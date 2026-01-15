Álvaro Uribe acusó a Gustavo Petro de usar una “narrativa mentirosa” para impulsar a Iván Cepeda

Uribe señala que el Gobierno utiliza argumentos engañosos para influir en la opinión pública sobre economía y reformas - crédito Lina Gasca/Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe hizo una nueva y dura crítica contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, tras la alocución presidencial del miércoles en la que el jefe de Estado defendió el incremento del salario mínimo y la declaratoria de emergencia económica. Para Uribe, el mensaje del mandatario responde a una estrategia política con fines electorales.

“El presidente Petro tiene una narrativa mentirosa para buscar la elección de su candidato, Iván Cepeda”, afirmó el exmandatario, al reaccionar públicamente al discurso presidencial. Según Uribe, el Gobierno estaría recurriendo a argumentos engañosos para influir en la opinión pública, especialmente en temas sensibles como la economía y las reformas estructurales.

Álvaro Uribe acusa al presidente Gustavo Petro de emplear una narrativa mentirosa con fines electorales en Colombia

El líder del Centro Democrático sostuvo que esta no sería una estrategia nueva. En su intervención, recordó que durante la campaña presidencial de hace cuatro años, Petro habría utilizado, a su juicio, “una narrativa mentirosa” sobre asuntos clave del país. “La estrategia del presidente Petro hace cuatro años fue una narrativa mentirosa sobre las pensiones, sobre la Ley 100, sobre tantos temas de la vida nacional, y ahora tiene una narrativa mentirosa para buscar la elección de su candidato Cepeda”, señaló.

Uribe insistió en la necesidad de responder de manera anticipada a este tipo de discursos y llamó a mantener una reacción constante desde la oposición. “Entonces nos parece de la mayor importancia reaccionar a tiempo. Nos parece de la mayor importancia hacer estos esfuerzos periódicamente y repetirlos”, afirmó, al tiempo que agradeció a quienes acompañaron el pronunciamiento.

Las declaraciones se producen en un momento de alta tensión política, marcado por el debate alrededor de las decisiones económicas del Gobierno y el ambiente preelectoral que empieza a tomar fuerza en el país. Hasta el momento, ni el presidente Gustavo Petro ni el senador Iván Cepeda se han pronunciado sobre los señalamientos del expresidente.

Uribe sostiene que la estrategia de Petro no es nueva y que ya había usado discursos similares sobre pensiones y la Ley 100 en campañas previas

Esto dijo Petro en su alocución

El debate por el rumbo económico del país volvió al centro de la escena con una nueva intervención pública del presidente Gustavo Petro. En una nueva alocución, el mandatario salió a respaldar dos de las decisiones más controvertidas de su Gobierno en los últimos meses, el incremento del 23% del salario mínimo y la expedición del decreto de emergencia económica.

Lejos de enfocarse solo en el impacto inmediato del aumento, Petro planteó una defensa apoyada en cifras. Según explicó, el Índice de Precios al Productor (IPP), medido por el Dane, registró en diciembre de 2025 una variación de -2,6% frente a 2024. Para el presidente, este dato es clave porque incorpora los aumentos previos del salario mínimo decretados durante su administración, lo que, a su juicio, demuestra que el nuevo ajuste no presionará al alza los precios.

El jefe de Estado también citó un informe de Corabastos, la principal central de abastos del país, para reforzar su argumento. Allí, dijo, se evidencia estabilidad en los precios de varios productos de la canasta básica. “El salario vital es una orden de la Constitución (…) Los precios en Corabastos están estables y durante el año pasado cayeron los precios de producción”, afirmó.

Gustavo Petro defiende el alza del salario mínimo apoyando su postura en la baja del Índice de Precios al Productor registrado por el Dane

En ese contexto, Petro anunció que le dio instrucciones al ministro de Hacienda, Germán Ávila, para expedir un decreto que desindexe el aumento del salario mínimo del precio de las viviendas de interés social, uno de los sectores más sensibles a este tipo de ajustes.

El mandatario también defendió el decreto de emergencia económica, con el que el Ejecutivo puede crear nuevos impuestos sin pasar por el Congreso. Insistió en que las medidas tributarias estarán dirigidas únicamente a los “megarricos” y que buscan garantizar el pago de compromisos de deuda, luego de que se hundiera la ley de financiamiento. Finalmente, Petro envió un mensaje directo a la Corte Constitucional, que analiza la legalidad del decreto. “Espero que los magistrados entiendan estas cifras (…) si se quita capacidad al Estado para pagar la deuda, crece el costo de pagarla”, concluyó.