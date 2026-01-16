Presidente de Dimayor advierte que la Liga Betplay 2026-I enfrenta problemas por conciertos que reducen fechas y estadios disponibles

Aficionados y directivos alertan sobre la saturación de estadios con conciertos y festivales, lo que limita la disponibilidad de espacios para los partidos de la Liga BetPlay 2026-I - crédito Colprensa

El inicio de la Liga Betplay 2026-I llega marcado por un calendario ajustado y por la competencia por el uso de los estadios, cada vez más saturados por eventos musicales y culturales.

Con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá programado para el 11 de junio, la Dimayor se vio obligada a realizar ajustes importantes en la estructura del torneo.

Carlos Mario Zuluaga Pérez, presidente de la entidad, explicó en una entrevista con Caracol Radio que la presión por terminar el campeonato antes del inicio del Mundial llevó a eliminar los clásicos del calendario y a reemplazar los tradicionales cuadrangulares por un sistema directo de “play-offs”, que permitirá tener un campeón antes del 10 de junio.

“Cada vez se juega menos fútbol en los estadios y se hacen más conciertos”, aseguró Zuluaga. La afirmación refleja una tendencia que preocupa a directivos, jugadores y aficionados, quienes ven cómo los recintos deportivos, históricamente dedicados al fútbol, ahora cumplen un rol doble como escenarios de entretenimiento masivo.

“Tenemos realmente unas fechas muy estrechas, no tenemos la posibilidad de aplazar partidos”, agregó el dirigente, haciendo énfasis en la falta de flexibilidad para ajustar el calendario debido a la creciente demanda de estos espacios para conciertos y festivales.

La situación se vuelve más crítica en ciudades como Bogotá y Medellín, donde los principales escenarios ya cuentan con fechas confirmadas para espectáculos musicales.

En el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, por ejemplo, están programados conciertos de Bad Bunny el 23 de enero y de Ryan Castro el 25 de abril, además del festival La Solar, que tendrá a Crudo Means Raw como primer artista confirmado.

Por su parte, el Estadio El Campín de Bogotá recibirá el Festival Pa’ Gozar y Cantar el 28 de febrero, y presuntamente dos presentaciones de BTS en octubre y un show de Los Tigres del Norte en noviembre.

La agenda cultural de estos recintos refleja el peso del entretenimiento musical en la programación de los estadios, generando un reto adicional para la organización de la Liga Betplay.

Zuluaga enfatizó que la Dimayor reconoce el valor de la cultura y el entretenimiento, pero alertó sobre el impacto de estas actividades en la práctica del deporte.

“No estamos en contra de los conciertos, pero necesitamos espacios para lo más importante que hacemos: el fútbol”, explicó.

La declaración subraya un conflicto creciente entre el uso comercial de los estadios y la tradición deportiva de estos escenarios, que deben servir como hogar de los equipos y como plataforma para el desarrollo del fútbol colombiano.

El calendario ajustado también plantea desafíos financieros y competitivos para los clubes. La situación contractual por derechos de televisión se convierte en un factor clave.

Zuluaga aseguró que Colombia es uno de los países de la región que menos ingresos percibe por esta vía, lo que limita la capacidad de los equipos para competir a nivel internacional.

“Tenemos un contrato vigente que se vence el 31 de diciembre de este año y aspiramos a hacer una buena negociación para mejorar los ingresos. Además, revisaremos el criterio de reparto, ya que algunos clubes aportan mucho más a la imagen del campeonato”, señaló.

El arranque inmediato del torneo también afecta la gestión de plantillas, como ocurre con el Deportivo Pereira. El club enfrenta restricciones para inscribir nuevos jugadores debido a sanciones de FIFA y la Federación Colombiana de Fútbol.

Zuluaga explicó que “estamos en la inscripción de los jugadores que tenían autorizados el semestre anterior, pero no pueden registrar jugadores nuevos hasta que no cumplan con las sanciones correspondientes”.

La combinación de un calendario apretado, la saturación de los estadios por conciertos y festivales, y la presión por mejorar los ingresos por derechos de televisión pone en evidencia un desafío estructural del fútbol colombiano: cómo garantizar que el deporte reciba el espacio y la atención necesarios en un país donde los recintos deportivos se han convertido en epicentros de entretenimiento masivo.