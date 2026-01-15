Gustavo Petro negó que se produzca fentanilo en Colombia: “No tenemos los aparatos para hacerlo”

Gustavo Petro, presidente de Colombia, durante el Consejo de Ministros realizado el 14 de enero de 2026 - crédito Presidencia de Colombia

Tras confirmar la fecha del encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a los temas que se abordarán en la reunión que se producirá en la Casa Blanca en Washington.

Uno de los temas mencionados por el mandatario colombiano, durante su intervención en el Consejo de Ministros televisado realizado en la noche del miércoles 14 de enero de 2026, será la política antidrogas, en la que ordenó la publicación mensual del mapa de zonas con siembra de coca, elaborado por la Policía Nacional.

Adicional a ello, expresó su preocupación por las consecuencias que tiene fentanilo en el país sudamericano, descartando las versiones de que esta sustancia esté siendo elaborada en el territorio nacional.

Frente a ello, el presidente Petro subrayó la urgencia de evitar que esta sustancia se consolide en Colombia, como lo ha hecho en Estados Unidos, donde provoca aproximadamente 72 mil muertes anuales, según las últimas estadísticas citadas por el mandatario.

“La operación de detener, incautar, que es nuestra prioridad, y encontrar capos que pueda haber en ese tipo de operación o en el futuro, por las rentabilidades, pues, hermano es una prioridad, se vuelve una prioridad, porque eso sí estamos hablando de un arma de destrucción masiva”, indicó el jefe de Estado colombiano.

Pese a que ya se han detectado pequeñas cantidades de fentanilo en territorio nacional, el jefe del Estado advirtió que “nosotros no tenemos aparato industrial suficiente para hacer los insumos químicos que eso necesita”, existe el riesgo de que estos insumos ingresen de contrabando para ser mezclados localmente.

Según Petro, este proceso podría incluso superar la rentabilidad de la cocaína para las organizaciones criminales.

“Ahí tenemos un problema del cual tenemos que prevenir que suceda. Y esto significa prohibición legal, primero que todo ese tipo de insumos, creo que nuestra propuesta como Gobierno de prohibir en el Congreso por ley, fue exitosa”, manifestó.

En ese contexto, Petro recalcó la potencia letal del fentanilo al mencionar que “media bolsa de fentanilo, media libra, cuarto libra, puede matar dos barrios en Bogotá completos. Eso es lo que yo llamaría un arma de destrucción masiva”.

Finalmente, reconoció que, aunque la presencia del fentanilo en el país es escasa, su capacidad para causar muerte ya se ha evidenciado. “Ya sabemos que ha aparecido en Colombia, poca pequeña proporción, pero mata”, concluyó.

Encuentro entre Petro y Trump

De otro lado, el presidente Gustavo Petro confirmó que para el 3 de febrero de 2026 está previsto su encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, con el que podría dar fin a las tensiones entre ambas naciones.

En su intervención, el mandatario colombiano reiteró que este encuentro con su homólogo norteamericano se realizará en la Casa Blanca, y anticipó que, más allá de los temas ya establecidos, la reunión incluirá un análisis detallado de la lucha contra los narcóticos y evaluaciones basadas en datos provistos por autoridades estadounidenses y colombianas.

“En esa mesa, en donde estará el Gobierno de Trump y nosotros, se van a analizar datos… de sí en ciertas esferas en Estados Unidos, provenientes muchas de información colombiana, de gente que va allá… destruyen el que por fin hay una comunicación, que permite que el presidente y las autoridades sepan realmente qué está pasando con la lucha que hemos librado contra los narcóticos; en especial la cocaína”, sostuvo el mandatario.

En ese contexto, Petro resaltó que la fecha se concretó como resultado de gestiones previas y búsquedas de consenso que, hasta este momento, habían estado rodeadas de especulación.

Con su anuncio, el jefe de Estado cerró cualquier incertidumbre, subrayando la importancia de la cooperación para ofrecer garantías de tranquilidad a los ciudadanos de ambos países.

Esta cita, considerada clave para el futuro inmediato de la relación entre ambos países, servirá para explorar mecanismos de cooperación orientados a desactivar tensiones previas y construir acuerdos frente a retos compartidos como el narcotráfico y la seguridad regional.

