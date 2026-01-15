Colombia

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

La joven señaló que por amenazas en su contra solicitó un traslado de centro carcelario

Los detalles de la audiencia
Los detalles de la audiencia se conocieron el miércoles 14 de enero de 2026 - créditos Cristian Bayona/Colprensa | Fiscalía General de la Nación

Siguen generándose reacciones luego de los avances en el proceso judicial en contra de Katherine Andrea Martínez, conocida como alias Gabriela o “Andrea”, tras comparecer ante la justicia el miércoles 14 de enero de 2026 por su participación en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Durante la audiencia, la joven de 19 años aceptó los cargos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y uso de menores de edad en la comisión de delitos.

Uno de los que salió a dejar su posición luego de lo ocurrido en la citación judicial, que incluyó las disculpas que “Gabriela” le ofreció a la familia de Uribe Turbay, fue el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón (Verde Oxígeno), uno de los aspirantes que participará en la Gran Consulta.

Imágenes de la captura de Katherine Martínez, la mujer que le entregó el arma al sicario - crédito @Marovaan/X

“Qué desgracia”, inició la réplica por parte de Pinzón en un mensaje que compartió a través de su cuenta de X la misma noche del miércoles.

El exministro de Defensa y exembajador de Colombia ante Washington agregó en su publicación: “Deshonran el legado de Miguel Uribe Turbay. Un gran hombre, definido por su vocación al servicio del Colombia, mi amigo”.

Al final, Pinzón resaltó que a la delincuencia hay que atacarla “sin piedad ni tregua para los criminales”, y finalizó al escribir que “Colombia ya ha tenido suficiente”.

Pinzón se refirió al caso
Pinzón se refirió al caso del senador Uribe Turbay, al que llamó "su amigo" - crédito @PinzonBueno/X

Los detalles de la audiencia en contra de alias Gabriela y sus disculpas a la familia de Miguel Uribe Turbay

La Fiscalía General de la Nación informó que Martínez entregó el arma utilizada en el atentado y colaboró con la investigación, lo que permitió la celebración de un preacuerdo.

Como parte de los beneficios obtenidos, se le concedió una rebaja de pena y cumplirá 21 años de prisión.

Tras confirmarse el acuerdo, Martínez se dirigió al juez y a los presentes para expresar su arrepentimiento y pedir perdón a la familia de Uribe Turbay.

“Ofrezco disculpas públicas a la familia y a todos los presentes también. Mi error fue muy grande y aunque mi disculpa también lo es, yo sé que no acobijará todo el dolor que sintieron y que sienten los familiares de Miguel. Pero con todo el amor y la sinceridad del mundo, les pido disculpas a todos, porque yo también soy hija y porque también tengo mis familiares y sé que es muy doloroso”, dijo Martínez.

En su intervención, una de las detenidas por el magnicidio de Uribe Turbay sostuvo que nunca tuvo la intención de atentar contra la vida del senador, aunque reconoció que sus actos tuvieron graves consecuencias.

Alias Gabriela pidió perdón por participar en el atentado contra Miguel Uribe - crédito Fiscalía

“Gabriela” reiteró su sentimiento de culpa y dirigió un mensaje especial a la esposa y la hermana de Uribe Turbay.

Además, Martínez reveló detalles sobre el funcionamiento de la organización y las amenazas que recibió.

La hoy detenida explicó que Elder José Arteaga, alias el Costeño y líder del atentado, le aconsejó abandonar Bogotá para evitar ser identificada por las autoridades y le sugirió el destino.

La joven que cayó en Florencia (Caquetá, sur del país) que, tras el ataque, se le prometió una suma de $10.000.000 si el senador fallecía y un monto menor si solo entregaba el arma.

Martínez también aseguró que existía un plan para asesinar a los implicados en el atentado, incluyendo a un menor de edad, al conductor y a ella misma, como una forma de eliminar testigos.

Imágenes del momento de la
Imágenes del momento de la captura de Catherine Martínez en Caquetá - crédito @Marovaan/X

Lugo de la detención del menor, Arteaga habría incrementado las presiones para que alias Gabriela saliera del país, ofreciéndole apoyo logístico y sugiriendo que buscara refugio en Ecuador.

De momento se espera la respuesta a la solicitud que hizo la misma detenida a las autoridades para que se tenga en cuenta el traslado de centro carcelario que ella pidió argumentando amenazas en contra de su vida, y en medio de un caso que avanza, y por el que llegó a ser señalada como responsable la Segunda Marquetalia, una de las disidencias de las Farc que lidera alias Iván Márquez.

