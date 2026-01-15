Gustavo Petro culpó al Congreso de que Colombia tenga que endeudarse ahora con intereses más altos “hasta hacernos quebrar”

Gustavo Petro, presidente de Colombia, admitió que "nosotros no nos endeudamos para gastar en nuestro programa, sino para pagar las deudas que heredamos" - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro defendió la declaración de emergencia económica y las medidas fiscales adoptadas por su gobierno al señalar que las acciones permitieron reducir el déficit fiscal y recuperar la confianza de los mercados internacionales. Por medio de alocución presidencial del 14 de enero, buscó responder a las críticas surgidas ante la intervención estatal y los decretos que impusieron impuestos a los grandes patrimonios. El mandatario afirmó que la respuesta de los inversores internacionales y el descenso de las tasas de interés reflejan el impacto positivo de la estrategia.

Según explicó, la emergencia económica se declaró en respuesta a hechos sobrevinientes que pusieron en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Resaltó que el principal instrumento del decreto fue la imposición de tributos a los llamados megarricos, es decir, al segmento más acaudalado del país. “El esfuerzo se concentró en captar recursos de los dueños de monopolios económicos, de rentas especulativas y de una reducida capa de la población, que no llega ni al 0,5%”, detalló el jefe de Estado.

Atribuyó el encarecimiento de la deuda pública a la actuación del Congreso de la República. Sostuvo que la negativa legislativa a aprobar la ley de financiamiento o reforma tributaria obligó al Gobierno a endeudarse en condiciones menos favorables. “La irresponsabilidad del Congreso nos lleva a pagar una deuda más cara que paga el pueblo de Colombia y que nos puede llevar a que sea cada vez más cara, hasta hacernos quebrar”, afirmó.

El futuro de la emergencia económica depende de la Corte Constitucional - crédito Corte Constitucional

Puntualizó que ante el rechazo del Congreso, el Ejecutivo debió acudir al endeudamiento, pero no para financiar programas propios, sino para cubrir compromisos heredados de administraciones anteriores. “Nosotros no nos endeudamos para gastar en nuestro programa, sino para pagar las deudas que heredamos. Ojo con eso”, remarcó. El costo de la deuda interna alcanzó tasas superiores al 13%, cifra que superó los niveles previos al bloqueo legislativo, lo que, según el mandatario, evidenció el impacto de las decisiones del Congreso sobre la estabilidad financiera.

Tributos a los megarricos

Y es que la declaración de emergencia económica permitió al Gobierno imponer tributos de manera directa a los grandes patrimonios, paso que, según Petro, generó un efecto inmediato en los mercados.

“Cuando decretamos la emergencia económica y pusimos los impuestos vía decreto a los megarricos de Colombia, entonces se cayeron las tasas de interés, las tasas que llaman de riesgo país en el exterior y nos ofrecieron casi, más de cuatro veces más de lo que pedimos. Eso se llama confianza en Colombia, en la economía en Colombia, del mercado mundial”, aseveró el mandatario.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, lamentó que “cuando el Congreso tumbó la ley de financiamiento nos llevó a asumir una deuda más costosa" - crédito

De acuerdo con los datos revelados por el presidente, la última operación de endeudamiento externo buscaba captar USD5.000 millones, pero la demanda de los inversores internacionales superó ampliamente las expectativas. “Ofrecieron USSD23.000 millones, operación de crédito externo, y la tasa de interés promedio de los USD5.000 millones en que nos endeudamos para pagar deuda más cara fue seis por ciento”, precisó en la intervención.

Confianza internacional

De igual forma, destacó que el resultado evidencia la confianza internacional en la economía colombiana ante la implementación de los decretos de emergencia. “Nos ganamos la confianza del mercado internacional, que hoy está haciendo cola por comprar los bonos colombianos a menor precio de lo que en años anteriores nos tocó comprar ante la oposición que nos saboteaba los proyectos de ley en el Congreso”, expresó.

También hizo referencia a la reducción del gasto público, al afirmar que en 2025 se recortaron $16 billones del presupuesto nacional. El ajuste, según el Ejecutivo, desmiente las críticas sobre un supuesto aumento del gasto estatal tras la emergencia.

El Ministerio de Hacienda apuntó que son cifras históricas en bonos externos para cubrir el financiamiento de 2026 - crédito @MinHacienda/X

Reducción del déficit fiscal

La respuesta positiva de los mercados, argumentó Petro, permitió reducir el déficit fiscal y mejorar el perfil de la deuda pública, lo que allana el camino a futuros gobiernos para disponer de mayores recursos destinados a programas sociales.

El mandatario insistió en que las medidas adoptadas buscan “sacar gente de la pobreza”, al tiempo que garantizan la sostenibilidad macroeconómica.

Asimismo, reiteró que la emergencia económica no representa una situación de caos ni un riesgo para la estabilidad, sino una estrategia destinada a recuperar la confianza y a garantizar recursos más baratos para el país. El presidente remarcó que la economía colombiana se encuentra en una etapa de superación de obstáculos estructurales, y que el déficit fiscal constituía el principal desafío, ahora atendido con la reciente batería de decretos.