a llegar a dárselas de turistas, allá vamos… porque tenemos una problemática aquí, el pueblo nukak, lo que está pasando, y el gobierno, cómo los atropellan, como que si fueran perros”.

¿Por qué hay enfrentamientos entre ‘Calarcá e ‘Iván Mordisco’?

Aunque los dos máximos cabecillas del Estado Mayor Central trabajaron juntos durante varios meses, las diferencias por las negociaciones de paz que adelantó “Calarcá” con el Gobierno Petro terminaron de fracturar su relación.

Desde que “Iván Mordisco” se alejó de las intenciones de negociar, las disidencias se dividieron entre los que apoyan al desertor del proceso de paz y los que buscan seguir ligados a conversaciones con el Estado.

En un principio anunciaron en un comunicado que sus diferencias no terminarían en enfrentamientos entre sus frentes, asegurando que el “objetivo” y los “ideales” eran similares; sin embargo, esa tregua terminó con el pasar de los meses.

En la actualidad, las disidencias de “Calarcá” y las de “Iván Mordisco” se enfrentan en varias zonas del territorio nacional, principalmente con el objetivo de controlar zonas cruciales para el tráfico de cocaína hacia Europa y Norteamérica.