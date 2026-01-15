Colombia

Gustavo Petro culpó al Congreso de que Colombia tenga que endeudarse ahora con intereses más altos “hasta hacernos quebrar”

El mandatario lamentó que el Legislativo haya bloqueado la ley de financiamiento con la que se planeaba ejecutar programas sociales y no pagar endeudamiento de otras administraciones

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia, admitió que "nosotros no nos endeudamos para gastar en nuestro programa, sino para pagar las deudas que heredamos" - crédito Presidencia

El presidente Gustavo Petro defendió la declaración de emergencia económica y las medidas fiscales adoptadas por su gobierno al señalar que las acciones permitieron reducir el déficit fiscal y recuperar la confianza de los mercados internacionales. Por medio de alocución presidencial del 14 de enero, buscó responder a las críticas surgidas ante la intervención estatal y los decretos que impusieron impuestos a los grandes patrimonios. El mandatario afirmó que la respuesta de los inversores internacionales y el descenso de las tasas de interés reflejan el impacto positivo de la estrategia.

Según explicó, la emergencia económica se declaró en respuesta a hechos sobrevinientes que pusieron en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. Resaltó que el principal instrumento del decreto fue la imposición de tributos a los llamados megarricos, es decir, al segmento más acaudalado del país. “El esfuerzo se concentró en captar recursos de los dueños de monopolios económicos, de rentas especulativas y de una reducida capa de la población, que no llega ni al 0,5%”, detalló el jefe de Estado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Atribuyó el encarecimiento de la deuda pública a la actuación del Congreso de la República. Sostuvo que la negativa legislativa a aprobar la ley de financiamiento o reforma tributaria obligó al Gobierno a endeudarse en condiciones menos favorables. “La irresponsabilidad del Congreso nos lleva a pagar una deuda más cara que paga el pueblo de Colombia y que nos puede llevar a que sea cada vez más cara, hasta hacernos quebrar”, afirmó.

El futuro de la emergencia
El futuro de la emergencia económica depende de la Corte Constitucional - crédito Corte Constitucional

Puntualizó que ante el rechazo del Congreso, el Ejecutivo debió acudir al endeudamiento, pero no para financiar programas propios, sino para cubrir compromisos heredados de administraciones anteriores. “Nosotros no nos endeudamos para gastar en nuestro programa, sino para pagar las deudas que heredamos. Ojo con eso”, remarcó. El costo de la deuda interna alcanzó tasas superiores al 13%, cifra que superó los niveles previos al bloqueo legislativo, lo que, según el mandatario, evidenció el impacto de las decisiones del Congreso sobre la estabilidad financiera.

Tributos a los megarricos

Y es que la declaración de emergencia económica permitió al Gobierno imponer tributos de manera directa a los grandes patrimonios, paso que, según Petro, generó un efecto inmediato en los mercados.

“Cuando decretamos la emergencia económica y pusimos los impuestos vía decreto a los megarricos de Colombia, entonces se cayeron las tasas de interés, las tasas que llaman de riesgo país en el exterior y nos ofrecieron casi, más de cuatro veces más de lo que pedimos. Eso se llama confianza en Colombia, en la economía en Colombia, del mercado mundial”, aseveró el mandatario.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, lamentó que “cuando el Congreso tumbó la ley de financiamiento nos llevó a asumir una deuda más costosa" - crédito

De acuerdo con los datos revelados por el presidente, la última operación de endeudamiento externo buscaba captar USD5.000 millones, pero la demanda de los inversores internacionales superó ampliamente las expectativas. “Ofrecieron USSD23.000 millones, operación de crédito externo, y la tasa de interés promedio de los USD5.000 millones en que nos endeudamos para pagar deuda más cara fue seis por ciento”, precisó en la intervención.

Confianza internacional

De igual forma, destacó que el resultado evidencia la confianza internacional en la economía colombiana ante la implementación de los decretos de emergencia. “Nos ganamos la confianza del mercado internacional, que hoy está haciendo cola por comprar los bonos colombianos a menor precio de lo que en años anteriores nos tocó comprar ante la oposición que nos saboteaba los proyectos de ley en el Congreso”, expresó.

