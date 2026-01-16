Ministerio de Transporte ordenó investigar a empresas de transporte intermunicipal por incremento desmedido de tarifas

Más del 90% de las empresas de transporte intermunicipal en Colombia serán investigadas por incumplir el reporte obligatorio de tarifas - crédito Colprensa

Más del 90% de las empresas de transporte intermunicipal que operan en el país serán investigadas por incumplir el reporte obligatorio de tarifas, informó el Ministerio de Transporte tras revisar los datos correspondientes al último trimestre de 2025.

Como consecuencia de estas irregularidades, la Superintendencia de Transporte emitirá un requerimiento urgente a todas las compañías habilitadas para que presenten de forma inmediata la información tarifaria y de costos, en el marco de sus tareas de control y vigilancia encaminadas a evitar abusos en el cobro de pasajes intermunicipales.

De las 519 empresas habilitadas para operar cerca de 16.000 rutas en el territorio nacional, únicamente 52 presentaron la información exigida, lo que equivale a apenas el 10% del total.

Debido a esto, la ministra María Fernanda Rojas aseguró que todas las compañías serán sometidas a procesos de revisión e investigación y remarcó la importancia de estas acciones para asegurar la protección de los usuarios.

El Ministerio de Transporte detectó graves irregularidades tras revisar los reportes tarifarios del último trimestre de 2025 - crédito Ministerio de Transporte

En respaldo al proceso, el Gobierno puso a disposición un módulo público en la web de la Superintendencia de Transporte, que permite a los ciudadanos consultar desde cuándo fue reportada la información de cada empresa y la tarifa registrada hasta ese momento.

La investigación fue anunciada después de que el Ministerio de Transporte exhortara al sector —incluyendo a TransMilenio— a abstenerse de realizar incrementos significativos en las tarifas, motivados por el aumento del salario mínimo.

Gobernador de Cundinamarca pidió a la Superintendencia de Transporte investigar a empresas de transporte intermunicipal por incremento de tarifas

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, solicita la intervención de la Superintendencia de Transporte tras el alza superior al 30% en tarifas intermunicipales - crédito @JorgeEmilioRey/X

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, solicitó a la Superintendencia de Transporte la intervención inmediata ante el incremento superior al 30% en las tarifas de transporte intermunicipal en diferentes rutas del departamento, tras el anuncio de bloqueos y manifestaciones por parte de usuarios afectados.

Entre las causas de la protesta destaca que, en la última semana (del 12 al 16 de enero), ciudadanos reportaron subidas aplicadas por al menos tres empresas que operan en corredores de la Sabana de Occidente, el centro del departamento y provincias como Gualivá, lo que ha detonado el descontento y la convocatoria a movilizaciones.

La Gobernación de Cundinamarca aclaró que no tiene competencia para fijar las tarifas del sector, ya que, conforme a la normativa vigente, son las propias empresas transportadoras quienes las determinan bajo un régimen de libertad tarifaria.

Sin embargo, la regulación exige que cualquier ajuste esté debidamente sustentado en estudios técnicos publicados y socializados con los usuarios.

El gobernador Rey enfatizó la exigencia a la Superintendencia de Transporte para que verifique el cumplimiento de los requisitos legales en los recientes aumentos, constate la existencia de estudios técnicos y determine si hubo posibles irregularidades o abusos que perjudiquen a los usuarios.

A su vez, la Gobernación instó a las compañías transportadoras a ejercer transparencia y responsabilidad en la fijación de precios, al tiempo que pidió a los usuarios mantener abierto el diálogo institucional mientras las autoridades avanzan en las acciones de control para proteger los derechos ciudadanos y garantizar el servicio.

Aumento del pasaje intermunicipal genera preocupación en municipios cercanos a Bogotá

El alza de hasta 1.000 pesos en el transporte público intermunicipal afecta a miles de usuarios en Funza, Madrid y Mosquera - Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca

El alza de hasta $1.000 en el valor del transporte público intermunicipal generó inquietud entre usuarios de Funza, Madrid y Mosquera, que manifestaron preocupación por el incremento de tarifas en las rutas que conectan con Bogotá.

Las empresas del sector actualizaron sus precios para 2026, lo que equivale a un ajuste cercano al 30% respecto al año anterior.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respaldó la solicitud presentada por el gobernador Rey para que la Superintendencia de Transporte investigue los recientes aumentos en los pasajes.

“La Superintendencia debe requerir a estas empresas de transporte intermunicipal que presuntamente han hecho aumentos tarifarios cercanos al 30%. Si se encuentra que las alzas han sido exorbitantes, la entidad pedirá que se reduzca dicha tarifa. La accesibilidad para habitantes de veredas y cabeceras municipales también debe ser una premisa del servicio de transporte público”, afirmó.

Usuarios entrevistados por CityTV, señalaron que no existe claridad sobre los motivos que llevaron al incremento, pues tanto el precio del combustible como el valor de los peajes no han subido en la misma proporción.

Según testimonios recogidos, el costo del trayecto Bogotá–Funza, Mosquera ahora es de $6.400, mientras que la ruta Bogotá–Madrid alcanza los $7.100 y la de Bogotá–Facatativá llega a $9.500.

Diversas voces civiles solicitaron a la Superintendencia de Transporte y al Ministerio de Transporte una evaluación del ajuste, al considerarlo arbitrario y desigual entre las diferentes empresas del sector.