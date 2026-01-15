Dos ciudadanos chinos probaron las frutas colombianas por primera vez y su reacción se viralizó: “Me encanta”

Desde el ácido limón mandarín hasta la dulce guayaba. Mira cómo reaccionan y qué puntaje le dan Leo y David a 10 frutas típicas colombianas en su visita a la plaza de mercado de Paloquemao - crédito @gacmotor_colombia / Instagram

Colombia ha consolidado su reputación como destino privilegiado por la variedad de frutas frescas disponibles durante todo el año.

Esta es una característica resaltada en una experiencia reciente que tuvo como protagonistas a dos ciudadanos chinos en la tradicional plaza de mercado de Paloquemao en Bogotá.

Definieron un “ranking” de frutas nacionales que, fuera de Colombia, pocos reconocen, llevándose varias sorpresas sensoriales en el proceso. Según el registro audiovisual del encuentro. La dinámica consistió en seleccionar y puntuar del 1 al 10 cada una de las frutas degustadas.

El limón mandarín inauguró la experiencia, y tras el primer bocado uno de ellos afirmó, “Oh. ¿Diez, no?”. Sin embargo, el entusiasmo inicial contradijo a otro integrante del grupo, quien sentenció, “No, diez. Es un vinagre, no una fruta”.

La reacción fue distinta ante el maracuyá, que provocó gestos de sorpresa y la evaluación: “Más agrio que el limón. Podría ser un nueve”. La degustación del zapote derivó en otra reflexión significativa: “¿Por qué la semilla es tan grande?.. Ocho”.

El paso por el higo generó una opinión moderada, al declarar: “Esto es bueno, como siete. No, o sea, es bueno, pero nada especial”. Sobre la mora, la percepción fue más crítica: “Ácida. Sí. La mora es buena. Mora con leche, perfecto. Pero la mora es ácida. No. Así que, seis”.

La ronda continuó con la ciruela, que recibió un comentario escueto: “No tan dulce. Bueno”, mientras el mango no alcanzó el entusiasmo de otros frutos: “Quizás cinco. Probemos más frutas. Mango, mango. Sí, cuatro. Sí. Cuatro”.

La originalidad conquistó paladares al llegar la granadilla, descrita así: “¡Oh! Gelatina. Muy buena. Tres”. Al contactar a la pera nacional, la primera impresión fue de desconcierto: “¿Qué es esto? Es una pera, igual que en China. Dos”

El veredicto final diferenció matices: “Guayaba, ¿verdad? Sí, me encanta. Número uno”. El último puesto sobre “amor limón” generó muchas risas cuando uno de los chinos se comió un limón entero sin hacer gestos.

La secuencia cerró con una invitación abierta: “Deja en los comentarios qué más les damos de probar a Leo y David aquí, en Colombia”.

La diversidad de productos como la uchuva, lulo, pitahaya, guanábana, borojó, granadilla, gulupa y chirimoya tienen un gran atractivo en el país en términos de sabores, aromas y valor nutricional, facilitando el acceso tanto en mercados locales como en la exportación.

Las estimaciones recientes sobre la población china en Colombia en 2025 mostraron una tendencia de crecimiento sostenido, impulsada principalmente por el auge comercial entre ambos países y el desarrollo de programas de cooperación técnica.

Según los datos citados para el periodo 2024-2025, la presencia china experimentó una expansión, aunque las cifras oficiales variaron, con proyecciones que situaron el número de residentes entre 20.000 y 25.000 personas.

Además, ambos gobiernos reconocieron el aumento de turistas chinos interesados en visitar Colombia, reflejo directo de una relación bilateral fortalecida.

Esta expansión en los intercambios comerciales encontró un reflejo particular en la integración social y cultural, evidenciada en interacciones cotidianas.

Durante la difusión del video, las reacciones del público hicieron énfasis en la diversidad gastronómica nacional y el modo en que los visitantes internacionales experimentaron la oferta local.

“Que prueben arepas colombianas: arepa paisa, arepa boyacense, arepa santandereana, arepa de choclo y más”, solicitó un usuario, mientras otro remarcó sobre las frutas: “Deben dársela en jugo”.

La participación ciudadana también incluyó recomendaciones sobre acompañamiento y preparación de productos locales. “El maracuyá con limón mandarino y pinto de sal con una cerveza”, propuso un participante. Además, se señalaron formas tradicionales para consumir ingredientes autóctonos. “Que prueben los jugos o batidos de esas mismas frutas” y “Chontaduro con miel y sal”, afirmaron distintos comentaristas.

En el intercambio digital surgieron advertencias sobre las costumbres alimenticias colombianas, como se evidencia en la sugerencia: “Deberían explicarles que hay frutas que no se comen directamente sino preparadas en jugo”. Incluso las críticas tuvieron cabida, con personas que concluyeron: “Les dieron las peores, las que son de comer así. Qué abejas”.