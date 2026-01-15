Bogotá abre 5.000 cupos para estudiar gratis: salud, gastronomía, logística, audiovisual, animación digital, entre otros

El programa habilitó 5.000 cupos con enfoque en los sectores productivos con alta demanda en el mercado laboral de Bogotá - crédito Freepik

La ciudad de Bogotá dio un paso clave en el fortalecimiento de su capital humano con la apertura de 5.000 cupos gratuitos para el programa Experta, una iniciativa que apunta a mejorar la empleabilidad y adaptar las competencias laborales a las necesidades del mercado actual.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico presentó la convocatoria para el primer semestre del año, dirigida a personas que buscan capacitarse en sectores de alta demanda. El periodo de postulaciones permanecerá abierto entre el 15 de enero y el 20 de marzo de 2026, según anunció la entidad.

Este programa, de carácter gratuito y certificado, ofrece cursos de 60 horas en modalidad híbrida, lo que implica tanto actividades presenciales como virtuales. Así, los participantes pueden acceder a formación flexible y adaptada a diferentes estilos de aprendizaje, sin dejar de lado la interacción directa con expertos en sus áreas de interés.

La oferta académica abarca áreas consideradas estratégicas en la economía local: salud, gastronomía, logística, audiovisual, animación digital, empleos verdes, servicios administrativos, manufactura y Business Process Outsourcing (BOP). De este modo, el programa Experta busca cubrir un espectro amplio de sectores con alta demanda de talento en la capital.

Quienes logren acceder a los cupos recibirán al finalizar una certificación formal, avalada por la Secretaría, que incrementa sus posibilidades de acceder a mejores empleos. Además, una de las fortalezas de Experta radica en su conexión directa con espacios de contratación: los egresados tendrán la oportunidad de participar en ferias de empleo y procesos de selección vinculados a las empresas más activas en Bogotá.

La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría, Bibiana Quiroga, declaró a la prensa que la apuesta es: “Una formación gratuita, pertinente y de calidad, que responda a las necesidades del mercado laboral y permita a las personas fortalecer sus conocimientos y capacidades para acceder a oportunidades de empleo y crecimiento económico”.

El proceso de inscripción está disponible en el portal oficial de la Secretaría: https://desarrolloeconomico.gov.co/experta/. Allí, las personas interesadas pueden completar el registro y seleccionar el área de formación que más se ajuste a sus intereses profesionales.

Para participar, los candidatos deben cumplir varios requisitos: tener mayoría de edad, residir en la ciudad de Bogotá y contar con título de bachiller. Otro criterio excluyente es no ser beneficiario de los programas Socios Talento Capital, Jóvenes con Oportunidades o Fundación Acción Interna, todos en convenio con la Secretaría.

Además, quienes hayan cursado programas similares bajo el marco del convenio SENA-SDDE, o estén inscritos en más de un programa de la Secretaría, no podrán aplicar.

En su edición más reciente durante 2025, Experta demostró su impacto en la población al permitir que cada participante obtuviera la certificación correspondiente y ampliara su espectro de oportunidades en el mercado laboral local. Según la entidad, el programa se consolidó ese año como una de las apuestas más robustas para el impulso del empleo y la cualificación profesional en Bogotá.

La estrategia no solo se limita a la adquisición de conocimientos: promueve la inserción laboral efectiva y el crecimiento económico personal. Quienes finalizan el proceso formativo logran, en muchos casos, establecer vínculos directos con empresas interesadas en perfiles calificados, gracias a la alianza con ferias de empleo y a la red de contactos generada a través de la Secretaría.

En palabras de Bibiana Quiroga, la iniciativa representa una respuesta concreta a las demandas actuales del mercado: “La formación debe estar alineada con los sectores productivos que más empleo generan y con los perfiles que las empresas realmente están buscando incorporar”. De esta manera, la política pública se alinea con la realidad económica, generando un círculo virtuoso de capacitación y contratación.

La modalidad híbrida de los cursos facilita la participación de quienes, por razones laborales o personales, no pueden asistir a sesiones presenciales de manera constante. La flexibilidad del modelo permite que más ciudadanos accedan a formación de calidad sin renunciar a sus responsabilidades cotidianas.