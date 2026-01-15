Colombia

Tras polémico comentario de ‘Matador’ contra Paloma Valencia, MOE pide reforzar acciones contra la violencia política en Colombia

El organismo solicitó que se intensifiquen las medidas para frenar agresiones simbólicas y psicológicas en el ámbito político colombiano, resaltando el impacto de estos ataques en la participación y representación de las mujeres en cargos públicos

Guardar
Las agresiones misóginas contra candidatas
Las agresiones misóginas contra candidatas como Paloma Valencia evidencian la persistencia de la violencia política contra las mujeres en el espacio público, detalló la MOE - crédito Colprensa

La Misión de Observación Electoral (MOE) hizo un enfático llamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que refuerce la prevención y sanción de la violencia política ejercida contra las candidatas en Colombia, advirtiendo que esta problemática permanece lejos de resolverse, pese a los avances legales de los últimos años.

La preocupación del organismo electoral se acrecienta ante la persistencia de agresiones misóginas en el espacio público, como las dirigidas recientemente por Julio César González, conocido como Matador, contra el aspecto físico de Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Alejandra Barrios, directora de la MOE, subrayó la trascendencia de este tema, al recordar que desde 2025 existe en el país un conjunto de normas diseñado para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.

“En un estado democrático, las mujeres tienen que estar en el debate político. Buscar excluirlas a través del uso de violencia simbólica y psicológica que van dirigidas contra la condición humana, empobrece la conversación pública y refuerza los estereotipos de género”, expresó la funcionaria en un comunicado.

La Misión de Observación Electoral
La Misión de Observación Electoral (MOE) exhorta a la sociedad y partidos políticos a promover un debate público respetuoso e igualitario - crédito MOE

Para la organización, este patrón de agresión no es un hecho aislado, sino que revela la profundidad de los desafíos que enfrentan las mujeres en la política nacional.

Además, Barrios recordó que, para el proceso electoral del 2026, por primera vez regirá la Ley 2424 de 2024, que obliga a que las listas con menos de cinco curules incluyan al menos una mujer.

No obstante, datos recientes muestran que la proporción de candidatos inscriptos para el Congreso en 2026 mantiene las cifras registradas en 2022: 60 % de los aspirantes son hombres y 40 % son mujeres.

Alejandra Barrios, directora de la
Alejandra Barrios, directora de la MOE, resalta la importancia de combatir la violencia simbólica y psicológica hacia las mujeres en la política - crédito MOE

La tendencia descendente se acentúa en la Cámara de Representantes, donde el número de candidatas bajó en 4 %, pasando de 771 a 742 postulaciones. “Para el Senado, las brechas persisten: solo seis de las 16 cabezas de lista son mujeres”, añadió la MOE en la misiva.

Por último, la organización electoral insistió en la necesidad de reforzar los instrumentos jurídicos y sociales que aseguren la igualdad sustantiva en el acceso y la permanencia de las mujeres en el escenario político colombiano.

La polémica se originó el 13 de enero de 2026 cuando el humorista comparó una imagen de una paloma blanca con una fotografía de la senadora Paloma Valencia, acompañado de la frase: “La paloma que pides vs. la paloma que te llega”.

A esto se sumó un comentario adicional que citaba al fallecido humorista Jaime Garzón: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”.

Una publicación del caricaturista Matador
Una publicación del caricaturista Matador provocó burlas sobre el cuerpo de Paloma Valencia - crédito @Matador000/X

Adicionalmente, Matador escribió: “Paloma Valencia, se come en un desayuno bufete, el valor del bono solidario que le negó a los adultos mayores pobres que no alcanzaron pensión y que con ese dinero les debe alcanzar para comer un mes. 230.000 pesitos. La derecha comiendo manjares y que los pobres coman mierda (sic)”.

La publicación fue interpretada por distintos sectores como una burla basada en la apariencia física de la congresista, lo que provocó una ola de críticas por presunta discriminación y violencia política contra la mujer.

