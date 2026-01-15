Colombia

Luis Alfonso propuso acoger con trabajo al equipo de Yeison Jiménez luego de su fallecimiento: “Así lo hubiera querido”

El anuncio fue hecho en medio del duelo y presentado como una forma de respaldar a técnicos y músicos que trabajaban de la mano de Yeison Jiménez

Luis Alfonso rinde homenaje a
Luis Alfonso rinde homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá y resalta su legado en la música popular -crédito @luisalfonso/Instagram

En medio del homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, una de las voces que más resonó fue la de Luis Alfonso. No cantó en ese momento, habló desde el duelo, desde la lealtad al gremio y desde una convicción que fue más allá del escenario. Sus palabras, recogidas por Pulzo, se convirtieron en un mensaje de respaldo para quienes hoy enfrentan la ausencia del artista y el vacío que deja su partida en la música popular.

Con un tono sereno, pero atravesado por la emoción, Luis Alfonso reconoció que la noticia fue difícil de asimilar. “Bueno, mi viejo, la verdad, con dolor de patria, dolor de gremio, dolor de alma, pero la vida sigue”, dijo al referirse a lo ocurrido. En su reflexión, el cantante puso el foco no solo en la pérdida personal, sino en las consecuencias que esta deja para quienes trabajaban de la mano de Yeison Jiménez. Habló de músicos, técnicos y colaboradores que hoy quedan, como él mismo expresó, “huérfanas de proyecto”, sin ese respaldo artístico y humano que habían construido durante años.

El apoyo de Luis Alfonso
El apoyo de Luis Alfonso tras la muerte de Yeison Jiménez destaca la solidaridad del gremio musical colombiano - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Desde esa lectura colectiva del duelo nació una propuesta concreta. Luis Alfonso explicó que, junto a su equipo, decidió abrir espacios para acoger a integrantes del grupo de Yeison. “Vamos a abrir vacantes, vamos a adoptar a los pelados, vamos a darles camellitos y a hacerlos parte de nuestras familias”, afirmó. Para él, se trata de una manera de honrar no solo la memoria del artista, sino la forma en la que este entendía la música como un trabajo en equipo, donde nadie debía quedarse atrás.

El gesto fue presentado como un acto coherente con lo que, según el cantante, Yeison Jiménez hubiera querido para los suyos. “Así lo hubiera querido la gente. Lo hubiera querido el viejo, que no le faltara nada a sus parceros, a su familia musical y a su equipo de trabajo”, agregó. En sus palabras se percibe una idea clara y es que, el legado de un artista no termina en sus canciones, también se refleja en cómo cuidó a quienes lo acompañaron en el camino.

Al hablar del impacto de Yeison más allá de los escenarios, Luis Alfonso lo describió como un personaje singular, adelantado incluso a su edad. “Ese hombre era raro, hermano. Para la edad que tenía, era loco. Tenía una visión impresionante”, dijo. Lo recordó como un emprendedor incansable, siempre generando ideas, creando proyectos y pensando en nuevas canciones. Esa energía constante fue, para él, una de las marcas más fuertes de su amigo.

La iniciativa de acoger al
La iniciativa de acoger al equipo de Yeison Jiménez busca mantener viva la familia musical y su proyecto artístico - crédito luisalfonso / Instagram

En lo personal, el aprendizaje fue profundo. Más allá del talento artístico, destacó su disciplina y su manera de asumir la vida. Contó que Yeison venía “de la nada” y que, con el tiempo, se había convertido en empresario, con múltiples proyectos en marcha. Esa transformación, explicó, no fue casual, respondía a una mentalidad organizada y a una insistencia permanente en apropiarse de su propio trabajo.

Luis Alfonso también evocó la rutina inquieta de Yeison Jiménez, siempre activo, siempre en movimiento. Ya fuera cantando, trabajando en una finca ganadera o revisando nuevos planes, su amigo parecía no detenerse nunca. Esa actitud, dijo, es la que más admira y la que intenta mantener viva al recordarlo.

Yeison Jiménez es recordado por
Yeison Jiménez es recordado por Luis Alfonso como un artista visionario, emprendedor y con espíritu incansable - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

Para Luis Alfonso, recordar a Yeison Jiménez implica seguir adelante con alegría, proteger a su gente y mantener vivo un legado construido con esfuerzo. Como él mismo recordó, Yeison se veía a sí mismo, y así quiere que lo recuerden, como “el número uno”.

