Colombia

Menor de edad colombiana tardó seis años para reencontrarse con su mamá en España, pero murió en grave accidente de tránsito

La colisión frontal, ocurrida a mediodía del sábado 10 de enero, provocó la movilización de servicios de emergencia y el corte del tráfico. Su familia en Colombia pide ayuda

Grave accidente de tránsito dejó
Grave accidente de tránsito dejó una colombiana muerta - crédito Europa Press

Un choque frontal entre dos vehículos en la carretera A-318, a la altura de Zuheros, en la provincia de Córdoba (España), dejó un saldo trágico este sábado 10 de enero que involucró una ciudadana colombiana.

Se trataría de una menor de edad identificada como Isabella Mosquera, de 17 años, que habría muerto en el siniestro vial, mientras que otras cuatro personas resultaron heridas, una de ellas en estado crítico.

El accidente, que ocurrió cerca del mediodía, movilizó a los servicios de Emergencias 112 de la Junta de Andalucía, la Guardia Civil y un helicóptero sanitario del 061, según confirmaron estas instituciones a ABC.

Menor de edad colombiana en
Menor de edad colombiana en España murió en grave accidente de tránsito - crédito Acá entre nos/Facebook

El choque obligó a cortar la circulación entre los puntos kilométricos 64,5 y 68, generando desvíos y retenciones hasta las 2:00 p. m.

La historia de Isabella, la yumbeña que llegó a España a reunirse con su familia

De acuerdo con medios locales y grupos de difusión de colombianos en Europa, Isabella, originaria de Yumbo (Valle del Cauca), había llegado a España hace apenas dos meses para reencontrarse con su madre, Leidy Mosquera Ramírez, que llevaba seis años gestionando la reagrupación familiar.

Ambas iniciaron en noviembre de 2025 un recorrido por diversos pueblos y ciudades del país, celebrando el esperado reencuentro. El viaje a Córdoba formaba parte de esa travesía.

En el vehículo accidentado también viajaba la pareja de la madre, que resultó con lesiones leves y se encontraría fuera de peligro.

Isabella, la joven de 17
Isabella, la joven de 17 años fallecida, había llegado a España desde Yumbo, Valle del Cauca, para reencontrarse con su madre - crédito Paul Hanna/REUTERS

Tras la colisión, Leidy fue ingresada en el Hospital Infanta Margarita de Cabra en estado muy grave, por lo que no habría sido informada del fallecimiento de su hija.

El accidente se produjo a las 12:50 p. m., momento en el que se alertó a los servicios de emergencia sobre el choque frontal en el kilómetro 67,1 de la A-318.

Según fuentes consultadas por ABC, aunque inicialmente se reportó la muerte de una niña de 10 años, otras fuentes indicaron que la víctima era la joven de 17 años.

De acuerdo con los medios locales que reportaron el caso de la familia colombiana en el país europeo, Leidy no cuenta con más familiares en España, salvo otro hijo de 14 años, Jonier, que reside en San Fernando de Henares (Madrid).

La familia en Colombia atraviesa ahora un momento de gran dificultad agravado por la situación del hijo menor de la mujer, que permanece en condición de vulnerabilidad sin acompañamiento familiar cercano.

La urgencia de la situación llevó a Sandra Mosquera, hermana de Lady, a iniciar gestiones para viajar a España y brindar apoyo a su familiar hospitalizada, así como para asumir el cuidado del menor y coordinar los trámites de repatriación del cuerpo de Isabela. La familia carece de los recursos económicos necesarios para costear el viaje, la asistencia y los procedimientos requeridos en estas circunstancias.

Ante este panorama, los allegados solicitan respaldo y solidaridad para no dejar sola a Mosquera en su hospitalización, proteger a su hijo y asegurar un trato digno para Isabela tras su fallecimiento. Aquellas personas interesadas en colaborar pueden realizar aportes solidarios a través de Nequi al número 315 213 8792.

también requirió de apoyo aéreo
también requirió de apoyo aéreo - crédito William Loaiza Amador/Facebook

“Señor Jesucristo Dios poderoso guarda mi familia en España y todo lugar cuidalos en tu mano” ; “Lo primero que deben hacer es sacudir al consulado colombiano y poner la situación de Humanos de gente especializada para la repatriación o lo que deseen hacer con el cuerpo de la persona fallecida. Asimismo, ellos cuentan con un asesoramiento legal para el acompañamiento de la familia (sic)”, fueron algunos mensajes de apoyo a la familia afectada.

Cabe señalar que la carretera A-318, una de las principales vías del sur de la ciudad española, ha sido escenario de accidentes previos; en abril de 2025, se registró otro choque frontal que dejó una víctima mortal en una curva cercana al lugar del reciente siniestro. La conversión de esta carretera en la Autovía del Olivar es una demanda histórica de la región.

'Desafío Siglo XXI': Neos y

Congreso denunció nefastas consecuencias a

EN VIVO - San Lorenzo

Gobernador de Cundinamarca pidió medidas

Así fue el debut de
Exmiembros del Clan del Golfo

'Desafío Siglo XXI': Neos y

EN VIVO - San Lorenzo

