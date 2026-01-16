Colombia

Yeison Jiménez y Legarda tuvieron el mismo homenaje, pero con distinta reacción: así recordaron los fans de Luisa Fernanda W la situación y la defendieron

El sentido tributo que el cantante recibió en el Movistar Arena ha causado furor en redes sociales, donde se abrió la discusión sobre cómo el público juzga de manera distinta la manera en la que se han despedido a algunas celebridades

El recuerdo de Legarda y la controversia digital: ¿Por qué el homenaje a Yeison Jiménez tuvo una recepción diferente?

La reciente despedida del cantante Yeison Jiménez reunió a fanáticos, colegas y familiares en un emotivo homenaje musical celebrado el 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.

Este evento, caracterizado por la presencia de varios artistas de música popular y un ambiente de profundo respeto, trascendió las paredes del recinto y abrió el debate en redes sociales sobre la diferencia en la recepción de estos homenajes cuando el protagonista de la organización varía.

En plataformas digitales, numerosos usuarios evocaron el tributo que, en 2019, la familia de Fabio Legarda y su entonces pareja, la creadora de contenido Luisa Fernanda W, organizaron en Medellín para despedir al joven cantante fallecido, con el fin de indicar que la memoria colectiva no olvidó lo que pasó durante ese encuentro y lo que surgió en las redes sociales de manera negativa.

Según los comentarios del público, aquel evento también incluyó música en vivo y reunió a seres queridos y admiradores, como el reciente homenaje a Yeison Jiménez, pero en esa oportunidad fue objeto de agudas críticas y señalamientos, principalmente hacia Luisa Fernanda W.

Internautas recuerdan comentarios y críticas por homenaje que hizo Luisa Fernanda W a Legarda, tras encuentro en el Movistar Arena por Yeison Jiménez

En contraste con el apoyo recibido para los artistas de música popular y la familia de Yeison Jiménez en el homenaje de Bogotá, la comunidad virtual señala una percepción de “doble moral” porque en el momento de la actividad realizada para Legarda, varias personas señalaron a Luisa Fernanda de “querer llamar la atención”, “De estar feliz en medio del dolor” y también por “hacer una fiesta en nombre de la muerte del cantante urbano”, según mencionaron en las plataformas digitales.

Sin embargo, la conversación digital se intensificó cuando una usuaria compartió en TikTok un clip recordaron la despedida de la expareja de Luisa y expresó: “Ustedes son muy doble moral. Nunca olvidaré que a Luisa le cayó el hate (odio) más hijueputa porque organizaron ese concierto en homenaje a Legarda. Le dijeron que hacía show con la muerte de él, que cómo podía maquillarse, vestirse de blanco, etc. No era el homenaje, era la que lo hacía”.

Esta intervención ha sido destacada en la discusión, alimentando una reflexión sobre los parámetros de juicio aplicados a figuras públicas en contextos similares.

El homenaje a Legarda, ocurrido tras su muerte en Medellín producto de una bala perdida que lo impactó en la cabeza, replicó en varios aspectos el formato del tributo a Jiménez: ambas ceremonias convocaron a amigos, familiares y seguidores, y ambas recurrieron a la música como idioma común del adiós.

De todas formas, solo la actividad de Legarda fue blanco de una ola de comentarios negativos y cuestionamientos hacia quienes la organizaron, especialmente dirigidos a la influenciadora antioqueña y al ser comparada la situación con lo vivido el 14 de enero de 2026 a favor de Jiménez, los seguidores han detallado esta dualidad en los juicios públicos, resaltando que, para sectores de la audiencia digital, la valoración de estos eventos no depende tanto de su naturaleza, sino de quién los lidera o promueve.

