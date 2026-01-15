Colombia

María Fernanda Cabal se fue contra Petro por nombrar a un exguerrillero del M-19 como director de la DNI: “No es un mérito”

La senadora lanzó una fuerte crítica al nombramiento de René Guarín, al considerar que carece de la experiencia y el perfil necesario para dirigir una de las instituciones más sensibles del país

María Fernanda Cabal estalló contra
María Fernanda Cabal estalló contra el Gobierno Petro por nombrar al nuevo director de la DNI solo por ser exguerrilero del M-19 - crédito Jesús Aviles / Infobae

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, mostró su preocupación en redes sociales por el nombramiento de René Guarín como nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cargo al que accede tras la salida de Jorge Lemus.

El nombramiento, oficializado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, generó una contundente crítica por parte de la legisladora, que cuestionó la falta de perfil y experiencia del nuevo jefe de la DNI en asuntos relacionados con la inteligencia y la seguridad nacional.

A través de su cuenta de X, la senadora uribista expresó sus dudas sobre la idoneidad del nombrado, bajo el argumento de que su vinculación con el M-19, al igual que la del propio presidente Gustavo Petro, no es un mérito para asumir un cargo de tan alta relevancia en el Estado.

El nombramiento de René Guarín
El nombramiento de René Guarín como director de la DNI ya fue oficializado por el gobierno de Gustavo Petro - crédito Colprensa

“Es preocupante que el nuevo jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia no tenga ni perfil ni experiencia en asuntos relacionados con su nuevo cargo”, escribió la senadora en su cuenta de X.

María Fernanda Cabal agregó a su mensaje: “Reconocido por haber sido parte del M-19 como Petro, pero ese no es mérito para manejar un asunto tan importante para el Estado”, escribió Cabal.

De esta manera, la senadora dejó en claro que considera que lo más relevante para el manejo de la inteligencia nacional es la capacidad y el perfil profesional, y no el pasado político o ideológico de los funcionarios, teniendo en cuenta que ella es una de las voces más críticas porque en el poder estén exguerrilleros.

María Fernanda Cabal señaló que
María Fernanda Cabal señaló que la vinculación de René Guarín con el M-19 no es un mérito que lo califique para el cargo - crédito @MariaFdaCabal/X

Él es el nuevo titular de la entidad que provocó la furia de María Fernanda Cabal

René Guarín, que hasta el momento se desempeñaba como jefe de Tecnologías y Sistemas de Información en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), se convierte en el cuarto exintegrante del M-19 en asumir el cargo de director de la DNI.

Antes que él, figuras como Manuel Alberto Casanova, Carlos Ramón González y Jorge Lemus ocuparon la dirección de la entidad; en particular, el nombramiento de Guarín se ve con inquietud debido a la carga histórica y política que implica su relación con el M-19, organización armada que tuvo un papel relevante en los las décadas de 1970 y 1980, y cuyo proceso de desmovilización fue un capítulo controvertido en la historia del conflicto armado colombiano.

Una de las críticas adicionales que se levantaron en torno al nombramiento de Guarín es su relación familiar con un trágico episodio ocurrido en 1985, pues su hermana Cristina del Pilar Guarín Cortés trabajaba como cajera en la cafetería del Palacio de Justicia y fue desaparecida durante la toma y retoma de dicho edificio.

René Guarín pasó treinta años
René Guarín pasó treinta años buscando a su hermana Cristina, quien trabajaba en la cafetería del Palacio de Justicia y fue desaparecida durante la violenta retoma por parte del Ejército - crédito Colprensa

Este hecho no solo marcó su vida personal, sino que lo coloca en el centro de una controversia más amplia sobre la herencia del conflicto armado y su impacto en la política colombiana actual.

Cabe señalar la importancia de este cargo en el país, puesto que la cabeza de la DNI cumple un papel clave al dirigir la inteligencia y la contrainteligencia del Estado, asesorar de forma directa al presidente y al Alto Gobierno en riesgos estratégicos, coordinar el intercambio de información con agencias internacionales y proteger a las instituciones frente a espionaje, sabotaje o infiltraciones criminales.

Así, la relevancia de este cargo resulta aún mayor tras la revelación a finales de 2025 de una presunta filtración de información sensible desde el interior de la entidad hacia disidencias de las Farc, hecho que mantiene los ojos de la prensa puestos sobre la organización.

René Guarín se convierte en
René Guarín se convierte en el cuarto exintegrante del M-19 en asumir el cargo de director de la Dirección Nacional de Inteligencia - crédito Imagen ilustrativa Infobae/DNI

La senadora Cabal, al resaltar este aspecto, también cuestionó la manera en que el Gobierno de Petro parece priorizar la lealtad ideológica sobre la experiencia profesional en la designación de altos funcionarios del Estado.

En su crítica, la congresista destacó la importancia de contar con personas calificadas, con una trayectoria profesional sólida en áreas clave como la seguridad y la inteligencia, y no con figuras cuya formación o carrera no está alineada con las necesidades de la función pública.

