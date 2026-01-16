Lina Garrido se refirió a la posición de los 17 gobernadores por el decreto de emergencia económica: “Defender la platica de su propio presidente”

créditos Catalina Olaya y Lina Gasca/Colprensa

La representante a la Cámara por Arauca, Lina Maria Garrido, expresó su postura crítica frente al Gobierno Nacional a través de un mensaje difundido el viernes 16 de enero de 2026, luego del rechazo a acogerse al decreto de emergencia económica que anunció el presidente Gustavo Petro junto a la cartera de Hacienda.

En su declaración, Garrido calificó como “paradójico” que los gobernadores deban salir en defensa de los recursos departamentales ante las decisiones adoptadas por el Ejecutivo, liderado por el presidente Gustavo Petro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

“Paradójico que hoy les toque a los gobernadores salir a defender la platica de las garras de su propio presidente @petrogustavo, un presidente desconectado, experto en hablar m..., en corrupción, en despilfarrar y en viajar por el mundo”, escribió la mañana del viernes 16 de enero de 2026 y desde su cuenta de X la congresista del partido Cambio Radical.

En el mismo mensaje, la representante recalcó: “Un gobierno serio y decente fortalece a las regiones, les gira recursos a los departamentos y les cumple. Este gobierno petrísta hace lo contrario: les mete la mano al bolsillo y les quita sus recursos PERO las obras NO SE VEN!!”.

Garrido compartió el mensaje la mañana del viernes 16 de enero de 2026 - crédito @linamariagarri1/X

La congresista también cuestionó la ausencia de proyectos estratégicos de alto impacto ejecutados por el Gobierno Nacional en los departamentos.

“No existe un solo departamento en #Colombia que hoy pueda mostrar un proyecto estratégico de alto impacto ejecutado por el gobierno de #Petro. Ni uno”, puntualizó Garrido en su publicación.