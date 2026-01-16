Miguel Varoni cerró una era en Telemundo y se despidió de la cadena estadounidense

Miguel Varoni arremetió contra los canales privados en Colombia por falta de contenido nuevo en las pantallas - crédito cortesía Disney +

El éxito que cosechó con Pedro el escamoso le permitió a Miguel Varoni proyectarse a nivel internacional, hasta el punto de que fue reclutado como talento de la cadena estadounidense Telemundo en 2003.

Desde que protagonizó junto a Danna García Te Voy A Enseñar A Querer, el colombo-argentino alternó la actuación con la producción, llegando a ser vicepresidente y director creativo de Telemundo Studios, la división dedicada a la producción de series en dicho canal, transformándose en uno de los responsables de impulsar varios de los proyectos más exitosos de la cadena.

Recientemente, el portal Las Top News informó que Varoni y Telemundo decidieron terminar su vinculación en diciembre de 2025, poniendo fin así a 22 años de relación profesional.

En la comunicación emitida por la cadena a la que tuvo acceso el citado medio, la misma destacó la influencia del actor, director y productor en éxitos que marcaron el rumbo de la cadena como líder en producciones televisivas dirigidas al público hispano, así como su papel en la consolidación de la ficción hispana para una audiencia internacional.

La carrera de Varoni en Telemundo abarcó un desempeño integral, desde actor principal hasta director y productor ejecutivo de superproducciones - crédito @soyvaroni/Instagram

“Miguel Varoni ya no forma parte de Telemundo Studios. Miguel ha sido una parte fundamental de numerosas producciones de Telemundo, desde sus inicios como actor en series como La Casa de al Lado, Marido en Alquiler y El Señor de los Cielos, entre otros. Luego de su transición detrás de cámaras, aportó su visión creativa a la dirección de exitosas series como El Conde: Amor y Honor, Velvet: El Nuevo Imperio y Sed de Venganza. Le agradecemos sus años de valiosas contribuciones a la cadena y deseamos éxito en sus futuros proyectos”, fueron las palabras de la cadena al confirmar los rumores.

El último trabajo en el que Varoni se desempeñó como uno de sus directores fue Velvet: el nuevo imperio, basada en la serie española Velvet y protagonizada por Yon González y Samantha Siqueiros. Esta versión, emitida el año pasado en el horario estelar de la cadena, significó su despedida como creativo en Telemundo.

La trayectoria de Varoni en la empresa se caracterizó por una constante evolución. Durante uina transmisión en vivo en Instagram con el orador especialista en motivación Carlos A Pardo realizada en 2023, recordó sus inicios: “Yo estaba exclusivo como actor y Patricio [Wills, exPresidente de Telemundo Studios] me conocía como director, y todos los productores que estaban en ese momento alrededor de Patricio también me conocían como director, y querían que yo dirigiera además de que actuara, entonces ahí arranca mi historia como ejecutivo de Telemundo”.

Varoni se sumó formalmente a cargos ejecutivos dentro de la estructura cuando fue nombrado Director creativo en 2006. “De ahí en adelante ya arranca mi historia como ejecutivo en Telemundo hasta el sol de hoy, que ya el último cargo me lo dio mi jefa, Karen Barroeta, que soy ‘Director Creativo y Vicepresidente de Producción de Telemundo Studios’”, explicó.

Lo que sigue para Miguel Varoni

Varoni ya inició las grabaciones de la tercera parte de 'Pedro el escamoso' con varios de los involucrados en la entrega anterior de 2024 - crédito @soyvaroni/Instagram

Hasta el momento, el actor y productor televisivo no se pronunció acerca de su salida de la cadena estadounidense en redes sociales. En cambio, hace unas semanas anunció que ya se encuentra trabajando en una tercera parte de Pedro El Escamoso, continuando con lo realizado en Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, estrenada en 2024 en Caracol Televisión y Disney +.

Cabe señalar que, para embarcarse en dicho proyecto, Varoni ya se había visto obligado a tomarse una licencia temporal de su cargo en Telemundo, mismo que retomó una vez concluyó la promoción de la mencionada producción.

Del elenco que participó en esa ocasión, estaría confirmado el regreso de Lorena García, Daniel Martínez y Juan Carlos Arango, mientras que dentro de las novedades podría estar la mexicana Giovanna Reynaud. Los mencionados participaron junto al protagonista en varias piezas de redes sociales con las que se anunció el inicio de las grabaciones.