Expertos explicaron el impacto, para los colombianos, de la congelación de visas americanas por parte de Estados Unidos

La suspensión temporal de visas de inmigrante impuesta por el Gobierno de Estados Unidos afecta directamente a quienes buscan la residencia permanente y genera expectativas de una política aún más restrictiva bajo el liderazgo de Donald Trump.

Esta medida representa un golpe palpable para Colombia, que figura entre los principales países emisores de estas visas. Además, expertos advierten que la contracción migratoria ya impacta a la economía estadounidense por la reducción de la inmigración y sus efectos en el empleo y el crecimiento.

Según el reporte de Brookings Institution, en 2025 Estados Unidos experimentó por primera vez en medio siglo una migración neta negativa.

El número de emigrantes superó al de inmigrantes, una tendencia que, según el centro de estudios, probablemente persistirá en 2026 con consecuencias “importantes en la macroeconomía”, entre ellas una menor expansión del empleo, el PIB y el consumo interno.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que la administración de Trump ya deportó a más de 605.000 personas y que otras 2,5 millones abandonaron el país voluntariamente.

El Departamento de Estado detalló que la suspensión, activa desde el 21 de enero, involucra a ciudadanos de 75 países, incluido Colombia, y se limita exclusivamente a las visas de inmigrante —es decir, las que otorgan acceso a la residencia permanente o Green Card—.

Las visas de turismo, estudio u otras categorías temporales quedan excluidas, confirmó Ana Maria Rivera, abogada de inmigración y directora de la firma AnaMaria Rivera Law Firm, en entrevista con El País.

Rivera recalcó que esta decisión cubre las peticiones familiares y profesionales, tales como las visas EB-1, EB-2 NIW y EB-3, mientras no afecta las de turista, estudiante, intercambio, ni las profesionales temporales tipo L u O.

“Las visas a las que les aplica esta medida son visas de inmigrante, son las visas de personas que están pidiendo la residencia en Estados Unidos”, dijo la abogada.

En relación con el impacto, Colombia encabeza la recepción de estos documentos en Sudamérica: de acuerdo con datos oficiales de travelstate.gov, en el año fiscal 2024 recibió 10.307 visas de inmigrante, lo que representó un crecimiento del 37% respecto a las 7.537 otorgadas en 2023.

Esto equivale al 27,25% del total concedido en Sudamérica (37.825), situando al país en la quinta posición en la región cuando se suman el Caribe y Centroamérica, por detrás de México, Cuba, República Dominicana y Jamaica. Entre enero y mayo de 2025, las cifras muestran que 2.944 colombianos accedieron a visas de inmigrante, por lo que se estima que cada mes de suspensión deja a 588 solicitantes colombianos sin el documento en los plazos habituales.

Si bien la administración de Trump asegura que la pausa será temporal, el antecedente de su primer mandato marca una tendencia al endurecimiento: en 2016 se otorgaron 7.748 visas de inmigrante a colombianos y ese número descendió durante su gestión a 4.785 en 2021. Bajo el presidente Joe Biden, la emisión subió a 8.889 y recuperó los niveles previos. A escala global, durante el periodo de Trump, el total de visas de inmigrante cayó de 500.000 a 285.069, y volvió a crecer a 612.258 en 2024 con el cambio de administración.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, argumentó que el motivo principal es asegurar que los solicitantes no se conviertan en dependientes de ayudas financiadas con dinero público, aunque especialistas en migración sostienen que este control ya existe en los trámites normales. Actualmente, quienes solicitan una Green Card deben acreditar solvencia económica suficiente para vivir en el país por sus propios medios.

La medida no implica el rechazo definitivo de solicitudes en curso. Las entrevistas consulares agendadas seguirán adelante, pero el resultado de los exámenes quedará “suspendido en revisión administrativa”, declaró Rivera a El País. Yesenia Iacona, abogada y fundadora de Iacona Law Firm, sostuvo en conversación con El Tiempo que, aunque los tiempos consulares no necesariamente se alargarán, los nuevos requisitos incrementarán la documentación a presentar y podrían retrasar los procesos.

El abogado John Sánchez, experto en derechos humanos y CEO de Immigration & Business, explicó al mismo medio que la suspensión apunta a la migración legal regular, no a la irregular, y anunció que junto con organizaciones especializadas preparan demandas contra la medida, anticipando que podría “quedar sin efectos” si prosperan las acciones judiciales.

Se calcula que esta suspensión tendrá una duración probable de uno a dos meses, mientras se redefinen los nuevos criterios de admisión; el Departamento de Estado aclaró que quienes inician el proceso en suelo estadounidense están exentos de esta pausa. El propio Sánchez precisó que “anteriormente, para estas categorías de visas de inmigrante encontrábamos una cita en uno o dos meses. Es posible que ahora ya vaya a tardar cuatro o cinco meses”.

Rivera recomienda a quienes planean migrar que no detengan los trámites de solicitud. “Lo peor que puede hacer una persona es esperar a que la pausa se levante. Cuando se levante, la cola va a estar mucho más larga porque todo el mundo va a entrar a aplicar”, afirmó.

La abogada insistió en la necesidad de buscar orientación profesional y evitar asesorías informales: “No consulten con un paralegal, ChatGPT, el primo, el tío o el amigo que está viviendo en Estados Unidos hace 20 años. El futuro migratorio es demasiado importante para dejarlo en manos de personas que no son abogados”.