El último viaje del cantante Yeison Jiménez: sus cenizas retornarán a su lugar de origen después del accidente

Luego del accidente aéreo y los homenajes realizados en Bogotá, los familiares han confirmado qué sucederá con los restos mortales del artista y cómo podrán despedirse sus fanáticos

El emotivo tributo que recibirá
El emotivo tributo que recibirá Yeison Jiménez en su tierra - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

Las cenizas del cantante Yeison Jiménez y de su mánager Jéfferson Osorio serán trasladadas a Manzanares, Caldas, su pueblo natal, posteriormente a un homenaje local.

Esta decisión, revelada por su equipo de prensa y productora a través del Instagram oficial del fallecido cantante, constituye un gesto significativo para su entorno y seguidores, alejando su recuerdo de escenarios de Bogotá y honrando su origen.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó el 13 de enero de 2026 la plena identificación de las seis víctimas del trágico accidente aéreo ocurrido en Boyacá, donde perdió la vida el reconocido artista junto a cinco miembros de su equipo.

El organismo explicó que, pese a las complejas condiciones de los restos y de la aeronave, su equipo técnico-científico empleó radiología, odontología forense y lofoscopia (análisis de huellas dactilares y papilares), logrando así la identificación total.

La ciencia forense detrás de
La ciencia forense detrás de la identificación de Yeison Jiménez - crédito Natalia Perilla

Según el boletín oficial: “Se cumplieron los requisitos legales y se procedió con la entrega formal de los cuerpos a sus familias”.

El siniestro ocurrió entre Paipa y Duitama el sábado 10 de enero, en horas de la tarde, cuando la avioneta con matrícula N325FA despegó del aeropuerto de Paipa, pero no logró la altura suficiente. La nave cayó de inmediato en la vereda Romita y, tras dos impactos, el segundo provocó un incendio que dejó la aeronave completamente calcinada y dificultó las labores forenses.

Tras la identificación de los fallecidos y todos los protocolos legales, las víctimas fueron entregadas a sus familiares, quienes realizaron exequias de manera privada, con colegas y amigos cercanos al artista, pero luego se llevó a cabo un gran homenaje en el Movistar Arena el miércoles 14 de enero.

Durante ese encuentro con artistas del género popular, familiares de los seis fallecidos, medios de comunicación y fanáticos se buscó expresar el dolor y la admiración que había tanto por el cantante Yeison Jiménez como por el equipo que lo acompañó hasta el último minuto.

En medio de las lágrimas,
En medio de las lágrimas, la familia, amigos y seguidores de Yeison Jiménez rindieron un homenaje a su legado - crédito Daniel Ospina/Infobae Colombia

A la ceremonia asistieron cantantes del género como Arelys Henao, Pipe Bueno, Francy, Paola Jara, Luis Alfonso, Ciro Quiñonez y Jessi Uribe, los cuales durante el evento se subieron al escenario para interpretar canciones emblemáticas de Jiménez y recordar la influencia que tuvo en la música popular.

“Hoy no despedimos solo a un artista, sino a un hermano y a un referente para todos nosotros”, expresó Pipe Bueno arriba del escenario que alguna vez pisó el nacido en Manzanares.

El homenaje se dividió en dos franjas horarias, las cuales se organizaron para facilitar el acceso de los asistentes y que la mayoría del público pudiera hacer parte del evento.

“Queremos que todos los que lo amaron tengan la oportunidad de decirle adiós”, señalaron los organizadores a los medios de comunicación.

Ahora, la familia de Yeison indicó en un nuevo comunicado que, tras la cremación del cantante, sus cenizas serán finalmente depositadas en Manzanares, Caldas, alejándolas de la capital y devolviéndolas a su tierra de origen.

Las cenizas de Yeison Jiménez
Las cenizas de Yeison Jiménez viajarán a Manzanares, Caldas, tras emotivo homenaje - crédito yeison_jimenez/IG

Las cenizas de Yeison Jiménez serán recibidas el lunes 19 de enero en su tierra natal, razón por la que las autoridades municipales y departamentales han dispuesto un robusto operativo de seguridad ante la posible llegada de decenas de seguidores, loos cuales se preparan para despedir a uno de los exponentes más destacados del género.

En el documento indicaron que, entre las actividades que se van a realizar para rendirle el homenaje final, destacan la caravana que partirá a las 10:00 a. m. desde la vereda La Esmeralda, en el paraje identificado como “Chochalito”, y que recorrerá el camino hasta el centro urbano de Manzanares.

Al mediodía, la iglesia del parque principal acogerá una misa en la que estarán presentes las cenizas del artista. Para la tarde, se organizarán actos conmemorativos en honor al músico, detalló el equipo de trabajo del artista en el comunicado.

