Cayó alias Johan, responsable del homicidio de un presidente de la junta de acción comunal en Cali

De acuerdo con los datos recabados en el curso de la investigación, el hombre detenido tiene 21 años y antecedentes judiciales por secuestro en 2022

Capturado por homicidio de líder
Capturado por homicidio de líder social en Cali - crédito redes sociales

La Policía Metropolitana de Cali capturó al presunto responsable del homicidio de Óscar Becerra Aguirre, que presidía la Junta de Acción Comunal del barrio San Luis I y perdió la vida el 22 de septiembre de 2025 en el sector de El Trébol. El arresto tuvo lugar en el barrio Los Lagos, al oriente de Cali.

Según las autoridades, la agresión habría ocurrido durante un intento de hurto mientras la víctima transitaba por vía pública, impactando de forma significativa a la comunidad local.

De acuerdo con los datos recabados en el curso de la investigación, el hombre, que sería conocido como alias Johan, detenido tiene 21 años y antecedentes judiciales por secuestro en 2022. Actualmente se encuentra a disposición de la Fiscalía, acusado de homicidio agravado en calidad de coautor, y permanece a la espera de la decisión judicial que definirá su futuro procesal.

Para lograr la detención, la Policía realizó análisis de más de 20 horas de grabaciones de cámaras de videovigilancia, además de cotejos morfológicos, lo que permitió identificar la motocicleta utilizada en el crimen y a uno de los presuntos autores.

En el momento del ataque, dos hombres en motocicleta abordaron a Óscar Becerra. Las autoridades indicaron a Caracol Radio que los sospechosos ya habrían intentado cometer otros robos minutos antes en la zona. El crimen de este líder comunal generó conmoción entre los habitantes del sector San Luis I, quienes esperan que el esclarecimiento del caso contribuya a la seguridad y la justicia en la región.

Momentos exactos en que la policía de Cali detiene a un sujeto buscado por homicidio. Las autoridades lo abordan en la vía pública, le notifican la orden de captura en su contra y proceden a su traslado para la judicialización - crédito redes sociales

Dos jóvenes capturados tras homicidio de un menor en el oriente de Cali

El doble homicidio de un menor de edad en el oriente de Cali desencadenó un intenso operativo policial y la captura de dos sospechosos, cuyas trayectorias delictivas ya figuraban en registros judiciales. La magnitud del caso ha puesto de manifiesto la preocupación de las autoridades por los posibles vínculos de este hecho con conflictos por el control territorial, conocidos localmente como fronteras invisibles, una problemática que sigue generando violencia en la zona, según informó Blu Radio.

Luego del incidente, los dos presuntos responsables, identificados como jóvenes de 18 y 21 años, permanecen bajo custodia en un centro asistencial tras resultar heridos durante el enfrentamiento con la Policía.

l doble homicidio de un menor de edad en el oriente de Cali desencadenó un intenso operativo policial y la captura de dos sospechosos, cuyas trayectorias delictivas ya figuraban en registros judiciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Andrés Arias, aseguró al medio de comunicación que ambos capturados poseen antecedentes por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y receptación.

En declaraciones recogidas por el mismo medio, Arias detalló: “Luego del cruce de disparos, los dos hombres salieron lesionados y, actualmente, se encuentran bajo custodia en un centro hospitalario.

Durante el procedimiento se logró la incautación de un arma de fuego y una motocicleta en la que se movilizaban. Los capturados, de 18 y 21 años, registran anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y receptación.”

El crimen ocurrió la noche del jueves 14 de enero en el barrio Barberena, comuna 12, y motivó la activación de un “plan candado” por parte de las autoridades.

El comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Andrés Arias, aseguró al medio de comunicación que ambos capturados poseen antecedentes por tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y receptación - crédito EFE

El despliegue inmediato de las patrullas permitió localizar rápidamente a los responsables, quienes, al verse acorralados, abrieron fuego contra los agentes. La respuesta de la Policía resultó en el intercambio de disparos que culminó con la aprehensión de ambos implicados. Las investigaciones seguirán dirigidas a esclarecer los móviles precisos del homicidio y a determinar si guarda relación directa con las disputas de territorios o si existen otros factores detrás de este nuevo episodio de violencia en Cali.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer las causas y posibles implicaciones del caso dentro de la dinámica de violencia que afecta al oriente de Cali.

