La Asamblea de Antioquia aprobó recursos para la fase inicial para el ferrocarril de Antioquia por $1.7 billones

Los recursos permitirán habilitar la etapa inicial de un corredor entre Bello y Barbosa, con conexiones al metro y visión de integración logística de alcance regional

Las autoridades departamentales avalaron la
Las autoridades departamentales avalaron la utilización de recursos fiscales a largo plazo con el propósito de dar comienzo a la primera etapa de la obra ferroviaria, la cual conectará a varios municipios mediante un corredor férreo integrado al Metro - crédito Nati Harnik / AP Foto

La Asamblea de Antioquia aprobó vigencias futuras excepcionales por cerca de $1.7 billones para dar inicio a la fase inicial del Tren Multipropósito de Antioquia, considerado estratégico para la integración regional y el desarrollo logístico del departamento

El proyecto comenzará con la construcción de un corredor férreo entre Bello y Barbosa, conectado al metro de Medellín, lo que marca el punto de partida para relanzar el sistema ferroviario regional.

La decisión se concretó en el segundo y último debate de la Asamblea, lo que autoriza a la Gobernación de Antioquia a comprometer recursos públicos más allá del actual periodo, según detalló El Colombiano. Esta figura de vigencias futuras excepcionales permite financiar progresivamente un proyecto cuya ejecución está prevista entre 2028 y 2056.

La iniciativa fue presentada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, respaldada por los diputados Juan Esteban Villegas y Jonathan Roldán, y cuenta con la ejecución técnica de la Promotora Ferrocarril de Antioquia.

La administración de Antioquia cuenta
La administración de Antioquia cuenta con aval para asignar fondos a la construcción de un corredor férreo entre Bello y Barbosa, diseñado para enlazar con el metro y fortalecer el desarrollo logístico de la zona - crédito Freepik

El gobernador calificó el tren como prioritario y estratégico, resaltando la ampliación de la cobertura de transporte férreo en municipios en expansión urbana y el potencial de convertir al departamento en un nodo logístico entre el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio.

El diseño del sistema férreo contempla tres tramos principales y la conexión de 19 estaciones. El primer tramo cubre 99.6 kilómetros entre La Pintada y Caldas, con una inversión aproximada de COP 5.6 billones.

El segundo recorre 63 kilómetros entre Caldas y Barbosa, con una inversión de $8.33 billones. El tercero abarca 127.5 kilómetros de Barbosa a Puerto Berrío, con una inversión de $8.77 billones.

En conjunto, los tramos forman un corredor que unirá Caldas, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa y Puerto Berrío. Esta ruta es fundamental para la movilidad de pasajeros, carga y manejo de residuos, impulsando un modelo de infraestructura multimodal que permitirá la interconexión con otros medios de transporte y favorecerá la competitividad regional, según Caracol Radio.

La primera etapa priorizada, ya habilitada financieramente, corresponde al tramo de 29,8 kilómetros entre Bello y Barbosa. Este trayecto tendrá estaciones en los municipios del norte del Valle de Aburrá y enlazará directamente con la Línea A del Metro de Medellín.

Autoridades destacan la magnitud de
Autoridades destacan la magnitud de la obra y sus beneficios para pasajeros y carga. Las etapas y conexiones con el Metro de Medellín abren nuevas oportunidades para la región y su competitividad - crédito Metro de Medellín

De acuerdo con Soraya María Dasuky Quiceno, gerente encargada de la Promotora Ferrocarril de Antioquia, el tramo inicial aprovechará parte del corredor histórico ferroviario que será modernizado con estándares técnicos actuales. La estación de Barbosa funcionará como nodo de integración intermodal, lo que podría dinamizar la economía local y promover nuevos proyectos urbanos en la zona.

La siguiente fase clave será el corredor entre Caldas y Puerto Berrío, conformado por los tramos dos y tres, que suman 190,5 kilómetros y 19 estaciones (ocho de ellas integradas con la Línea A del Metro de Medellín).

Además, incluirá tres infraestructuras logísticas para carga en Primavera, Barbosa y Puerto Berrío. Esta sección está concebida como un eje de integración regional y nacional, fortaleciendo la conexión del departamento con el Nordeste antioqueño y el Magdalena Medio.

Sobre el modelo de financiación, el gobernador Rendón explicó al medio mencionado que se evalúa una alianza público-privada para ejecutar todos los tramos principales en una sola etapa, con los recursos aprobados como aporte público ante posibles inversores privados. La definición final del modelo dependerá de la estructuración técnica y de la identificación de socios interesados.

La aprobación de las vigencias futuras excepcionales respalda el modelo de concesión bajo el cual se gestionará el proyecto, con criterios para garantizar la sostenibilidad fiscal del departamento. Estas condiciones han surgido de simulaciones financieras diseñadas para evitar impactos negativos en otros proyectos estratégicos del departamento.

Los recientes traslados de mandos
Los recientes traslados de mandos superiores en direcciones clave de la Policía Nacional reflejan un giro significativo en las prioridades institucionales del Estado frente a desafíos complejos de seguridad y orden público - crédito Empresa Metro de Medellín

El impacto regional del Tren Multipropósito de Antioquia incluye la recuperación de corredores férreos perdidos, la integración de áreas urbanas y rurales y el fortalecimiento de la infraestructura logística regional.

El diputado Jonathan Roldán sostuvo que se trata de un “conglomerado de ideas” destinado a rescatar antiguos caminos férreos y beneficiar a cerca de 56 municipios del departamento.

Figuras clave como el secretario departamental de Infraestructura, Luis Horacio Gallón Arango, han destacado que la obra no solo transformará la movilidad de pasajeros, sino que dará un impulso decisivo a la logística y al desarrollo de la región, reforzando la conexión de Antioquia con las redes férreas nacionales.

En perspectiva, autoridades y expertos coinciden en que el Tren Multipropósito de Antioquia es un paso decisivo para modernizar la infraestructura de transporte en el departamento, atendiendo las necesidades actuales de movilidad y preparándose para los desafíos de integración y desarrollo del futuro.

