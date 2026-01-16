Colombia

Estos fueron los libros más vendidos en Colombia en 2025, cuántos se leyó de la lista

Novelas, escritos de bienestar y ensayos dominaron las preferencias, en un año en el que los colombianos leyeron, en promedio, 6,9 libros

El mercado editorial colombiano experimentó
El mercado editorial colombiano experimentó un fuerte crecimiento en 2025, impulsado por ventas de libros en ferias, librerías y plataformas digitales - crédito Harold Escalona/EFE

Las estanterías y las plataformas digitales dieron pistas claras durante 2025, el mercado editorial en Colombia volvió a moverse con fuerza. Más allá de las cifras, hubo una señal evidente en ferias, librerías y tiendas en línea y es que, los libros recuperaron protagonismo en la rutina de muchos lectores. Así lo confirmó un balance conjunto de la Cámara Colombiana del Libro, la Editorial Planeta y la plataforma Buscalibre, que permitió identificar cuáles fueron los títulos más vendidos del 2025 en el país.

Aunque las estadísticas oficiales indican que los mayores de 18 años leen, en promedio, 6,9 libros al año, el comportamiento del mercado sugiere que ese número podría estar creciendo. Para Juan Sebastián Niño, country manager de Buscalibre en Colombia, el repunte fue notorio. “Durante el año hemos tenido un movimiento positivo por parte de los lectores y podemos decir que el hábito de la lectura en el país ha ido incrementando”, aseguró al diario La República.

El balance de la Cámara
El balance de la Cámara Colombiana del Libro y Editorial Planeta reveló que los títulos más vendidos abarcaron desde novelas hasta ensayos de desarrollo personal - crédito Bibliored

Ese mayor interés se reflejó en un listado de 25 libros que dominaron las ventas en 2025, atravesando géneros, estilos y públicos. Hay novelas de gran despliegue narrativo, textos de desarrollo personal, ensayos sobre dinero y bienestar, así como apuestas literarias más arriesgadas. A continuación, un recorrido por diez de esos títulos que marcaron el pulso lector del año.

El primer lugar lo ocupó El último secreto, de Dan Brown. En esta nueva entrega, el profesor Robert Langdon se mueve por una Praga cargada de simbolismo, conspiraciones y enigmas científicos. El suspenso, sello del autor, volvió a conectar con lectores que buscan tramas ágiles y giros constantes.

Muy cerca apareció Hábitos atómicos, de James Clear, que ya es un clásico contemporáneo del crecimiento personal. Su propuesta es sencilla pero potente, pequeños cambios diarios pueden transformar la vida a largo plazo. El libro siguió sumando lectores interesados en productividad y disciplina emocional.

En el tercer puesto se ubicó Vírgenes y toxicómanos, de Mario Mendoza. La novela se adentra en universos marginales y tensiones profundas de la condición humana, con una narrativa inquietante que explora la violencia, la identidad y los límites morales.

El primer lugar lo ocupó
El primer lugar lo ocupó 'El último secreto', de Dan Brown - crédito Europa Press

El listado también dio espacio a títulos enfocados en liderazgo y autoconocimiento. Boss, de Eva Muñoz, propone herramientas prácticas para fortalecer la autoconfianza y asumir el control de proyectos personales y profesionales, convirtiéndose en una referencia para quienes buscan reinventarse.

Desde Corea del Sur, La vegetariana, de Han Kang, se consolidó como una de las novelas más leídas. La historia de Yeong-hye, una mujer que decide dejar de comer carne tras un sueño perturbador, abre una reflexión incómoda sobre el cuerpo, la violencia y la empatía, a través de múltiples voces narrativas.

En la misma línea de bienestar emocional apareció Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marián Rojas Estapé. Con un enfoque que combina psicología y divulgación científica, el libro invita a comprender el funcionamiento del cerebro para gestionar mejor el estrés y las emociones. Las finanzas personales también tuvieron un lugar destacado. La psicología del dinero, de Morgan Housel, utiliza relatos reales para explicar cómo las emociones y creencias influyen en las decisiones económicas, alejándose de fórmulas rígidas y acercándose a la experiencia cotidiana.

Otro de los títulos más vendidos fue Deja de ser tú, de Joe Dispenza, una mezcla de neurociencia, espiritualidad y psicología que propone romper patrones mentales limitantes y construir nuevas formas de pensamiento.

Obras como 'La vegetariana', 'Cómo
Obras como 'La vegetariana', 'Cómo hacer que te pasen cosas buenas' y 'La psicología del dinero' reflejaron el interés por el bienestar emocional y las finanzas personales - crédito Kim Soo-hyeon/REUTERS

En contraste, Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica, ofreció una lectura perturbadora. En un mundo distópico donde un virus altera la relación con los animales, la novela plantea dilemas éticos extremos sobre la deshumanización y el consumo. Finalmente, Cómo mandar a la mierda de forma educada, de Alba Cardalda, cerró este grupo con un tono directo y humorístico. El libro se convirtió en una guía para aprender a poner límites y cuidar el bienestar emocional sin culpa.

El éxito de estos títulos confirma que los lectores colombianos buscan, cada vez más, historias que interpelen, orienten y acompañen. Entre la ficción, el análisis personal y las preguntas incómodas, 2025 dejó claro que el hábito de leer sigue vivo, y en expansión, en el país.

