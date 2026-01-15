Policía se vio en aprietos en medio de escándalo de quien sería su pareja por una presunta infidelidad: “Falta de dignidad”

La mujer atacó a golpes a quien sería su pareja, mientras curiosos observaban la escena - crédito @ColombiaOscura/X

La infidelidad en las relaciones de pareja representa una de las causas más frecuentes de conflictos, rupturas y reacciones emocionales extremas.

Actos de engaño pueden desencadenar situaciones de tensión o violencia, afectando no solo el vínculo entre los involucrados, también la percepción social sobre el manejo de estos episodios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En algunos casos, las respuestas ante una traición pueden derivar en situaciones públicas que trascienden el ámbito privado y captan la atención de la comunidad.

Una caso de estos se hizo viral en las últimas horas en redes sociales, luego de que una presunta infidelidad desató un altercado en Malambo (Atlántico), donde una mujer agredió físicamente a un hombre que, según versiones difundidas, sería su pareja y miembro de la Policía Nacional.

El enfrentamiento ocurrió en plena vía pública, sorprendiendo a los transeúntes por el nivel de violencia y la intensidad de la respuesta emocional tras el presunto engaño - crédito @ColombiaOscura/X

El caso ocurrió en una vía pública del municipio y generó sorpresa entre los transeúntes, que presenciaron cómo la mujer propinó puñetazos y patadas al uniformado, además de golpear violentamente una motocicleta, presuntamente propiedad del agente, utilizando una piedra, mientras algunos testigos incitaban con frases el acto vandálico. “Con una más grande...”, decían.

El hecho, que se viralizó rápidamente en diversas plataformas digitales, fue objeto de numerosos comentarios de usuarios, que debatieron tanto la conducta de la agresora como la supuesta falta cometida por el policía, que finalmente salió despavorido de la escena a bordo de su motocicleta.

“Deben hacerle el comparendo por escándalo público. La ley es para todos. A pero cierto que es policía y ese es el medio de amedrantamiento para los ciudadanos de a Pie” ; “Malambo es como el mini Perú que hay en Colombia, allá pasan unas cosas... ” ; ”Qué falta de dignidad tan evidente la de la chica, obviamente merece una demanda semejante cavernícola (sic)“, fueron algunos comentarios al respecto.

Las autoridades locales no han emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre este caso, que ha suscitado debate en la opinión pública sobre las consecuencias de la infidelidad y la violencia en las relaciones de pareja.

La mujer era alentada por curiosos que pedían que golpeara la moto con una piedra más grande - crédito Freepik

Divorcio en Colombia: infidelidad y otras causales legales según el Código Civil

La infidelidad constituye una de las causales más claras para solicitar el divorcio en Colombia, según lo establece el artículo 154 del Código Civil.

Este artículo señala que las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, salvo consentimiento, facilitación o perdón por parte del demandante, permiten iniciar el proceso de disolución del matrimonio. La normativa presume la existencia de infidelidad cuando se celebra un nuevo matrimonio por cualquiera de los cónyuges, sin importar su forma o validez.

El matrimonio, más allá del componente afectivo, implica el cumplimiento de normas legales. Ante un caso de infidelidad, la ley contempla beneficios significativos para el cónyuge afectado. De acuerdo con Jimmy Jiménez, abogado especializado en derecho de familia, una relación extramatrimonial puede acarrear consecuencias negativas para la parte infiel, incluyendo la asignación de una cuota alimentaria en favor de la persona perjudicada.

Además de la infidelidad, el Código Civil contempla otras causales para el divorcio, como los ultrajes, el trato cruel y los maltratos que pongan en riesgo la salud, integridad o vida de uno de los cónyuges o sus descendientes, o que hagan imposible la paz y el sosiego doméstico.

En este contexto, la persona que haya sufrido violencia puede solicitar una indemnización por daños y perjuicios, siempre que un juez así lo determine, detalló Jiménez en declaraciones recogidas por el medio citado.

La infidelidad en las relaciones de pareja se consolida como una de las principales causas de conflictos y rupturas, impactando la estabilidad emocional de los involucrados - crédito Pexels

Otras causales mencionadas en la legislación colombiana incluyen la embriaguez habitual, el uso compulsivo de sustancias psicoactivas, enfermedades graves que amenacen la salud del otro cónyuge, conducta corrupta, separación judicial prolongada y condena por delito atroz.

El proceso de divorcio exige que el juez revise las pruebas y determine la procedencia de la solicitud, así como las sanciones y obligaciones, como la cuota alimentaria, la cual se fija considerando la capacidad financiera del responsable. Según el abogado Jiménez, solo el cónyuge no responsable puede iniciar acciones legales dentro del año siguiente a conocer los hechos, conforme al artículo 156 del Código Civil.