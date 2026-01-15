Joven de 19 años mató a su pareja durante una discusión y fue capturada por la Policía

La mujer quedó a disposición de las autoridades para que defina su situación judicial - crédito Freepik

Durante el 15 de enero de 2026, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de Yuleimis Esther Ochoa Mercado, una joven acusada de homicidio agravado. De acuerdo con el reporte de las autoridades, este sería el primer asesinato del año en el municipio El Carmen de Bolívar.

El hecho ocurrió el lunes festivo 12 de enero en el barrio Las Mercedes y las primeras investigaciones indican que se trataría de un episodio de intolerancia ligado al consumo de alcohol, lo que volvió a desatar la preocupación por la forma de resolver conflictos en la región, pues varios casos se han tornado violentos.

Según la versión oficial del coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, el hecho tuvo lugar mientras Luis Miguel Arrieta Vásquez, de 29 años, compartía con Ochoa Mercado en su residencia.

Durante la velada, una discusión escaló hasta tornarse violenta y la mujer habría reaccionado de forma violenta hasta causarle la muerte a su compañero sentimental.

Las investigaciones preliminares, lideradas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Sijín del Carmen de Bolívar, apuntan a que en medio del altercado la mujer utilizó un arma blanca, causando una herida en el tórax de Arrieta Vásquez.

Según informó el diario local El Universal las personas presentes experimentaron momentos de angustia cuando la víctima fue lesionada, y de inmediato lo trasladaron al Hospital Nuestra Señora del Carmen.

A pesar de la atención médica, los esfuerzos por salvarle la vida no dieron resultado, dado que la gravedad de la lesión comprometió órganos vitales y el personal médico confirmó que el ciudadano falleció minutos después de su ingreso.

La captura de la señalada agresora

Las patrullas de la Policía Nacional actuaron tras recibir el llamado de la comunidad y llevaron a cabo la captura en flagrancia de Ochoa Mercado, de 19 años. La joven señalada como la responsable de este brutal ataque quedó a disposición de la Fiscalía 36 de Turbaco, que asumió la investigación.

Entre tanto, las unidades de Policía Judicial realizaron la inspección técnica al cadáver, así como visitas al vecindario y entrevistas a familiares con el propósito de reconstruir los instantes previos al ataque y establecer responsabilidades.

En las entrevistas, las autoridades descartaron antecedentes judiciales relacionados con Luis Miguel Arrieta Vásquez e informaron que la principal hipótesis apunta a un hecho de intolerancia asociado al estado de embriaguez de los involucrados, por lo que se están investigando los antecedentes de problemas entre la pareja.

Además, el coronel Pinzón Poveda declaró lo siguiente tras conocerse el violento acto ocurrido en el sector: “Rechazamos de manera categórica cualquier hecho de violencia que atente contra la vida. La Policía Nacional actuó de manera oportuna, logrando la captura de la presunta agresora y poniéndola a disposición de la autoridad judicial. Invitamos a la ciudadanía a resolver los conflictos de forma pacífica y a denunciar oportunamente cualquier hecho que ponga en riesgo la convivencia y la seguridad”, palabras citadas por El Universal.

Finalmente, los actos urgentes quedaron en manos del CTI, mientras avanza el proceso judicial para definir la situación jurídica de Yuleimis Esther Ochoa Mercado y se programan las audiencias correspondientes.

Algunas personas especulan que pudo tratarse de un caso de defensa propia, aunque esta versión no está confirmada y se espera que la capturada declare detalles de lo sucedido dentro de la vivienda para tener aún más herramientas. Así como las entrevistas a los allegados a la pareja, para determinar si tenían una relación con antecedentes violentos, lo que pudo llevar a la tragedia.