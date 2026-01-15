Colombia

Así se reconfiguró el Gobierno Petro tras remezón en el círculo cercano del presidente: el ‘fuego amigo’ sigue entre los pasillos

Las modificaciones dispuestas en los principales organismos del Ejecutivo, impulsadas por el presidente Petro, ocurrieron a pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías y en medio de fuertes cuestionamientos internos y externos

Guardar
El presidente hizo relevos clave
El presidente hizo relevos clave en el Departamento Administrativo de la Presidencia, la DNI y el Ministerio de Igualdad en medio de tensiones internas - crédito César Carrión/Presidencia

Las recientes modificaciones introducidas por el presidente Gustavo Petro han transformado el gabinete presidencial y su círculo más cercano en medio de fuertes tensiones internas.

En las últimas 48 horas, la Casa de Nariño fue escenario de movimientos clave, como los relevos en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ministerio de Igualdad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, los movimientos repentinos del presidente Petro se dan apenas iniciando el 2026 y a tan solo 15 días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, lo que generó un mar de críticas.

En medio de la última ‘reconfiguración’ del jefe de Estado, José Raúl Moreno asumió protagonismo al ser ratificado como jefe de Despacho y nuevo titular del Departamento Administrativo de la Presidencia. Además, quedó a cargo temporalmente del Ministerio de Igualdad hasta que se nombre a un nuevo ministro.

Moreno, considerado una figura discreta y cercana a la agenda presidencial, reemplaza a Angie Rodríguez, quien, tras 11 meses en ese puesto, fue trasladada al Fondo de Adaptación.

El relevo en la Dirección Nacional de Inteligencia se produjo con la renuncia de Jorge Lemus a solicitud presidencial. Lemus, antiguo militante del M-19, cede el cargo a René Guarín, quien venía desempeñándose como responsable de tecnología y sistemas de la Presidencia.

Wilmar Mejía, director estratégico de inteligencia, fue suspendido en ese proceso, mientras persisten cuestionamientos sobre presuntas filtraciones de información a grupos armados.

Por otro lado, Juan Carlos Florián dejó la jefatura del Ministerio de Igualdad tras la solicitud de renuncia por parte del presidente y en medio de controversias administrativas que Florián negó. Su salida se confirmó con su ausencia en el primer Consejo de Ministros del año y representa el cambio número 58 en el gabinete desde el comienzo del actual mandato.

Temas Relacionados

Gustavo PetroGabinete presidencial ColombiaCasa de NariñoJosé Raúl MorenoMinisterio de IgualdadLey de GarantíasPacto HistóricoRemezón Gobierno PetroColombia-noticias

Más Noticias

Gustavo Petro afirmó que el decreto de emergencia económica estaría bajando el déficit fiscal

El presidente publicó un mensaje en sus redes sociales, en medio de un pronunciado rechazo a la medida que, incluso, está en revisión de la Corte Constitucional, ante la queja disciplinaria que alega que el decreto es “inconstitucional”

Gustavo Petro afirmó que el

Enrique Gómez arremetió contra Gustavo Petro e Iván Cepeda: “Medio país está repartido entre las Farc de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’”

El político y abogado aseguró que el control territorial de las organizaciones criminales se ha intensificado bajo políticas de la actual administración

Enrique Gómez arremetió contra Gustavo

Revelan gastos de la consulta del Pacto Histórico: Iván Cepeda y Carolina Corcho reportaron más de $2.300 millones

El senador destinó la mayor parte de sus recursos a publicidad política, con un gasto total de $964.830.000, mientras que la cabeza de lista al Senado concentró $1.428.995.950 principalmente en la organización de actos públicos y actividades administrativas

Revelan gastos de la consulta

Clima en Medellín: cuál será la temperatura máxima y mínima este 15 de enero

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país

Clima en Medellín: cuál será

Clima en Barranquilla: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

El clima en Barranquilla cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Barranquilla: conoce el
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Diez militares heridos tras ola

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

Ejército sometió y desarticuló comisión de las disidencias de alias Calarcá en Chocó: tenía ambicioso plan de expansión

Polémica por supuestas amenazas de alias Naín, líder de las Acsn, contra Gustavo Petro: asegura que lo están suplantando

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos

‘La casa de los famosos Colombia’ tuvo su primera noche de nominación y juicio: Marcela Reyes volvió a enfrentarse a Valentino

‘Desafío Siglo XXI’: sigue la preocupación por la lesión de Kevyn, mientras Leo confesó su cariño por Zambrano

Último adiós de Luis Alberto Posada a Yeison Jiménez dejó lágrimas, nuevas peleas y reflexiones

Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena: familia y amigos le dieron el último adiós

Luis Alfonso propuso acoger con trabajo al equipo de Yeison Jiménez luego de su fallecimiento: “Así lo hubiera querido”

Deportes

EN VIVO - Mercado de

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

Precios bajos, lotería inédita y visados bloqueados: el gran desafío para los colombianos rumbo a los Juegos Olímpicos 2028

Mercado de fichajes Liga BetPlay: altas y bajas de los 20 equipos durante el 14 de enero

La carrera contra el despido: estos son los 20 entrenadores que arrancan la Liga BetPlay con trabajo

Cúcuta sorprendió y derrotó 1-0 a San Lorenzo en amistoso internacional