También hizo referencia a la reducción del gasto público, al afirmar que en 2025 se recortaron $16 billones del presupuesto nacional. El ajuste, según el Ejecutivo, desmiente las críticas sobre un supuesto aumento del gasto estatal tras la emergencia.

El Ministerio de Hacienda apuntó
El Ministerio de Hacienda apuntó que son cifras históricas en bonos externos para cubrir el financiamiento de 2026 - crédito @MinHacienda/X

Reducción del déficit fiscal

La respuesta positiva de los mercados, argumentó Petro, permitió reducir el déficit fiscal y mejorar el perfil de la deuda pública, lo que allana el camino a futuros gobiernos para disponer de mayores recursos destinados a programas sociales.

El mandatario insistió en que las medidas adoptadas buscan “sacar gente de la pobreza”, al tiempo que garantizan la sostenibilidad macroeconómica.

Asimismo, reiteró que la emergencia económica no representa una situación de caos ni un riesgo para la estabilidad, sino una estrategia destinada a recuperar la confianza y a garantizar recursos más baratos para el país. El presidente remarcó que la economía colombiana se encuentra en una etapa de superación de obstáculos estructurales, y que el déficit fiscal constituía el principal desafío, ahora atendido con la reciente batería de decretos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDeudaCongresoReforma TributariaLey de FinanciamientoEmergencia EconómicaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

‘Desafío Siglo XXI’: Neos y Gamma se enfrentarán en el Box Blanco en medio de las tensiones

Los participantes continúan expresando su molestia con sus compañeros

‘Desafío Siglo XXI’: Neos y

Congreso denunció nefastas consecuencias a las que se expondrá por recorte presupuestal impuesto por el Gobierno Petro

Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado de la República, aseguró que la asignación limitaría inversión en tecnología y seguridad

Congreso denunció nefastas consecuencias a

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

El cuadro motilón regresará en 2026 a la primera división del fútbol colombiano, por lo que aceptó la invitación para dos partidos amistosos de pretemporada de alto cartel en territorio uruguayo

EN VIVO - San Lorenzo

Gobernador de Cundinamarca pidió medidas frente a denuncias de exagerados incrementos en la tarifa del transporte intermunicipal

Jorge Emilio Rey reconoció que, aunque no tienen competencias, solicitó a la Superintendencia de Transporte que adopte controles para evitar la especulación en las tarifas de los transportes en la sabana, que habrían registrado -según denuncias- incrementos de hasta el 30%

Gobernador de Cundinamarca pidió medidas

Menor de edad colombiana tardó seis años para reencontrarse con su mamá en España, pero murió en grave accidente de tránsito

La colisión frontal, ocurrida a mediodía del sábado 10 de enero, provocó la movilización de servicios de emergencia y el corte del tráfico. Su familia en Colombia pide ayuda

Menor de edad colombiana tardó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Exmiembros del Clan del Golfo

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

Caída de ‘Santiago’, uno de los máximos cabecillas del ELN, se dio gracias a una traición dentro de sus filas: cómo fue

ENTRETENIMIENTO

‘Desafío Siglo XXI’: Neos y

‘Desafío Siglo XXI’: Neos y Gamma se enfrentarán en el Box Blanco en medio de las tensiones

EN VIVO | Siga el homenaje a Yeison Jiménez hoy, 14 de enero, en el Movistar Arena: por problemas logísticos el tributo al cantante no pudo continuar

Luis Alfonso propuso acoger con trabajo al equipo de Yeison Jiménez luego de su fallecimiento: “Así lo hubiera querido”

Top 10 Netflix Colombia: Las películas más populares de que no podrás dejar de ver

Yeison Jiménez y Darío Gómez: reviven videos de la estrecha relación entre los grandes artistas

Deportes

EN VIVO - San Lorenzo

EN VIVO - San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo: siga aquí el partido amistoso de la Serie del Río de la Plata 2026, que se jugará en Uruguay

Así fue el debut de Falcao García con Millonarios: hinchas de Boca lo silbaron en La Bombonera

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de jugadores para los clubes del fútbol colombiano hoy, 14 de enero

Falcao debutó y Millonarios sacó un empate de La Bombonera: empate sin goles frente a Boca Juniors

Jugador de Gremio podría convertirse en el nuevo fichaje de América de Cali, pensando en la Liga BetPlay