Así fue el cónclave entre el Ministerio de Defensa y la cúpula militar: las elecciones se llevaron la atención

El encuentro fue encabezado por Pedro Sánchez, el director de la Policía Nacional y el comandante de las Fuerzas Militares

El encuentro fue encabezado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez - crédito Ministerio de Defensa

Debido a las amenazas que ha recibido el presidente Gustavo Petro por parte de cabecillas de grupos armados, además de los pronunciamientos que han realizado otros criminales sobre perpetrar ataques en la previa de las elecciones de mayo, el Ministerio de Defensa y la cúpula militar están en alerta máxima.

Esto ha quedado en evidencia en los últimos pronunciamientos que ha realizado el ministro Pedro Sánchez, el director de la Policía Nacional, el general William Rincón y el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López.

A nivel general, los tres han confirmado que no existe ningún tipo de cese al fuego con grupos armados del país, y han asegurado que el objetivo del primer semestre es consolidar una seguridad estable en el país.

Ministro de Defensa se reunió con la cúpula militar en Bogotá

El objetivo del encuentro fue la seguridad del país en época de elecciones - crédito Ministerio de Defensa

Durante el 15 de enero se llevó a cabo una encuentro entre el ministro de Defensa, Pedro Sánchez y la cúpula militar y de la policía del país; este se llevó a cabo en el Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional (Cesof), en Bogotá.

Fuentes de Infobae Colombia informaron que esta reunión tuvo como propósito principal el seguimiento de las líneas estratégicas para la seguridad del país en 2026, principalmente a nivel de las elecciones presidenciales.

En el encuentro estuvo el registrador nacional Hernán Penagos, que se enteró de primera mano sobre cómo será la seguridad y blindaje para los comicios de mayo.

Otro punto que se analizó junto a la cúpula militar, incluyendo todo el cuerpo de generales y almirantes del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional, fue la estrategia de seguridad y operacional para estos últimos meses de Gobierno.

Al encuentro asistieron alrededor de 200 uniformados - crédito Ministerio de Defensa

En la reunión estuvieron cerca de 200 uniformados entre generales y almirantes, así como sargentos mayores, técnicos jefes, jefes técnicos y comisarios de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Entre las conclusiones se definió que las autoridades van a priorizar regiones críticas a nivel de conflicto interno, como lo son: el Catatumbo, Cauca, Nariño, Arauca, Bajo Cauca antioqueño, Chocó, Sur de Bolívar.

Habrá cambios en la Policía Nacional

El ministro de Defensa confirmó algunos de los cambios que habrá en la institución - crédito Policía Nacional

A esto se suma el anuncio realizado por el ministro de Defensa sobre cambios al interior de la Policía Nacional, principalmente a nivel de traslados por perfiles requeridos en zonas específicas.

El ministro indicó que las decisiones se deben a temas administrativos y estratégicos, incluyendo que la Dirección de Antinarcóticos será asumida por el brigadier Carlos Germán Oviedo Lamprea, mientras que el coronel Luis Carlos Romero, que estaba en ese cargo, pasará a la seccional de incorporación.

Otro cambio llamativo es que el coronel Néstor Pineda asumirá la dirección de la Jefatura Nacional del Servicio, tras dejar la Oficina de Relaciones y Cooperación Internacional.

El nuevo director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), será el coronel González Luis Roberto Olmos; mientras que el coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán pasará a la Dirección de Protección y Servicios Especiales.

El coronel Héctor Daniel García Acevedo asumió la comandancia de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, tras su paso por la Dirección de la Policía Nacional. En el Valle de Aburrá, el coronel Juan Carlos Sierra Pineda releva el cargo, proveniente de la Dijín. En Barranquilla, el nuevo comandante será el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, quien se desempeñaba en Pereira; allí, el mando pasó al coronel Juan Pablo Ruiz Rodríguez. Ibagué quedó bajo la responsabilidad del coronel Edgar Fernando López González; Villavicencio, a cargo del coronel Elkin Jesús Corredor Rueda. Cali será dirigida por el coronel Milton Andrés Melo González.

