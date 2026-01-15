Colombia

Capturado alias Ratón, presunto responsable del homicidio de “Chuky” en Santa Marta

El trabajo de inteligencia y seguimiento permitió a la Policía Nacional capturar a Kevin Farid Salcedo González, quien deberá permanecer en la cárcel mientras avanza el proceso judicial

Guardar
El detenido fue identificado como
El detenido fue identificado como Kevin Farid Salcedo González - crédito Fiscalía General/Montaje Infobae

Un hombre identificado como Alejandro Martínez, conocido como alias Chuky, murió tras recibir varios disparos a las afueras de su residencia en Santa Marta.

El hecho, ocurrido el 5 de julio de 2023, generó gran conmoción entre habitantes de la zona, según informó El Heraldo.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Kevin Farid Salcedo González, alias Ratón, como presunto autor del crimen, en un proceso que incluyó cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, ambos considerados delitos de alto impacto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue atacada cuando salía junto a su pareja sentimental, quien presenció el momento en que el atacante disparó en repetidas ocasiones.

Vecinos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, pero Martínez falleció poco después de ingresar a un centro médico debido a la gravedad de las heridas.

La víctima fue identificada como
La víctima fue identificada como Alejandro Martínez alias Chuky - crédito Montaje Infobae

Captura de alias Ratón

La investigación, liderada por una fiscal seccional, permitió identificar la presunta responsabilidad de Salcedo González en los hechos. El acusado deberá permanecer privado de la libertad mientras avanzan las diligencias judiciales, conforme a lo dispuesto por un juez de control de garantías.

La medida restrictiva se cumplirá en la cárcel Rodrigo de Bastidas, ubicada en el departamento de Magdalena.

La captura de Salcedo González fue posible gracias a labores de inteligencia y seguimiento por parte de la Policía Nacional, que actuó en cumplimiento de una orden judicial emitida tras el avance del proceso investigativo. Las autoridades resaltaron la importancia de esta acción para contrarrestar los hechos violentos y fortalecer la seguridad en la ciudad.

Según explicó la Fiscalía General de la Nación, existen evidencias que vinculan a alias Ratón con el uso de un arma de fuego para perpetrar el homicidio, elemento crucial dentro del caso. El reporte oficial señaló que el trabajo articulado entre los organismos de investigación y la fuerza pública contribuye a esclarecer crímenes y llevar a los responsables ante la justicia.

Imagen de referencia. Las autoridades
Imagen de referencia. Las autoridades destacan la importancia de esta detención en los esfuerzos por reducir la violencia y brindar mayor seguridad a los habitantes de la ciudad - crédito Policía Nacional

Los familiares de la víctima y los residentes del sector han pedido justicia y mayor presencia institucional en la zonas.

Por su parte, la Fiscalía y la Policía Nacional reiteraron su compromiso de continuar las investigaciones para esclarecer el móvil del asesinato y garantizar la protección ciudadana.

Detenido en Santa Marta ciudadano suizo buscado por Interpol y vinculado al narcotráfico internacional

La Policía Nacional anunció la detención en Santa Marta de Vik Ntominik Gioel, ciudadano suizo requerido internacionalmente por delitos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.

La captura, solicitada por la justicia española y coordinada con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), se realizó la noche del viernes 9 de enero en una vía pública de la capital del Magdalena.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, indicó que el operativo fue resultado de un trabajo conjunto entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin).

Gioel tenía activa una Notificación Roja de Interpol, lo que permitió su ubicación tras una investigación que se extendió durante seis meses y en la que se determinó que habría utilizado identidades y documentación falsa para eludir a las autoridades.

Interpol solicitó la captura de
Interpol solicitó la captura de Gioel, considerado presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a gran escala - crédito Policía Nacional

Las pesquisas señalan a Gioel como presunto líder de una red criminal transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes con destino a Europa.

Las autoridades españolas lo relacionan con la organización y logística de laboratorios clandestinos para la producción de cocaína y cannabis en Albalat de Taronchers, Valencia.

El procedimiento se enmarca dentro de los esfuerzos de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.

El ciudadano suizo fue trasladado a Bogotá, donde permanece bajo custodia mientras avanzan los trámites judiciales para su extradición a España.

Las autoridades colombianas destacaron la importancia de la colaboración entre organismos policiales internacionales para lograr la aprehensión de personas señaladas por delitos de alto impacto, y reiteraron su disposición a continuar fortaleciendo la cooperación frente a estructuras criminales con operaciones transfronterizas.

Temas Relacionados

Homicidio en Santa MartaAsesinato en Santa MartaCrimen en Santa Martaalias Ratónalias ChukyViolencia en Santa MartaCapturado en Santa MartaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Junior vs. Santa Fe: siga aquí la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

El campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay I-2025 recibe en el estadio Metropolitano de Barranquilla al campeón del primer semestre del campeonato del año pasado, en busca del primer título del 2026

EN VIVO - Junior vs.

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

El torneo de primera división en Colombia iniciará el fin de semana del 16 de enero y contará con varios jugadores de proceso por selecciones sudamericanas y la selección Colombia

EN VIVO - Mercado de

Dorado Mañana resultados ganadores hoy 15 de enero

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados ganadores hoy

ANI confirmó que proyecto vial del Eje Cafetero pasará al Invías a través de proceso de reversión: qué significa

La Agencia Nacional de Infraestructura, tras una visita técnica conjunta con el concesionario, anunció que la vía cumple los requisitos para la futura entrega a Invías tras casi tres décadas de operación privada

ANI confirmó que proyecto vial

Cartagena tendrá un nuevo recorrido peatonal y otras obras que facilitarán hacer recorridos por las murallas

Estas obras se encargarán de reconectar los tramos de la muralla que quedaron fragmentados tras sucesivas reformas urbanas

Cartagena tendrá un nuevo recorrido
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Las preguntas que Lina Garrido

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

ENTRETENIMIENTO

Alexa Torrex rompió en llanto

Alexa Torrex rompió en llanto en ‘La casa de los famosos Colombia 3’ tras acusaciones de sus compañeros

El Charrito Negro reconoció a Yeison Jiménez como “el segundo Rey” del despecho, durante el homenaje en Bogotá

Daniela Salazar y Simón Pulgarín vivieron momentos de pánico con accidente doméstico que tuvo su hijo: qué pasó

Karen Sevillano hizo duras críticas a Yina Calderón y provocó pelea tras su participación como jueza en ‘La casa de los famosos’: “Envidiosas”

Homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá: asistentes aseguran haber escuchado la voz del artista durante el evento

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

EN VIVO - Junior vs. Santa Fe: siga aquí la final de ida de la Superliga de Colombia 2026

Junior invita a sus hinchas a la presentación de Luis Muriel en el Metropolitano: Cristobal Soria será el presentador del evento

Colombia vs. Portugal: el partido más demandado en la última fase de venta de boletas para el Mundial 2026, superando la gran final

Precios bajos, lotería inédita y visados bloqueados: el gran desafío para los colombianos rumbo a los Juegos Olímpicos 2028