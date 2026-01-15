Colombia

Volvió el llamado al tapabocas en Rionegro ante el aumento de contagios respiratorios, así está el panorama

El municipio encendió las alertas por el aumento de las infecciones respiratorias agudas, la ocupación total de los servicios de urgencias y el repunte de virus como la influenza y el A(H1N1)

Rionegro reporta un aumento del 8,5% en hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas, según autoridades locales - crédito Luis Eduardo Noriega A./EFE

Las alertas se encendieron en Rionegro cuando los servicios de urgencias comenzaron a operar por encima de su capacidad habitual. En medio de un inicio de año marcado por lluvias constantes y un repunte de enfermedades respiratorias, la administración municipal hizo un llamado preventivo a la ciudadanía, retomar el uso del tapabocas y reforzar las medidas de autocuidado para contener el aumento de contagios.

El mensaje llegó tras evidenciarse un crecimiento sostenido de las Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en el municipio. De acuerdo con el balance oficial, en los últimos meses las hospitalizaciones asociadas a estas patologías aumentaron un 8,5%, mientras que los ingresos a Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) subieron un 2%. A este panorama se suma una ocupación del 100% en los servicios de urgencias, un indicador que preocupa a las autoridades sanitarias locales.

La ocupación de los servicios de urgencias en Rionegro alcanza el 100%, generando preocupación en el sistema de salud - crédito Secretaría de Salud

Desde la alcaldía explicaron que la combinación de la temporada de lluvias, típica de esta época, y la alta circulación de virus respiratorios crea un escenario propicio para la propagación de enfermedades. Por eso, aunque no se trata de una medida obligatoria, sí se insiste en la adopción de prácticas que ya demostraron ser eficaces durante la pandemia.

“El riesgo de contagio con infecciones respiratorias agudas, como el COVID-19 y la Infección Respiratoria Aguda, es más alto en espacios abarrotados e insuficientemente ventilados en los que las personas infectadas pasan mucho tiempo juntas y muy cerca unas de otras”, señaló la alcaldía en un comunicado en el que detalló las razones detrás del llamado preventivo.

Uno de los focos principales de atención es el actual pico de influenza y la detección de casos de A(H1N1), una cepa que suele generar cuadros más severos en personas con factores de riesgo. Ante este escenario, la recomendación es clara, evitar aglomeraciones, usar tapabocas en lugares cerrados o concurridos, mantener una higiene frecuente de manos y aplicar medidas de distanciamiento cuando sea posible.

La administración municipal recomienda retomar el uso del tapabocas para prevenir contagios de enfermedades respiratorias - crédito iStock

El alcalde de Rionegro, Jorge Rivas, fue enfático al reiterar la gravedad de la situación y la necesidad de actuar con responsabilidad colectiva. “Por eso estamos solicitando que todas las personas usen las medidas de protección similares a la de la pandemia. Uso de tapabocas, también quiero decirle que nuestros servicios de urgencia están congestionados con una ocupación superior al 100%”, afirmó el mandatario local.

La estrategia de la administración no se limita únicamente a recomendaciones generales. También se reforzaron las acciones dirigidas a los grupos más vulnerables, entre ellos los niños menores de cinco años, los adultos mayores de 60 y las personas con enfermedades preexistentes. En estos sectores, las complicaciones derivadas de infecciones respiratorias suelen ser más frecuentes y severas.

Como parte de ese plan, se intensificaron las jornadas de vacunación, con especial énfasis en la vacuna contra la influenza y otras inmunizaciones clave para reducir el impacto de los virus respiratorios que circulan con mayor fuerza desde la segunda temporada de lluvias de 2025. La intención, explicaron desde la alcaldía, es anticiparse a un posible incremento de casos que podría poner aún más presión sobre el sistema de salud local.

El pico de influenza y la circulación del virus A(H1N1) ponen en alerta a los servicios de salud de Rionegro - crédito Natalia Pedraza/EFE

Las autoridades insisten en que el uso del tapabocas no debe entenderse como un retroceso, sino como una medida temporal de protección colectiva. En especial, recomiendan su uso en hospitales, transporte público, centros comerciales y eventos con alta afluencia de personas, así como permanecer en casa en caso de presentar síntomas respiratorios.

Mientras el municipio monitorea de cerca el comportamiento de los contagios, el llamado es a no bajar la guardia. En Rionegro, el objetivo es evitar que el aumento de las infecciones respiratorias se traduzca en una crisis mayor y garantizar que los servicios de salud puedan seguir respondiendo a quienes más lo necesitan.

