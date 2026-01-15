Parque El Lago: alcalde de Floridablanca rechaza Acualago y pide respetar la voluntad ciudadana

José Fernando Sánchez explica por qué se opone al modelo acuático propuesto y defiende la recuperación del parque como espacio recreativo público, acorde con la historia y el sentir ciudadano. - crédito @JoseFsanchezc/X

La decisión de la Gobernación de Santander y la Lotería de Santander de arrendar el predio donde funcionó el Parque Recreacional El Lago a la empresa privada Aquatic Group para su reapertura bajo el modelo de parque acuático provocó una fuerte reacción por parte del alcalde de Floridablanca, José Fernando Sánchez.

En un mensaje difundido en video, el mandatario expresó su rechazo y señaló que “insistir en ese mismo enfoque no responde ni a la experiencia ni a la realidad actual de la ciudad”, reiterando que más del 70% de los florideños rechaza el proyecto de piscinas y respalda la recuperación del parque como espacio público con atracciones mecánicas.

Un predio emblemático, centro de la controversia

El predio donde se ubicó por décadas el Parque Recreacional El Lago, conocido posteriormente como Acualago, fue arrendado durante 30 años por la Lotería de Santander a Aquatic Group. Esta firma planea invertir en la recuperación de toboganes y piscinas, con una reapertura programada para diciembre y una tarifa de entrada proyectada en 45.000 pesos. El canon mensual del arrendamiento asciende a 70 millones de pesos.

José Fernando Sánchez subrayó que el parque representa un símbolo para la ciudad: “El parque recreacional El Lago es un símbolo para Floridablanca, un lugar que hace parte de la memoria colectiva de generaciones enteras. Durante años, los florideños lo conocimos como un espacio de recreación, con juegos mecánicos, con el tren, con la rueda y con un lago que le daba la identidad”. El alcalde recordó que durante años se intentó recuperar el espacio con un modelo distinto basado en piscinas, pero ese proyecto fracasó y solo quedan vestigios de lo que no funcionó.

Las instalaciones de Acualago muestran signos de deterioro y falta de mantenimiento. - crédito @Acualago/Facebook

Rechazo a un modelo ya ensayado

El anuncio de la reapertura bajo el modelo acuático reactivó el debate sobre el destino del lote. Sánchez recalcó: “Insistir en ese mismo enfoque no responde ni a la experiencia ni a la realidad actual de la ciudad”. Para el mandatario, el contrato de arrendamiento de 30 años contradice el compromiso adquirido con la ciudadanía, que era recuperar el parque como espacio recreacional público.

En el mismo mensaje, el alcalde aseguró: “Desde la alcaldía, siempre hemos manifestado toda nuestra disposición, nuestra disposición para sumar esfuerzos, incluyendo recursos, gestión y la articulación necesaria con el sector privado para cumplir con este objetivo”.

Indicó que la actual administración realizó una consulta a los habitantes y “más del setenta por ciento de los florideños rechaza el proyecto de las piscinas y respaldan la recuperación del parque recreacional el Lago como parque recreacional con atracciones mecánicas. Es que los datos no opinan, los datos hablan”.

El alcalde José Fernando Sánchez expone su postura frente al futuro del Parque El Lago. - crédito Alcaldía de Floridablanca

Argumentos institucionales y tensiones políticas

La Lotería de Santander justificó la concesión argumentando la necesidad de proteger la infraestructura existente, valorada en dos millones de dólares, y evitar un detrimento patrimonial. El gerente de la entidad, Herwing Peña, señaló que la administración local no entregó a tiempo los estudios requeridos ni aportó recursos suficientes.

Por su parte, Sánchez enfatizó que la zona donde se encontraba Acualago muestra actualmente abandono, maleza y problemas ambientales. El alcalde criticó el “reencauche” de un modelo que no logró dinamizar la economía local y afirmó: “Hoy solo queda lo que no funcionó, insistir en ese enfoque no responde ni a la experiencia ni a la realidad actual de la ciudad. La Gobernación tomó la decisión de arrendar el predio por treinta años bajo un esquema que contradice el compromiso adquirido con los florideños y el compromiso es recuperar el parque recreacional público”.

El predio del antiguo Parque El Lago permanece en estado de abandono y cubierto de maleza tras el cierre de Acualago. - crédito @HistoriadeBucaramanga/Facebook

Invitación al diálogo y defensa de la voluntad popular

Sánchez hizo un llamado directo al gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, para instalar una mesa de trabajo en la que se escuche la voz de la ciudad: “Gobernador, con respeto institucional, pero con absoluta claridad, le pido que escuche a los florideños. Usted recibió aquí un respaldo importante en las urnas y eso implica un compromiso con la voluntad de esta ciudad”.

El mandatario concluyó su intervención reiterando que la decisión de la ciudadanía es clara y que gobernar implica escuchar: “La ciudadanía ya decidió y cuando la gente decide, gobernar es escuchar”. Propuso que la recuperación del parque debe contemplar el regreso de las atracciones mecánicas y convertirse nuevamente en un espacio de esparcimiento familiar y turístico, como en años anteriores.

Mientras Aquatic Group avanza en las obras de adecuación, el futuro del Parque Recreacional El Lago permanece en disputa, con el respaldo mayoritario de la opinión pública local a favor de un modelo distinto al planteado por la gobernación y la lotería.