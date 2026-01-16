Álvaro Uribe afirmó que Petro e Iván Cepeda son aliados de Nicolás Maduro y el régimen cubano: “Los han apoyado históricamente”

Álvaro Uribe afirmó que Petro e Iván Cepeda son aliados de Nicolás Maduro y el régimen cubano- crédito Colprensa

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez sostuvo que Colombia estaría exportando el 80% de la coca del mundo, advirtiendo que esto representa una alerta para Estados Unidos durante un acto político en Zipaquirá, Cundinamarca, junto a la candidata presidencial Paloma Valencia.

En su intervención, el líder del Centro Democrático afirmó que Iván Cepeda, representante del petrismo en las elecciones 2026, debía ser derrotado en la contienda política y expresó que “ojalá no pase a la segunda vuelta”. Reiteró que, según él, Cepeda tuvo el objetivo de enviarlo a prisión y criticó sus antecedentes judiciales y políticos.

Entre las declaraciones dirigidas al senador del Pacto Histórico, señaló que “apoyó a Márquez y a Santrich después de esa impunidad para que volvieran al terrorismo”, recordando el respaldo que dio el senador a ambos exintegrantes de las Farc tras su incumplimiento del Acuerdo de Paz de La Habana.

Uribe Vélez calificó a Cepeda de “admirador” de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y lo describió como “el edecán de Santrich e Iván Márquez”, apuntando que buscaría dar continuidad al gobierno de Gustavo Petro. Además, sostuvo que “Cepeda y Petro han apoyado históricamente la dictadura de Cuba, han sido aliados de Maduro. Se puso de bravo Cepeda cuando Estados Unidos arrestó a Maduro, se puso bravo Petro”.

Durante el evento, el exmandatario instó a los ciudadanos a apoyar la candidatura presidencial de Paloma Valencia, que participará en la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo para definir el representante a la primera vuelta. También recordó que, aunque en 2010, en el final de su mandato, el país no era “perfecto”, afirmó que “los criminales estaban reducidos”.

Uribe Vélez cerró su intervención con un mensaje directo: “No más Petro, no más Cepeda, vamos por Paloma. No más un Gobierno que solamente trabaja en Twitter y trabaja en destrucción”.

Álvaro Uribe lanzó duras críticas contra el salario vital

El aspirante al Senado de la República, en el mismo evento, hizo referencia al aumento del 23% del salario mínimo para 2026. En su opinión, es positivo que los colombianos cuenten con un salario de $2.000.000, pero advirtió sobre los efectos negativos para el país.

“Presidente Petro, muy bien el salario mínimo. Nosotros creemos en una economía fraterna, que le vaya bien al trabajador y al empresario. Con la ayuda de Paloma sacamos la ley que reduce la jornada de trabajo de cuarenta y ocho a cuarenta y dos horas, sin afectar los derechos de los trabajadores. Presidente Petro, nosotros apoyamos el salario mínimo, pero usted niega las posibilidades de que ese salario se aplique porque se ha gastado el dinero en la corrupción”, expuso Álvaro Uribe Vélez.

Y agregó: “Ustedes con corrupción han destruido la salud, con corrupción aprobaron una reforma pensional que ojalá la tranque la Corte Constitucional, porque esa reforma tiene el gran riesgo de que el Estado se quede poco a poco con cien mil millones de dólares que han sido bien manejados y que son la garantía para las pensiones de los trabajadores y de las nuevas generaciones de colombianos”.

Según su análisis, las decisiones que tomó el Ejecutivo tendrán incidencia en la inversión extranjera, lo que condiciona la producción de empleo en el país.

“Presidente Petro, muy bien el salario mínimo, pero usted está dejando este país sin quien invierta, porque hay ochocientos municipios donde los que mandan con la extorsión y con la amenaza son los criminales. Presidente Petro, muy bien el salario mínimo, pero usted, con ese exceso de endeudamiento, ha bajado la tasa de cambio a tal punto que actividades generadoras intensamente de empleo, como las flores de la sabana de Bogotá y otras actividades, la confección, etcétera, pueden reducir sustancialmente el número de trabajadores”, señaló.

A renglón seguido, Uribe Vélez afirmó: “Presidente Petro, muy bien el salario mínimo, pero usted le ha frenado a este país la inversión privada. Y sin inversión privada, entonces no habrá más empleo formal. Y los informales que aspiran a tener un empleo formal y de buena calidad también se verán frustrados”.