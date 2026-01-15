Gustavo Petro confirmó fecha de la reunión con Donald Trump en la Casa Blanca: así fue el anuncio

En el Consejo de Ministros del miércoles 14 de enero, el presidente de la República oficializó que será el 3 de febrero el día en que se reúna con Donald Trump en la Casa Blanca - crédito @infopresidencia/X

Con un breve anuncio en el inicio del Consejo de Ministros, efectuado en la noche del miércoles 14 de enero de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó la fecha en la que sostendrá el esperado encuentro con su par de Estados Unidos, Donald Trump: que lo invitó a acudir a la Casa Blanca, en Washington D. C., como el primer paso en el desescalamiento de los enfrentamientos mediáticos entre ambos, que llevó la relación bilateral a niveles tensionantes.

Según el jefe de Estado, será el martes 3 de febrero cuando sostengan el encuentro, que empezó a gestionarse en la llamada que sostuvieron el pasado 7 de enero, siendo este el primer diálogo entre ambos. Aunque inicialmente se había hablado de la posibilidad de que fuera entre el 4 y 6 de febrero, finalmente fue el propio mandatario el que le puso fin a las especulaciones y oficializó el día en el que abordará con el gobernante norteamericano diferentes temáticas.

“Una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero, ya veremos los resultados de la misma que es determinante. Mi intención es que el colombiano y la colombiana, de cualquier lugar y cualquier país no sufra y esté tranquilo", expresó Petro en su intervención inicial, en la que hizo énfasis la lucha antidrogas de su administración y que espera compartir con Trump en esta visita, con el fin de aunar esfuerzos y visiones conjuntas sobre un flagelo que afecta al hemisferio.

Ya se ha registrado el primer diálogo entre Donald Trump y Gustavo Petro, con el fin de reconducir la relación bilateral tras varios desencuentros - crédito suministradas a Infobae Colombia

Las expectativas de la reunión con Donald Trump, desde la visión de Gustavo Petro

De cara a esta especie de cónclave, para el cual se han hecho preparativos -y, de hecho- se envió al ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, a hacer acercamientos con políticos de ambos partidos, se pretende -en efecto- priorizar el combate al narcotráfico: considerado un enemigo común por ambos y reactivar la cooperación internacional y buscar estrategias conjuntas más efectivas que permitan reducir los índices de producción y venta.

En sus afirmaciones, Petro no dejó pasar la oportunidad para lanzar pullas a los sectores de oposición: a raíz de la visita en curso de la senadora y exprecandidata presidencial María Fernanda Cabal, que a la par de la agenda que cumple el ministro Sánchez, también ha empezado a sostener una clase de reuniones con políticos republicanos e incluso, estuvo presente en la Casa Blanca, aunque todavía no se conozcan los alcances de esta visita.

Durante su exposición en el Consejo de Ministros, el presidente indicó que hay políticos colombianos interesados en el fracaso de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos - crédito @infopresidencia/X

“En esa mesa, en donde estará el Gobierno de Trump y nosotros, se van a analizar datos -no creo que sea muy larga la reunión, ya lo veremos- de si en ciertas esferas en EE. UU., provenientes muchas de información colombiana, de gente que va allá -otra vez volvieron a lo mismo, a ver cómo ponen preso al presidente o pegan un bombazo- destruyen el que por fin hay una comunicación, que permite que el presidente y las autoridades sepan realmente qué está pasando con la lucha que hemos librado contra los narcóticos; en especial la cocaína", dijo Petro en su intervención.

También se podría abordar las acciones conjuntas que se adelantarán en la frontera con Venezuela contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este acuerdo podría representar un avance significativo en la coordinación internacional para enfrentar a los grupos armados que operan en la región; en el que se suma la situación política y de seguridad en la región, frente a las recientes operaciones militares que han causado un remezón al ajedrez político en Sudamérica.

La visita de la senadora María Fernanda Cabal fue mencionada, de manera indirecta, por el presidente Gustavo Petro en su aparición en el Consejo de Ministros del 14 de enero - crédito @MariaFdaCabal/X

Finalmente, o al menos del lado colombiano, se prevé que la discusión incluya el tratamiento de las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac ), conocidas como la Lista Clinton. Al respecto, el presidente colombiano plantea abordar su situación y la de otros actores colombianos afectados por estas medidas, además de tratar temas de seguridad fronteriza y migración para contener los flujos irregulares y fortalecer la estabilidad regional.