Nuevo remezón en la cúpula de la Policía Nacional: el Ministerio de Defensa anunció cambios

Las recientes decisiones administrativas implican cambios de alto nivel en mandos policiales, con relevos y reasignaciones estratégicas que entrarán en vigor a finales de 2025, según los lineamientos de la actual dirección institucional - crédito Ministerio de Defensa de Colombia

El Ministerio de Defensa de Colombia ha formalizado una reestructuración en la Policía Nacional, con traslados que afectan a altos mandos en el ámbito nacional y regional.

Según las resoluciones oficiales, estos movimientos entrarán en vigor el 15 de enero del 2026, en coincidencia con la primera junta de comandantes presidida por el general William Rincón en Bogotá. Además, las resoluciones administrativas detallan que el objetivo es fortalecer la estructura policial de acuerdo con las necesidades del servicio.

Así las cosas, los cambios quedaron definidos de la siguiente manera:

El coronel Luis Carlos Romero Galvis fue transferido de la Dirección Antinarcóticos a la Dirección de Incorporación, donde asumirá como director.

El coronel Germán Oviedo Lamprea dirigirá la Dirección de Antinarcóticos.

El coronel González Luis Roberto Olmos fue asignado como director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) .

También destaca la designación del coronel Néstor Armando Pineda Castellanos en la Jefatura Nacional del Servicio de Policía, tras su labor previa en la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional Policial.

La reciente reestructuración de mandos en la Policía, impulsada por el Ministerio de Defensa, señala un momento clave para el fortalecimiento organizacional y plantea interrogantes sobre su impacto en la gestión de la seguridad a nivel nacional - crédito Policía Nacional de Colombia

En la lista de relevos aparece el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, quien pasó de la Policía de Antioquia a la Dirección de Protección y Servicios Especiales .

El coronel Amaury Lynsay Aguilera López fue trasladado del Departamento de Policía Norte de Santander a la Dirección de Infraestructura.

En cuanto a los comandos metropolitanos:

El coronel Juan Carlos Sierra Pineda llegó procedente de la Díjín para asumir el mando en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El coronel Héctor Daniel García Acevedo pasó de la Dirección de la Policía Nacional a la Metropolitana de Bucaramanga.

Entre los nuevos comandantes en otras zonas:

El coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez asumirá como comandante en la Policía Metropolitana de Barranquilla, proveniente de la Metropolitana de Pereira. Allí, el relevo lo tomará el coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez , anteriormente en la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional.

El coronel Edgar Fernando López González dirigirá la Metropolitana de Ibagué. El coronel Elkin Jesús Corredor Rueda se trasladó al comando de la Policía Metropolitana de Villavicencio.

La Metropolitana de Santiago de Cali quedó bajo la responsabilidad del coronel Milton Andrés Melo González y la de Barranquilla bajo la del coronel Diego Edixon Mora Muñoz, de acuerdo con la información recogida en las resoluciones.

Un movimiento interno sacude las estructuras policiales con la llegada de nuevas figuras clave. El proceso responde a necesidades operativas exigentes. Una recomposición que despierta expectativas por los desafíos venideros - crédito Policía Nacional

La reorganización también alcanza a departamentos policiales.

El coronel Nelson Eduardo Zambrano Esguerra asumió el mando del Departamento de Policía Meta , tras su paso por la Metropolitana de Bogotá.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda fue designado para Bolívar .

El coronel Alejandro Ernesto Reyes Ramírez se encargará del Departamento de Policía Guainía .

El coronel Alexander Martín Edaude asumirá el Departamento de Policía Magdalena .

El coronel Javier Alberto Duarte Reyes, el de Huila.

Carlos Mario Bustamante Bermúdez, el de Quindío.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, trasladado al Departamento de Policía Atlántico .

El coronel Salomón Bello Reyes, asumirá como comandante del Departamento de Policía Guajira.

También fueron designados como comandantes:

El coronel John Anderson Vargas Izao en Tolima.

El coronel Édgar Bernardo Moreno Ossa en La Sabana.

El coronel Miguel Fernando Sastoque Segura en Cauca.

Altos mandos son designados en puestos estratégicos mientras se redefine la directiva nacional. Decisiones administrativas con impacto regional. Trasfondo y consecuencias de una trasformación impulsada desde Bogotá - crédito Colprensa

El Ministerio precisó que todos los traslados obedecen a la verificación de que los oficiales cumplen con los perfiles exigidos por sus nuevas funciones. Estas medidas buscan responder a las demandas del servicio policial en todo el país, según lo exponen las resoluciones oficiales.

Con esta reorganización, la Policía Nacional inicia un nuevo ciclo institucional bajo el liderazgo de su director, reflejando los primeros lineamientos estratégicos de la actual administración.