Así se reconfiguró el Gobierno Petro tras remezón en el círculo cercano del presidente: el ‘fuego amigo’ sigue entre los pasillos

El presidente hizo relevos clave en el Departamento Administrativo de la Presidencia, la DNI y el Ministerio de Igualdad en medio de tensiones internas - crédito César Carrión/Presidencia

Las recientes modificaciones introducidas por el presidente Gustavo Petro han transformado el gabinete presidencial y su círculo más cercano en medio de fuertes tensiones internas.

En las últimas 48 horas, la Casa de Nariño fue escenario de movimientos clave, como los relevos en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y el Ministerio de Igualdad.

Sin embargo, los movimientos repentinos del presidente Petro se dan apenas iniciando el 2026 y a tan solo 15 días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, lo que generó un mar de críticas.

En medio de la última ‘reconfiguración’ del jefe de Estado, José Raúl Moreno asumió protagonismo al ser ratificado como jefe de Despacho y nuevo titular del Departamento Administrativo de la Presidencia. Además, quedó a cargo temporalmente del Ministerio de Igualdad hasta que se nombre a un nuevo ministro.

Moreno, considerado una figura discreta y cercana a la agenda presidencial, reemplaza a Angie Rodríguez, quien, tras 11 meses en ese puesto, fue trasladada al Fondo de Adaptación.

El relevo en la Dirección Nacional de Inteligencia se produjo con la renuncia de Jorge Lemus a solicitud presidencial. Lemus, antiguo militante del M-19, cede el cargo a René Guarín, quien venía desempeñándose como responsable de tecnología y sistemas de la Presidencia.

Wilmar Mejía, director estratégico de inteligencia, fue suspendido en ese proceso, mientras persisten cuestionamientos sobre presuntas filtraciones de información a grupos armados.

Por otro lado, Juan Carlos Florián dejó la jefatura del Ministerio de Igualdad tras la solicitud de renuncia por parte del presidente y en medio de controversias administrativas que Florián negó. Su salida se confirmó con su ausencia en el primer Consejo de Ministros del año y representa el cambio número 58 en el gabinete desde el comienzo del actual mandato.