Los cultivos ilícitos descendieron 56,9% en Colombia desde 2018, confirmó el director de la Policía

El reporte entregado durante el Consejo de Ministros reflejó una baja significativa en las hectáreas de nuevos sembrados frente a los registros de hace siete años - crédito Policía Nacional/Juan Diego Cano/Presidencia

El general William Rincón, director de la Policía Nacional, reveló durante una sesión del Consejo de Ministros en Bogotá que los cultivos ilícitos en Colombia cayeron 56,9% desde 2018.

El balance, presentado ante el presidente Gustavo Petro, mostró una reducción sostenida en la aparición de nuevos cultivos ilegales en comparación con los registros de años anteriores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su intervención, Rincón expuso que actualmente se identifican 15.159 hectáreas de nuevos cultivos ilícitos, frente a las 44.399 hectáreas que se reportaban en 2018.

William Rincón expuso que actualmente se identifican 15.159 hectáreas de nuevos cultivos ilícitos, frente a las 44.399 hectáreas que se reportaban en 2018 - crédito Policía Nacional

El análisis, con corte al 31 de agosto de 2025, se realizó a partir de mapas de monitoreo que clasifican por colores las áreas según la expansión y el tipo de sembrado.

“El color rojo nos da a conocer los nuevos cultivos”, detalló el director de la Policía, que enfatizó en la importancia de analizar estas cifras en un contexto histórico.

Aunque la disminución porcentual es considerable, el general señaló que la presencia de nuevos sembrados no ha desaparecido.

“Ya han nacido nuevos en unos territorios, pero no obedecen a la cantidad que antes existía”, explicó, en referencia a la persistencia de focos de expansión principalmente en regiones como Catatumbo, Nariño, Cauca y Putumayo.

Según el balance, aún se identifican movimientos de expansión criminal hacia otros territorios, aunque la cantidad total de hectáreas ha bajado de manera relevante.

El informe presentado ante el jefe de Estado destacó que la reducción observada en los nuevos cultivos ilícitos refleja los efectos de las acciones de control, erradicación y seguimiento implementadas por la fuerza pública, según el director de la institución.

“No tenemos nuevos cultivos creciendo como antes y más bien registramos una reducción importante”, afirmó Rincón. La estrategia, según el oficial, está orientada a contener la proliferación y evitar la consolidación de nuevos enclaves de cultivos en el país.

Según el balance, presentado por William Rincón, aún se identifican movimientos de expansión criminal hacia otros territorios - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Durante el mismo Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro anunció que en su próxima reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca, uno de los temas centrales será la lucha contra el narcotráfico.

El mandatario colombiano anticipó que llevará datos sobre las acciones estatales en materia de narcóticos y reiteró que su administración prioriza la sustitución voluntaria de cultivos.

Petro también abordó la dimensión sanitaria y regional del problema, mencionando la crisis por el consumo de fentanilo y la mezcla de esta sustancia con cocaína en Estados Unidos, donde las cifras de mortalidad se mantienen en torno a las 72.000 muertes anuales por sustancias sintéticas.

El presidente reiteró su preferencia por alternativas a la fumigación aérea de cultivos, proponiendo modelos de sustitución y nuevas estrategias para enfrentar el fenómeno de los cultivos ilícitos en diferentes puntos del territorio nacional.

Además, anunció que el 3 de febrero de 2026 está programado un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se espera que esta reunión, que tendrá lugar en la Casa Blanca, permita abordar las tensiones recientes entre Colombia y Estados Unidos.

Petro informó que, además de los temas ya acordados, uno de los ejes principales será el análisis conjunto de la lucha contra los narcóticos.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, durante el Consejo de Ministros realizado el 14 de enero de 2026 - crédito Presidencia de Colombia

Durante su declaración, el presidente colombiano explicó que en la reunión se revisarán datos aportados tanto por autoridades estadounidenses como colombianas. Petro destacó la importancia de compartir información precisa sobre los esfuerzos para combatir el tráfico de drogas, en particular la cocaína.

Según el mandatario, el intercambio de datos permitirá a ambos gobiernos tener una visión más clara sobre el impacto de las políticas implementadas y mejorar la coordinación para enfrentar este desafío.

El presidente subrayó que este diálogo directo es esencial para fortalecer la cooperación bilateral y avanzar en soluciones más efectivas. La expectativa es que el encuentro marque un nuevo capítulo en la relación entre ambos países, centrado en la transparencia y el trabajo conjunto frente a los retos del narcotráfico.