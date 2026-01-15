Capturado alias Ratón, presunto responsable del homicidio de “Chuky” en Santa Marta

El detenido fue identificado como Kevin Farid Salcedo González - crédito Fiscalía General/Montaje Infobae

Un hombre identificado como Alejandro Martínez, conocido como alias Chuky, murió tras recibir varios disparos a las afueras de su residencia en Santa Marta.

El hecho, ocurrido el 5 de julio de 2023, generó gran conmoción entre habitantes de la zona, según informó El Heraldo.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Kevin Farid Salcedo González, alias Ratón, como presunto autor del crimen, en un proceso que incluyó cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, ambos considerados delitos de alto impacto.

De acuerdo con las autoridades, la víctima fue atacada cuando salía junto a su pareja sentimental, quien presenció el momento en que el atacante disparó en repetidas ocasiones.

Vecinos dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, pero Martínez falleció poco después de ingresar a un centro médico debido a la gravedad de las heridas.

La víctima fue identificada como Alejandro Martínez alias Chuky - crédito Montaje Infobae

Captura de alias Ratón

La investigación, liderada por una fiscal seccional, permitió identificar la presunta responsabilidad de Salcedo González en los hechos. El acusado deberá permanecer privado de la libertad mientras avanzan las diligencias judiciales, conforme a lo dispuesto por un juez de control de garantías.

La medida restrictiva se cumplirá en la cárcel Rodrigo de Bastidas, ubicada en el departamento de Magdalena.

La captura de Salcedo González fue posible gracias a labores de inteligencia y seguimiento por parte de la Policía Nacional, que actuó en cumplimiento de una orden judicial emitida tras el avance del proceso investigativo. Las autoridades resaltaron la importancia de esta acción para contrarrestar los hechos violentos y fortalecer la seguridad en la ciudad.

Según explicó la Fiscalía General de la Nación, existen evidencias que vinculan a alias Ratón con el uso de un arma de fuego para perpetrar el homicidio, elemento crucial dentro del caso. El reporte oficial señaló que el trabajo articulado entre los organismos de investigación y la fuerza pública contribuye a esclarecer crímenes y llevar a los responsables ante la justicia.

Imagen de referencia. Las autoridades destacan la importancia de esta detención en los esfuerzos por reducir la violencia y brindar mayor seguridad a los habitantes de la ciudad - crédito Policía Nacional

Los familiares de la víctima y los residentes del sector han pedido justicia y mayor presencia institucional en la zonas.

Por su parte, la Fiscalía y la Policía Nacional reiteraron su compromiso de continuar las investigaciones para esclarecer el móvil del asesinato y garantizar la protección ciudadana.

Detenido en Santa Marta ciudadano suizo buscado por Interpol y vinculado al narcotráfico internacional

La Policía Nacional anunció la detención en Santa Marta de Vik Ntominik Gioel, ciudadano suizo requerido internacionalmente por delitos vinculados al narcotráfico y el crimen organizado.

La captura, solicitada por la justicia española y coordinada con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), se realizó la noche del viernes 9 de enero en una vía pública de la capital del Magdalena.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón Zambrano, indicó que el operativo fue resultado de un trabajo conjunto entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin).

Gioel tenía activa una Notificación Roja de Interpol, lo que permitió su ubicación tras una investigación que se extendió durante seis meses y en la que se determinó que habría utilizado identidades y documentación falsa para eludir a las autoridades.

Interpol solicitó la captura de Gioel, considerado presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas a gran escala - crédito Policía Nacional

Las pesquisas señalan a Gioel como presunto líder de una red criminal transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes con destino a Europa.

Las autoridades españolas lo relacionan con la organización y logística de laboratorios clandestinos para la producción de cocaína y cannabis en Albalat de Taronchers, Valencia.

El procedimiento se enmarca dentro de los esfuerzos de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas.

El ciudadano suizo fue trasladado a Bogotá, donde permanece bajo custodia mientras avanzan los trámites judiciales para su extradición a España.

Las autoridades colombianas destacaron la importancia de la colaboración entre organismos policiales internacionales para lograr la aprehensión de personas señaladas por delitos de alto impacto, y reiteraron su disposición a continuar fortaleciendo la cooperación frente a estructuras criminales con operaciones transfronterizas.