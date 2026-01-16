Colombia

Funcionarios del Inpec se tomaron la calle 26 en Bogotá para denunciar incumplimientos de condiciones laborales

Representantes de los servidores penitenciarios de los tres establecimientos implicados insistían en que viajaron hasta las sedes institucionales para ser escuchados por la dirección general

Guardar
Funcionarios del Inpec bloquearon calle
Funcionarios del Inpec bloquearon calle 26, al parecer por incumplimientos en condiciones laborales

Las protestas de funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) irrumpieron en la calle 26 de Bogotá el 16 de enero de 2026, dejando clara su exigencia.

Uno de los dragoneantes, explicó la situación y las razones de la movilización, por medio de un video que circula por las redes sociales, enfatizando la deuda pendiente por parte de la Dirección General.

“Hay un incumplimiento a un acuerdo laboral y, pues, estamos a espera de que la dirección razone y atienda a este personal, a los servidores penitenciarios que vienen haciendo una labor, eh, muy loable”.

Mientras la marcha avanzaba, representantes de los servidores penitenciarios de los tres establecimientos implicados insistían en que viajaron hasta las sedes institucionales “para ser escuchados por la Dirección General”, hecho al que atribuyen una falta de diálogo: “Lamentablemente, la respuesta ha sido negativa”, afirmó el portavoz durante la concentración, expresando el sentimiento generalizado de frustración ante la falta de respuesta a sus demandas laborales.

El mensaje enviado al inicio de la jornada no dejó margen de duda sobre el motivo de la movilización: “Un cordial saludo. Le tengo que informar que el día de hoy, aquí en Mediaciones de la Dirección General, los funcionarios, los servidores penitenciarios de los tres establecimientos hacen presencia para ser escuchados por la Dirección General”, sostuvo el vocero, dejando en evidencia la insistencia del colectivo porque la alta dirección del Inpec asuma su responsabilidad ante lo pactado.

Un funcionario del INPEC graba un mensaje para sus compañeros durante una manifestación frente a la Dirección General. Explica que protestan por el incumplimiento de un acuerdo laboral y que la respuesta de la dirección ha sido negativa - crédito redes sociales/X

Ataque sicarial contra dos funcionarios del Inpec en Neiva

Un atentado sicarial perpetrado al amanecer del 13 de enero de 2026 en Neiva, Huila dejó como consecuencia la muerte de un menor de 11 años y heridas graves al subdirector de la cárcel local, un hecho que expone el creciente riesgo al que se enfrentan los funcionarios del Inpec en Colombia.

Este suceso ha incrementado la presión sobre las autoridades, que intensifican las investigaciones en un contexto donde la violencia contra empleados penitenciarios muestra una tendencia al alza según informó el medio Semana. La identificación de los autores —tanto materiales como intelectuales— continúa siendo una incógnita.

La agresión armada, ocurrida al
La agresión armada, ocurrida al inicio del año mientras el personal penitenciario se trasladaba, puso en evidencia fragilidades en la protección institucional y motivó el reclamo de investigación por parte de las autoridades locales - crédito Inpec

El ataque ocurrió en la ruta 45, corredor vial Neiva-Rivera, cerca del cementerio Los Olivos, cuando el director del penal, Edgar Enrique Rodríguez Muñoz, con solo diez días en el cargo, se dirigía acompañado de su hijo menor, el subdirector Renato Solano Osorio —coronel en retiro— y un dragoneante, que conducía el automóvil.

Hombres armados en motocicleta interceptaron el vehículo y dispararon al menos en seis ocasiones. La Fiscalía General y equipos especializados de la Policía y el CTI están a cargo de las pesquisas. José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno de Neiva, llamó a la ciudadanía a aportar información, asegurando que los datos permanecerán bajo reserva.

La hipótesis principal apunta a los posibles retaliaciones por parte de cabecillas de organizaciones criminales trasladados recientemente del penal. Sin embargo, el origen y destino exactos del ataque permanecen en investigación.

Los hechos ocurrieron durante la
Los hechos ocurrieron durante la mañana del martes en una vía cercana al cementerio Los Olivos, donde dos personas resultaron lesionadas tras ser interceptadas por agresores en moto mientras viajaban en un automóvil oficial - crédito Redes Sociales / X

Tanto el director como el subdirector no contaban con esquemas de seguridad pese a trabajar en un entorno carcelario de alta peligrosidad, como detalló Germán Casagua, alcalde de Neiva, en una entrevista a Mañanas Blu. El funcionario puntualizó: “La cárcel de Rivera recoge personas capturadas en gran parte del sur del país. El nivel de peligrosidad de muchas de las personas que están ahí es muy delicado”.

Tras la agresión, el menor recibió una herida mortal en la cabeza y falleció poco después. El subdirector Solano Osorio sufrió impactos en el abdomen y el tórax y fue trasladado en estado crítico al hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo.

De acuerdo con Jorge Luis Manchola, director de urgencias de este centro de salud, el paciente presentó “heridas en tres órganos intraabdominales, además de una perforación en el tórax”, por lo que fue sometido a cirugía mayor torácica y abdominal, que lo dejó en una Unidad de Cuidados Intensivos con asistencia respiratoria mecánica y medicamentos para estabilizar la presión arterial, sin embargo, falleció tiempo después.

