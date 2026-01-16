Daniel Briceño y Jerome denunciaron que fueron atacados por “fachos” y “petristas” mientras estaban en campaña

El candidato Daniel Briceño narró cómo fue atacado por personas de otra corriente ideológica durante su campaña en la calle - crédito @Danielbricen/X

Las actividades proselitistas en vía pública dejaron una denuncia de alto tono político tras un hecho que Daniel Briceño y la activista Jerome Sanabria expusieron como un ataque directo mientras realizaban campaña en Bogotá.

Ambos líderes señalaron agresiones verbales, intimidaciones y cercos por parte de personas a quienes identificaron como “fachos” y “petristas”, situación que, según afirmaron, ocurrió durante un recorrido ciudadano en el sistema TransMilenio.

Daniel Briceño, abogado, concejal de Bogotá por el Centro Democrático y aspirante a la Cámara de Representantes por esa colectividad, relató que el episodio sucedió en la avenida 26, cerca de una estación del sistema de transporte masivo.

Allí, explicó, un grupo de personas bloqueó la operación regular y obligó a los usuarios a descender y continuar a pie. En ese trayecto, aseguró que recibió insultos de quienes calificó como “fachos”.

Briceño afirmó que, durante el trayecto, varias personas los increparon con señalamientos políticos y descalificaciones ideológicas - crédito @Danielbricen/X

El líder opositor al Gobierno de Gustavo Petro difundió un video pocos minutos después de los hechos, en el que entregó su versión de lo ocurrido. En la grabación expresó: “No saben lo que nos pasó (...) Veníamos nosotros en TransMilenio, estamos aquí en el separador de la 26 y, pues, bloquearon TransMilenio. Nos tocó bajarnos del sistema (…) nos tocó caminar como camina mucha gente y todo era porque hay algunas personas que, que hoy, precisamente hoy, se les ocurrió que iban supuestamente a marchar en contra de Estados Unidos”.

Briceño sostuvo que durante ese desplazamiento surgieron los señalamientos en su contra y contra su equipo, en su testimonio agregó: “Nos increparon que nosotros éramos unos vendidos al capital, que Washington nos había lavado la cabeza, que éramos unos defensores del oligopolio, esa estupidez que se han inventado aquí y que el Pacto Histórico le ha metido a los jóvenes en la cabeza. Decían que éramos unos entregados al gran capital; bueno, toda esa basura que hablan todo el tiempo”.

El concejal afirmó que el cruce verbal ocurrió justo frente a una de sus vallas publicitarias, hecho que mencionó como parte de su reflexión posterior.

Daniel Briceño denunció ser víctima de ataques por parte de ciudadanos "fachos" en su contra, cuando hacía campaña en las calles de Bogotá - crédito Colprensa

La activista política habló de la intimidación de la que fueron víctimas

Otra voz que respaldó la denuncia fue la de Jerome Sanabria, activista política que acompañaba a Briceño durante la jornada, a través de sus redes sociales, aseguró que el grupo enfrentó un cerco hostil y agresiones físicas leves: “Esos mismos petristas luego nos acorralaron, nos insultaron y hasta nos escupieron”, escribió al referirse a las personas que, según su versión, participaron en el ataque.

Sanabria publicó un video en el que entregó un relato detallado de la situación y allí afirmó: “Los petristas, como siempre, violentos, nos acaban de atacar. Estoy en la 26, estábamos en campaña con Daniel Briceño. Veníamos en el TransMilenio y por las protestas de esos mismos mamertos, nos tocó bajarnos porque bloquearon la vía”.

La activista describió que el equipo caminó por el sendero peatonal junto a la calzada exclusiva y que, en ese punto, apareció un grupo numeroso: “Nos rodean, somos un equipo de cuatro personas en total. Nos rodean como quince personas encapuchadas”.

La activista Jerome acompañó al candidato Daniel Briceño a su campaña en calles cuando fueron atacados por quienes ella describió como "petristas" - crédito @SoyJerome__/X

En otro fragmento del registro audiovisual, Sanabria detalló el momento en que decidió grabar a quienes los increpaban. “Encapuchados que olían horrible, con palos, diciendo: ‘¿Qué están grabando?, que no nos pueden grabar’. Nosotros estábamos justo al frente de la valla de Daniel Briceño porque íbamos a tomarnos unas fotos. Ahí sí empezamos a grabar porque la cosa se tornó violenta. Nos insultan, que somos unos imperialistas, defensores de Sarmiento Angulo, mejor dicho”.

Según su relato, Daniel Briceño respondió a los señalamientos con referencias a temas de coyuntura política, lo que aumentó la tensión. La activista concluyó su denuncia con una crítica directa a lo que identificó como una forma de acción política ligada al petrismo.

“Queda demostrado cuál es la forma del petrismo y de la izquierda de hacer campaña política. Vimos lo que hacen con los opositores en redes sociales y ahora también en persona. Este es un proyecto violento, un proyecto que persigue a quien piensa diferente y que incluso ataca físicamente. Ese es el proyecto de Iván Cepeda”, afirmó.

Jerome Sanabria aseguró que el grupo enfrentó un cerco hostil y agresiones físicas leves por parte de personas encapuchadas - crédito @SoyJerome__/X

Tanto Briceño como Sanabria atribuyeron la agresión a personas que, según ellos, apoyan al Pacto Histórico y a la línea política del Gobierno nacional, del presidente Gustavo Petro. Sus denuncias quedaron registradas en videos y publicaciones digitales, con los que buscaron visibilizar un episodio que, a su juicio, refleja riesgos para el ejercicio de la oposición durante la campaña electoral.