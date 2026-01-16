Colombia

Resultados de la Lotería de Bogotá jueves 15 de enero de 2026: quién ganó el premio mayor de $10.000 millones

Este popular juego cuenta con más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos

Guardar
La Lotería de Bogotá lleva
La Lotería de Bogotá lleva a cabo un sorteo a la semana, todos los jueves (Infobae/Jovani Pérez)

La Lotería de Bogotá divulgó los números ganadores de su último sorteo realizado este jueves 15 de enero de 2026.

Este popular juego entrega un premio mayor de $10.000 millones y más de 50 secos millonarios. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería de Bogotá

Fecha: jueves 15 de enero de 2026.

Premio Mayor: 3649.

Premio Mega Gordo: 0915.

Premio Súper Gordo: 7585, 0908 y 5006.

Premios de 50 millones de pesos: 5694, 4823, 1929, 5123, 8171, 9392, 3466, 1076, 2493 y 4229.

A qué hora se juega la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá celebra un sorteo a la semana, cada jueves, después de las 22:30 horas, donde tienes la oportunidad de ganar varios miles de millones de pesos.

Plan de premios de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales que suman 34.000 millones de pesos, que son los siguientes:

Un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Un seco de 1.000 millones de pesos.

Dos secos de 500 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Seis secos de 50 millones de pesos.

10 secos de 20 millones de pesos.

30 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle los otros premios que la Lotería de Medellín entrega por diferentes combinaciones y aproximaciones.

¿Cómo cobrar un premio de la lotería?

Cuide bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuide que no se maltrate.

Si ganó algún premio en la Lotería de Bogotá hay dos formas de reclamarlo:

La primera es con su lotero de confianza o en algún punto de venta con los distribuidores oficiales, esto siempre y cuando el premio sea menor a seis salarios mínimos mensuales.

La segunda aplica si el premio es mayor a los seis salarios mínimos mensuales, entonces se tiene que acudir a las oficinas de Lotería Bogotá con el billete ganador, una copia de la cédula de ciudadanía, carta de autorización dirigida a la Lotería de Bogotá donde se solicite que le sea consignado el premio a determinada cuenta bancaria o a través de cheque y diligenciar el formato SIPLAFT a la página web de Lotería Bogotá.

¿Cómo se juega la Lotería de Bogotá?

Para jugar la Lotería de Bogotá tienedistintas opciones, se puede comprar un boleto de manera física con los distribuidores oficiales en los puntos “Paga Todo” o en “LotiColombia”, también se tiene la opción de adquirirlo en línea.

Si se quiere comprar en línea primero hay que ingresar a su página web oficiale ingresar al perfil de usuario dando clic en el botón de “Perfil” e ingresando usuario y contraseña, si no se tiene uno, se puede crear en la opción de “regístrate”, luego se llena el formulario y se da clic en el botón de “registrarme”.

Cuando ya se ingrese en el perfil, se selecciona la fecha del sorteo en el que se quiera participar, cabe mencionar que Loterías de Bogotá hace sorteos todos los jueves, en caso de que caiga en un día festivo, se cambia para cualquier otro día de la misma semana.

Sabiendo la fecha del próximo sorteo se elige la combinación ganadora, un número de cuatro cifras. Posteriormente, se escoge la serie dentro de las opciones existentes, que es un número de tres cifras.

Después, se elige la cantidad de fracciones por las que se quiere jugar, se compra el boleto y se finaliza el pedido. El precio de la Lotería de Bogotá es de 15.000 pesos el billete y 5.000 pesos la fracción.

Creada desde 1967, las ganancias de la Lotería de Bogotá son destinadas para la Asistencia Pública, 75% para los programas de la Secretaría de Salud Pública y del Departamento de Protección y Asistencia Social, así como el 25% para el Instituto Distrital para la Protección y la Niñez y de la Juventud.

Temas Relacionados

Lotería de Bogotácolombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Resultados de la Lotería de La Caribeña noche del 15 de enero

Los sorteos de esta lotería se llevan a cabo todas las noches en el país. A continuación le compartimos los últimos números que salieron ganadores

Resultados de la Lotería de

Infecciones respiratorias agudas crecieron en Rionegro en 2025 y autoridades refuerzan recomendaciones de prevención

Las infecciones respiratorias agudas aumentaron de forma sostenida en Rionegro durante 2025, con mayor impacto en menores de cinco años, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, según cifras oficiales de la Secretaría de Salud municipal

Infecciones respiratorias agudas crecieron en

Marcela Reyes abandonó ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo anunció la presentadora Carla Giraldo

Sin dar mayores explicaciones, la producción del ‘reality show’ anunció la salida de la DJ y empresaria durante su emisión central

Marcela Reyes abandonó ‘La casa

Colpensiones permitirá recuperar semanas cotizadas perdidas en 2026 a quienes cumplan este requisito

Colpensiones cuenta con un mecanismo que permite a algunos afiliados corregir su historial laboral y recuperar semanas cotizadas que no aparecen registradas, un trámite clave para quienes buscan completar los requisitos exigidos para pensionarse en 2026

Colpensiones permitirá recuperar semanas cotizadas

Petro dice que el precio de la gasolina “comenzará a bajar” tras pago de la deuda del Fondo de Estabilización

El presidente Gustavo Petro afirmó que el precio de la gasolina en Colombia empezará a reducirse luego de que el país saldara la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y se fortaleciera el peso frente al dólar

Petro dice que el precio
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay:

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes abandonó ‘La casa

Marcela Reyes abandonó ‘La casa de los famosos Colombia’: así lo anunció la presentadora Carla Giraldo

Pipe Bueno estalló contra un seguidor por comentarios sobre supuesta maldición tras la muerte de Yeison Jiménez

‘Desafío Siglo XXI’: volvieron los castigos más complejos y Neos eligió el más polémico en contra de Gamma

Hermana de Yeison Jiménez arremetió contra Giovanny Ayala tras criticar el homenaje al cantante

La Solar Medellín 2026 confirmó a Crudo Means Raw como su primer artista cabeza de cartel

Deportes

Altas y bajas de la

Altas y bajas de la Liga BetPlay: estos fueron los movimientos de los equipos el 15 de enero

Teófilo Gutiérrez salvó a Junior en la Superliga: empate 1-1 contra Santa Fe en el estadio Metropolitano de Barranquilla

Junior presentó a Luis Muriel, pero no pudo debutar en la Superliga: este fue el motivo

Cuándo se jugará la vuelta de la Superliga 2026: Junior de Barranquilla y Santa Fe definen al campeón

Liga BetPlay recuperó herramienta clave del mercado de fichajes: terminó conflicto entre plataforma de “scouting” y canal que transmite el fútbol colombiano