La denuncia fue presentada por
La denuncia fue presentada por Mónica Gaitán, candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático y exfiscal de Derechos Humanos - crédito Luisa González/Reuters

Radican denuncia contra Matador

Posterior al hecho, en la Fiscalía General de la Nación fue radicada una denuncia contra el caricaturista y hoy candidato al Senado del Pacto Histórico.

La denuncia formal fue radicada por Mónica Gaitán, candidata a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático y exfiscal de Derechos Humanos, quien también llevó el caso ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Como mujer y como líder social, rechazo enérgicamente este acto violento del señor González Quiceno, pero también tomo las debidas acciones legales en defensa de Paloma y todas las mujeres que queremos participar en política sin temor a ser discriminadas o agredidas”, manifestó la exfiscal.

También presentó una denuncia ante
También presentó una denuncia ante el Consejo Nacional Electoral - crédito @monicaagaitan/X

Por su parte, el Centro Democrático insistió en que el partido que respalda a “Matador”, el Pacto Histórico, debería imponer sanciones disciplinarias al caricaturista. Gabriel Vallejo, director del partido, sostuvo que, de no actuar, el Pacto Histórico “se convertirá en cómplice de violencia política contra la mujer”.

Temas Relacionados

MOEPaloma ValenciaMatadorJulio Cesar GonzálezViolencia de generoViolencia políticaCNEAlejandra BarriosElecciones 2026CongresoSenadoCámara de RepresentantesColombia-Noticias

Más Noticias

Junior invita a sus hinchas a la presentación de Luis Muriel en el Metropolitano: Cristobal Soria será el presentador del evento

El delantero llegó a un acuerdo con Orlando City y Junior de Barranquilla para hacer realidad su sueño de jugar en el equipo del cual es hincha, luego de más de 10 años en el fútbol internacional

Junior invita a sus hinchas

Karen Sevillano hizo duras críticas a Yina Calderón y provocó pelea tras su participación como jueza en ‘La casa de los famosos’: “Envidiosas”

El regreso de Yina al ‘reality’ provocó opiniones divididas y un enfrentamiento público con Karen, quien cuestionó su imparcialidad y desempeño en la tercera temporada del programa

Karen Sevillano hizo duras críticas

Tres personas y dos perros fueron rescatados luego del colapso de un local comercial en Medellín: se afectaron cinco viviendas

Las operaciones permitieron sacar con vida a los ciudadanos y sus mascotas de los escombros, mientras las inspecciones técnicas buscan determinar la causa del incidente

Tres personas y dos perros

EN VIVO - Junior vs. Santa Fe: siga aquí la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

El campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay I-2025 recibe en el estadio Metropolitano de Barranquilla al campeón del primer semestre del campeonato del año pasado, en busca del primer título del 2026

EN VIVO - Junior vs.

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

El torneo de primera división en Colombia iniciará el fin de semana del 16 de enero y contará con varios jugadores de proceso por selecciones sudamericanas y la selección Colombia

EN VIVO - Mercado de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las preguntas que Lina Garrido

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

ENTRETENIMIENTO

Karen Sevillano hizo duras críticas

Karen Sevillano hizo duras críticas a Yina Calderón y provocó pelea tras su participación como jueza en ‘La casa de los famosos’: “Envidiosas”

Homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá: asistentes aseguran haber escuchado la voz del artista durante el evento

Yina Calderón reaccionó a la negativa del juez de conceder libertad a su amiga Epa Colombia

La hermana de Yeison Jiménez le dedicó un sentido mensaje de despedida durante multitudinario homenaje en Bogotá: “Te sentirás orgulloso”

La Segura respondió a sus seguidores por qué no publicó un mensaje sobre la muerte de Yeison Jiménez

Deportes

EN VIVO - Junior vs.

EN VIVO - Junior vs. Santa Fe: siga aquí la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

Colombia vs. Portugal: el partido más demandado en la última fase de venta de boletas para el Mundial 2026, superando la gran final

Precios bajos, lotería inédita y visados bloqueados: el gran desafío para los colombianos rumbo a los Juegos Olímpicos 2028

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los 20 equipos durante el 14 de enero